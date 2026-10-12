Календарь магнитных бурь на 12–18 октября 2026 года: когда следует быть осторожным

В период с 12 по 18 октября 2026 года на Земле будет наблюдаться умеренная геомагнитная активность с пиковыми колебаниями в середине недели. По данным специалистов, мощных геомагнитных бурь в этот период не прогнозируется, однако метеочувствительные люди могут ощутить незначительное воздействие геополя в дни повышенной активности.

Наиболее ощутимые геомагнитные колебания придутся на 14 и 15 октября, когда Kp-индекс повысится до 4 баллов, что соответствует активному геомагнитному полю. В эти дни возможно незначительное ухудшение самочувствия у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышенной чувствительностью к изменениям космической погоды.

Начиная с 16 октября геомагнитная ситуация постепенно стабилизируется. 12 и 13 октября будут сопровождаться лишь слабыми возмущениями, а 16 и 17 октября ожидается полностью спокойный геомагнитный фон. В конце недели, 18 октября, возможны единичные незначительные колебания, которые не будут представлять угрозы для общего самочувствия.

Что такое магнитная буря

Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, возникающие в результате взаимодействия планеты с потоками солнечного ветра. Когда на Солнце происходят мощные вспышки, в космическое пространство выбрасывается огромное количество заряженных частиц, которые достигают атмосферы в течение 1–3 дней. Взаимодействие солнечной плазмы с магнитной оболочкой Земли вызывает колебания, продолжительность которых может составлять от нескольких часов до нескольких суток подряд, и оценивается по шкале от 0 до 9 баллов К-индекса (K-index) — это международный показатель, измеряющий уровень геомагнитной активности и мощность магнитных бурь на Земле.

Показатели от 0 до 2 баллов соответствуют абсолютно спокойному состоянию геомагнитного поля. Значения 3 и 4 балла свидетельствуют о незначительных или умеренных возмущениях, которые обычно остаются незаметными для большинства людей и техники.

Начиная с 5 баллов фиксируется геомагнитная буря (красный уровень). Показатели 5–6 баллов указывают на умеренную солнечную бурю, а уровни от 7 до 9 баллов означают сильную, очень сильную и экстремальную магнитную бурю.

Рекомендации во время магнитных бурь

Во время магнитных бурь следует контролировать давление, держа необходимые лекарства под рукой при наличии гипертонии или сердечно-сосудистых заболеваний. Также следует уменьшить нагрузку, избегая в дни пиковой активности тяжелого физического труда и стрессов. Необходимо соблюдать водный баланс, пить больше воды и ограничивать употребление кофе, энергетиков и алкоголя. Кроме того, полезно бывать на свежем воздухе, поскольку вечерние прогулки помогут насытить кровь кислородом и облегчат засыпание.

Источник: Центр прогнозирования космической погоды США (NOAA SWPC).

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