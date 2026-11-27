По состоянию на 27 ноября правительство выделило 495,8 млн грн на закупку мобильных защитных сооружений для пунктов пропуска через государственную границу. Они призваны обеспечить безопасность граждан и сотрудников пограничной инфраструктуры во время российских атак.

«Россия систематически атакует пограничную инфраструктуру, через которую ежедневно перемещаются люди и транспорт. Важно, чтобы во время атаки могли укрыться и те, кто пересекает границу, и сотрудники», — отметил Сергей Корецкий.

Закупки мобильных укрытий проводят областные службы восстановления в пяти регионах:

Одесской области;

Винницкой области;

Черновицкой области;

Закарпатской области;

Волынской области.

Источник: Сергей Корецкий

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