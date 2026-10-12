Календарь рыбака на 12–18 октября 2026 года: прогноз клева и советы по дням

В период с 12 по 18 октября 2026 года прогнозируется одна из самых благоприятных и продуктивных недель для осенней рыбалки, поскольку Луна находится в фазе активного роста.

12 октября, в понедельник, клев оценивается как хороший, поскольку стабильное атмосферное давление способствует предсказуемому поведению рыбы. В этот день на водоемах стоит ожидать активности леща, карпа, окуня и щуки, особенно в утренние часы.

13 октября, во вторник, начинается главный осенний пик активности. Растущая Луна создает прекрасные условия как для спиннингистов, так и для любителей фидера. Судака стоит искать на глубине, щуку — у завалов, а мирную рыбу — на русловых участках.

14 октября, в среду, продолжается активный клев, хотя утренние холода могут несколько сместить время активного кормления на дневные часы, когда вода прогреется. Перспективными остаются участки с перепадами глубин и места вблизи скоплений малька.

15 октября, в четверг, сохраняется высокая результативность рыбалки. Благодаря стабильным условиям и умеренному осеннему похолоданию воды хищная рыба демонстрирует отличный аппетит, что делает этот день идеальным для спиннинговой ловли.

16 октября, в пятницу, перед первой четвертью Луны отмечается очень хороший клев. Умеренный западный ветер создает благоприятные условия для ловли щуки, судака, окуня и жереха.

17 октября, в субботу, стабильное давление и комфортная прохладная вода расширяют временные рамки кормления рыбы. Успешной будет ловля нехищной рыбы на фидер и хищников на искусственные приманки в течение всего дня.

18 октября, в воскресенье, в день первой четверти Луны прогнозируется стабильный клев смешанных видов. Это прекрасный выходной день для рыбалки на карпа, щуку, судака и леща при условии ровного барометра.

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