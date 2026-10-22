Кабмин уволил трех заместителей главы Налоговой службы и назначил нового
Кабинет Министров принял кадровые решения в отношении руководства Государственной налоговой службы Украины. Правительство освободило от должностей трех заместителей председателя ГНС — Сергея Лысеюка, Андрея Троцкого и Теодозию Чернецкую. В то же время новым заместителем председателя службы назначена Галина Вашека.
Кроме того, Кабмин принял ряд кадровых решений, касающихся Государственной аудиторской службы и местных государственных администраций.
В частности, правительство освободило от должностей трех заместителей председателя Государственной налоговой службы Украины: Сергея Лисеюка, Андрея Троцкого и Теодозию Чернецкую.
Также с должности заместителя председателя Государственной аудиторской службы Украины уволен Александр Шкуропат.
В то же время Кабмин назначил Галину Вашеку заместителем председателя Государственной налоговой службы Украины.
Отдельные кадровые решения касаются местных государственных администраций.
В частности, правительство одобрило назначение Дмитрия Лунина на должность первого заместителя председателя Харьковской областной государственной администрации.
Кроме того, Кабинет Министров одобрил увольнение Романа Боднара с должности председателя Ивано-Франковской районной государственной администрации Ивано-Франковской области.
Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».
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