Магнитные бури 26 октября — 1 ноября 2026 года: прогноз на неделю по дням

Конец октября и начало ноября будут характеризоваться изменчивой геомагнитной обстановкой. В течение недели ожидается как относительно спокойное состояние геомагнитного поля, так и периоды умеренных и сильных геомагнитных колебаний, обусловленных солнечной активностью.

Прогноз геомагнитной обстановки по дням

26 октября (понедельник). Ожидается спокойная геомагнитная обстановка. Уровень солнечной активности останется низким, поэтому метеозависимые люди будут чувствовать себя комфортно. Геомагнитная обстановка оценивается в 2 балла (зеленый уровень).

27 октября (вторник). Ожидаются незначительные колебания на уровне 3 баллов (зелёный уровень). Они не будут представлять угрозы, однако чувствительные люди могут испытывать лёгкую усталость или спады энергии в конце дня.

28–29 октября (среда – четверг). Прогнозируется умеренная магнитная буря интенсивностью 4 балла (желтый уровень). Повышение геомагнитной активности может вызвать головную боль, перепады артериального давления, апатию или раздражительность.

30 октября (пятница). Пик геомагнитного возмущения достигнет 5 баллов (красный уровень, сильная магнитная буря). Это ощутимый всплеск, который может повлиять не только на метеочувствительных людей, но и на тех, кто обычно не реагирует на изменения космической погоды.

31 октября – 1 ноября (суббота – воскресенье). Интенсивность снизится до 3 баллов в субботу и до 2 баллов в воскресенье. Геомагнитное поле постепенно стабилизируется, и ситуация полностью нормализуется к концу выходных.

Что такое магнитная буря

Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, возникающие в результате взаимодействия планеты с потоками солнечного ветра. Когда на Солнце происходят мощные вспышки, в космическое пространство выбрасывается огромное количество заряженных частиц, которые достигают атмосферы в течение 1–3 дней. Взаимодействие солнечной плазмы с магнитной оболочкой Земли вызывает колебания, продолжительность которых может составлять от нескольких часов до нескольких суток подряд, и оценивается по шкале от 0 до 9 баллов К-индекса (K-index) — это международный показатель, измеряющий уровень геомагнитной активности и мощность магнитных бурь на Земле.

Показатели от 0 до 2 баллов соответствуют абсолютно спокойному состоянию геомагнитного поля. Значения 3 и 4 балла свидетельствуют о незначительных или умеренных возмущениях, которые обычно остаются незаметными для большинства людей и техники.

Начиная с 5 баллов фиксируется геомагнитная буря (красный уровень). Показатели 5–6 баллов указывают на умеренную солнечную бурю, а уровни от 7 до 9 баллов означают сильную, очень сильную и экстремальную магнитную бурю.

Рекомендации во время магнитных бурь

Во время магнитных бурь следует контролировать давление, держа необходимые лекарства под рукой при наличии гипертонии или сердечно-сосудистых заболеваний. Также следует уменьшить нагрузку, избегая в дни пиковой активности тяжелого физического труда и стрессов. Необходимо соблюдать водный баланс, пить больше воды и ограничивать употребление кофе, энергетиков и алкоголя. Кроме того, полезно бывать на свежем воздухе, поскольку вечерние прогулки помогут насытить кровь кислородом и облегчат засыпание.

Источник: Центр прогнозирования космической погоды США (NOAA SWPC).

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