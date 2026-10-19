Календарь садовода на 19–25 октября 2026 года: завершение сезона и подготовка к зиме

Последняя декада октября — решающий период для завершения осенних работ в саду и на огороде. Основное внимание садоводов в это время сосредоточено на сохранении плодородия почвы, защите многолетних растений от предстоящих морозов, а также на подзимнем посеве овощных культур.

Оптимальный график работ по дням

19–20 октября. Благоприятное время для сбора остатков поздних овощей, таких как капуста, кольраби и корнеплоды. Также в эти дни стоит заняться санитарной обрезкой сухих и больных ветвей в саду и уборкой опавших листьев из-под деревьев.

21–22 октября. В этот период рекомендуется проводить вспашку или глубокую перекопку освободившихся участков огорода без разбивания комков земли, что поможет выморозить вредителей и личинок в почве. Также эти дни подходят для внесения органических и фосфорно-калийных удобрений под перекопку.

23–25 октября. Лучший период для подзимнего посева зимостойких культур и посадки луковичных цветов. Вечером или в сухие часы стоит уделить внимание обработке стволов деревьев известью для защиты от солнечных ожогов и морозобоин.

Основные работы в саду

Посадка деревьев и кустарников. В это время продолжается высадка саженцев яблонь, груш, ягодных кустарников и декоративных растений с открытой корневой системой. Главное условие — завершить посадку за 2–3 недели до наступления устойчивых морозов.

Осенний влагозапасающий полив. При отсутствии обильных дождей необходимо провести глубокий полив плодовых деревьев и кустарников. Увлажнение почвы на глубину до одного метра защищает корневую систему от вымерзания в сухой земле.

Побелка и защита от грызунов. Стволы и основания скелетных ветвей покрывают специальной садовой краской или известковым раствором с добавлением медного купороса. Для защиты от мышей и зайцев стволы молодых деревьев обвязывают еловыми ветками или специальной сеткой.

Работы на огороде

Предзимний посев. В заранее подготовленные борозды высевают семена моркови, свеклы, петрушки, укропа, шпината и салата. Норму высева осенью увеличивают на 20–30 процентов, а семена заделывают сухой землей или торфом.

Посадка озимого чеснока и лука. Посадку чеснока и мелкого севка лука под зиму завершают как раз во второй половине октября. Зубчики и луковицы должны укорениться до замерзания почвы, но не дать зеленым росткам прорасти.

Мульчирование и защита грядок. Грядки с озимыми культурами, а также участки с многолетними овощами (щавель, ревень, многолетний редис) покрывают слоем перегноя, торфа или сухой листвы для защиты от вымерзания.

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