Правительство продлило до 4 июня 2027 года включительно переходный период для бизнеса в отношении выполнения требований по защите работников и посетителей во время «желтого» уровня воздушной угрозы, сообщило Министерство экономики Украины.

В течение этого времени предприятия, которые еще не обеспечили доступ к укрытиям, смогут продолжать работу по согласованию с работниками и при условии соблюдения организационных мер безопасности, хотя правительство призывает предпринимателей обустраивать защитные сооружения там, где это возможно и целесообразно.

С 5 июня 2027 года будет введен дифференцированный подход в зависимости от максимального количества работников и посетителей, которые могут одновременно находиться на объекте: для заведений до 20 человек укрытие не будет обязательным при условии оповещения, информирования о ближайших убежищах, согласования с персоналом и соблюдения мер безопасности; для объектов на 21–99 человек потребуется доступ к укрытию, безопасному пространству или наиболее защищенному внутреннему помещению; а для объектов на 100 и более человек доступ к готовому укрытию достаточной вместимости станет обязательным. В то же время отдельные исключения будут действовать для предприятий, которые объективно не могут обустроить укрытие, а также для поставщиков товаров и услуг первой необходимости при условии соблюдения установленных правил безопасности.

Источник: Министерство экономики Украины.

Ранее в Верховной Раде предлагали пересмотреть решение Кабинета министров, запрещающее работу бизнеса во время воздушной тревоги желтого уровня при отсутствии укрытий. Соответствующую рекомендацию вынесли в парламентском комитете, впоследствии за нее проголосовали в зале.

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