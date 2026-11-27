Кабмин выделил почти 496 млн грн на мобильные укрытия для пунктов пропуска
По состоянию на 27 ноября правительство выделило 495,8 млн грн на закупку мобильных защитных сооружений для пунктов пропуска через государственную границу. Они призваны обеспечить безопасность граждан и сотрудников пограничной инфраструктуры во время российских атак.
«Россия систематически атакует пограничную инфраструктуру, через которую ежедневно перемещаются люди и транспорт. Важно, чтобы во время атаки могли укрыться и те, кто пересекает границу, и сотрудники», — отметил Сергей Корецкий.
Закупки мобильных укрытий проводят областные службы восстановления в пяти регионах:
- Одесской области;
- Винницкой области;
- Черновицкой области;
- Закарпатской области;
- Волынской области.
Источник: Сергей Корецкий
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