Кабмин уволил трех заместителей главы Налоговой службы и назначил нового

Кабинет Министров принял кадровые решения в отношении руководства Государственной налоговой службы Украины. Правительство освободило от должностей трех заместителей председателя ГНС — Сергея Лысеюка, Андрея Троцкого и Теодозию Чернецкую. В то же время новым заместителем председателя службы назначена Галина Вашека.

Кроме того, Кабмин принял ряд кадровых решений, касающихся Государственной аудиторской службы и местных государственных администраций.

В частности, правительство освободило от должностей трех заместителей председателя Государственной налоговой службы Украины: Сергея Лисеюка, Андрея Троцкого и Теодозию Чернецкую.

Также с должности заместителя председателя Государственной аудиторской службы Украины уволен Александр Шкуропат.

В то же время Кабмин назначил Галину Вашеку заместителем председателя Государственной налоговой службы Украины.

Отдельные кадровые решения касаются местных государственных администраций.

В частности, правительство одобрило назначение Дмитрия Лунина на должность первого заместителя председателя Харьковской областной государственной администрации.

Кроме того, Кабинет Министров одобрил увольнение Романа Боднара с должности председателя Ивано-Франковской районной государственной администрации Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

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