Календарь грибника на 26 октября — 1 ноября 2026 года: где и какие грибы искать

В конце октября осенний грибной сезон в Украине вступает в свою заключительную, но чрезвычайно интересную фазу. Первые ночные заморозки и прохладные туманы меняют видовой состав лесных находок, однако для опытных ценителей «тихой охоты» это лучшее время, чтобы собрать самые выносливые и вкусные позднеосенние грибы.

Общий прогноз и особенности недели

Период с 26 октября по 1 ноября характеризуется высокой влажностью почвы и постепенным снижением среднесуточной температуры. Влажность способствует активному росту поздних видов, которые прекрасно переносят осеннее похолодание.

Основные правила безопасности и успеха на этой неделе:

Собирайте грибы днём: из-за короткой продолжительности светового дня и утренних туманов отправляться в лес стоит с появлением первых лучей солнца.

Внимательно проверяйте состояние: в период приморозов грибы могут подмерзать. Не стоит собирать плодовые тела, которые несколько раз замерзали и оттаивали, поскольку в них ускоряются процессы разложения.

Ищите в правильных местах: ищите грибы под опавшими листьями, на пнях и у корней деревьев, где сохраняется микроклиматическое тепло.

Что искать в лесу с 26 октября по 1 ноября

1. Осенние и зимние опеньки (фламулина)

Опята остаются главными фаворитами конца октября. На валежнике, пнях и старых лиственных деревьях (особенно дубах, березах и ольхах) по-прежнему массово встречаются осенние опята. Кроме того, в конце недели во многих регионах начинают появляться первые зимние опеньки (фламулины), которые не боятся даже минусовых температур.

2. Вешенки

Снижение температуры — идеальный триггер для активного роста вешенки обыкновенной. Этот гриб растет большими «гроздьями» на стволах наклоненных или сухих лиственных деревьев. Вешенки отличаются высокими кулинарными качествами и прекрасно подходят для жарки, маринования и супов.

3. Рядовки (фиолетовая, серая, серо-розовая)

Поздние рядовки — настоящие хозяева осеннего леса в конце октября. В хвойных и смешанных лесах на песчаных почвах можно найти большие колонии («ведьмины круги») рядовки фиолетовой и серой (в народе — «мышата»). Они имеют плотную мякоть и приятный аромат, но требуют обязательного предварительного отваривания.

4. Польские грибы и маслятки

В хвойных молодняках и среди мха в сосновых лесах ещё можно наткнуться на крепкие польские грибы и поздние маслятки. Благодаря прохладной погоде эти грибы почти не бывают червивыми, что делает их желанной добычей для грибников.

Грибной календарь по дням недели на период с 26 октября по 1 ноября:

26 октября (понедельник) — Начало недели, высокая влажность: обход лиственных лесов на наличие поздних опят и вешенок.

27 октября (вторник) — Благоприятные температурные условия: поход в хвойные массивы за польскими грибами и маслятками.

28 октября (среда) — Осенние туманы: сбор рядовки фиолетовой и серой в сосновых насаждениях.

29 октября (четверг) — Влажный и прохладный воздух: поиск вешенок на старых пнях и валежнике в лиственных лесах.

30 октября (пятница) — Снижение ночных температур: акцент на сборе зимнего опенка и поздних ежовиков.

31 октября (суббота) — Выходной день, активная охота: сбор рядовок и вешенок, тщательный перебор находок на предмет отсутствия подмороженных экземпляров.

1 ноября (воскресенье) — Завершение недели: подведение итогов осеннего сезона, сбор поздних грибов для заготовок на зиму.

Напоминание о безопасности

Важно: осенний сбор требует повышенного внимания. Многие ядовитые грибы (например, бледная поганка или ядовитые виды паутинников) сохраняются до поздней осени. Собирайте только те грибы, в съедобности которых вы полностью уверены!

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