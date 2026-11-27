Кабинет Министров сменил председателя комиссии, занимающейся реорганизацией Государственной фискальной службы Украины. Вместо Сергея Лысеюка её возглавил заместитель председателя Государственной налоговой службы Александр Шкуропат. Соответствующее решение правительство приняло 27 ноября 2026 года.

Кадровое изменение закреплено постановлением Кабмина № 1493. В документе говорится, что Александр Шкуропат назначен председателем комиссии по реорганизации Государственной фискальной службы, а Сергей Лысеюк освобожден от исполнения этих обязанностей. «Утвердить председателем комиссии по реорганизации Государственной фискальной службы заместителя председателя Государственной налоговой службы Шкуропата Александра Григорьевича, освободив от исполнения этих обязанностей Лисеюка Сергея Николаевича», — указано в постановлении.

Этим решением правительство внесло изменения в пункт 2 постановления от 15 мая 2019 года № 395 «Вопросы Государственной налоговой службы». Документ подписал премьер-министр Сергей Корецкий.

Кто такой Александр Шкуропат

В Государственную налоговую службу Шкуропат перешел осенью 2026 года. 21 октября Кабмин освободил его от должности заместителя председателя Государственной аудиторской службы и назначил заместителем председателя налоговой службы. Согласно условиям назначения, он должен занимать эту должность не дольше 12 месяцев после прекращения или отмены военного положения. При этом предельный срок его пребывания в должности — 8 августа 2027 года.

Шкуропат родился 8 августа 1962 года в Николаевке Днепропетровской области. Он получил образование по специальностям «Экономическая кибернетика» и «Государственное управление». Имеет ученую степень кандидата экономических наук и первый ранг государственного служащего. Трудовую деятельность начал в 1984 году в качестве инженера-программиста на Днепровском машиностроительном заводе. На государственной службе работает с 1994 года.

В разные годы Шкуропат занимал должности в контрольно-ревизионных органах и Государственной финансовой инспекции Украины. Впоследствии стал первым заместителем председателя этого ведомства. В июле 2018 года он занял должность заместителя председателя Государственной аудиторской службы. На этой должности работал до октября 2026 года.

В настоящее время Шкуропат входит в руководство Государственной налоговой службы. Согласно информации на официальном сайте ведомства, он является одним из заместителей председателя ГНС. Обязанности руководителя службы исполняет Юрий Конюшенко.

Почему реорганизуют Государственную фискальную службу

Реорганизацию Государственной фискальной службы начали в конце 2018 года. Тогда Кабмин принял постановление № 1200, которое предусматривало разделение ведомства на две отдельные структуры — Государственную налоговую и Государственную таможенную службы. Оба учреждения стали правопреемниками имущества, прав и обязанностей ГФС в своих сферах деятельности. То есть налоговая служба получила полномочия в области налоговой политики, а таможенная служба — в области государственного таможенного дела.

В мае 2019 года правительство приняло постановление № 395, касавшееся работы Государственной налоговой службы и, в частности, определившее комиссию по реорганизации ГФС. Именно в рамках этого процесса и происходит нынешняя смена её руководителя. Несмотря на создание налоговой и таможенной служб как отдельных органов, процесс реорганизации Государственной фискальной службы продолжается. Постановление от 27 ноября 2026 года меняет руководителя комиссии, отвечающей за этот процесс, но само по себе не означает завершения реорганизации. Об этом известно из постановления правительства № 1493 от 27 ноября 2026 года.

Высший антикоррупционный суд оставил экс-главу Государственной фискальной службы Романа Насирова под стражей до 7 января 2024 года. Его подозревают в получении более 722 млн грн неправомерной выгоды.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины не удовлетворила жалобы адвокатов бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Таким образом, Насиров останется под стражей до 5 июня, если не внесет залог в размере 523 миллионов гривен.



В мае Национальное антикоррупционное бюро передало в суд дело о крупнейшей задокументированной взятке в истории Украины в отношении бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и его советника.



В сентябре судьи ВАКС частично удовлетворили ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей экс-главы ГФС Романа Насирова, которого обвиняют в получении взятки в размере 722 млн грн за возмещение НДС компаниям Олега Бахматюка.

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