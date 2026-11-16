Рыболовный календарь на 16–22 ноября 2026 года: предзимняя рыбалка в холодной воде

Во второй половине ноября рыбалка в Украине переходит в предзимнюю фазу, когда водоемы окончательно остывают, а на мелководье по утрам может появляться первый лед. Большинство промысловой рыбы уже находится в зимовальных ямах и питается крайне осторожно, в то время как хищники продолжают активно охотиться на глубине, накапливая запасы на зиму.

Общий прогноз и особенности недели

Период с 16 по 22 ноября характеризуется стабильным понижением температуры воздуха и воды, регулярными ночными заморозками и высокой прозрачностью водоемов. В таких условиях рыба становится максимально осторожной и малоподвижной, поэтому ключевыми факторами успеха становятся точный поиск глубоких стоянок, деликатные оснастки и медленная подача приманки.

Основные правила и советы на эту неделю

Планируйте выезды на светлую часть суток с акцентом на обеденные и послеобеденные часы, когда активность рыбы заметно возрастает по сравнению с холодным утром.

Используйте максимально тонкие флюорокарбоновые поводки, миниатюрные крючки и тёмные, неяркие смеси для подкормки с добавлением кормового мотыля, чтобы не отпугнуть рыбу в прозрачной воде.

Уменьшайте скорость проводки и увеличивайте продолжительность пауз на дне, отдавая предпочтение пассивным силиконовым приманкам, мандулам и глубоководным воблерам-суспендерам.

Что и где ловить с 16 по 22 ноября

Хищная рыба (щука, судак, окунь). Основной лов сосредоточен на русловых бровках, выходах из глубоких ям и участках с обратным течением. Щука держится вблизи скоплений белой рыбы на глубине и хорошо реагирует на крупный силикон или медленный твичинг воблеров. Судак концентрируется на твёрдых донных аномалиях, корягах и перепадах глубин, где его ловят классическим джигом или мандулой. Окунь держится плотными стаями у дна и лучше всего отзывается на микроджиг и отводной поводок.

Мирная рыба (плотва, лещ, густера). Успешный лов возможен преимущественно на реках с умеренным течением на выходах из зимних ям. Для фидерной и поплавочной рыбалки применяют самые чувствительные квивертипы, лёгкие кормушки и исключительно животные наживки — одного-двух мотылей или мелкого опариша.

Календарь рыбака по дням недели на период с 16 по 22 ноября

16 ноября (понедельник) — Начало недели, прохладное утро: поиск трофейной щуки на глубоких участках вблизи скоплений малька.

17 ноября (вторник) — Высокая влажность и туман: джиговая ловля судака на русловых бровках и донных перепадах.

18 ноября (среда) — Стабильная прохлада: охота на стайного окуня с помощью микроджига и отводного поводка.

19 ноября (четверг) — Ветреный день: облов защищенных от ветра глубоких заливов и речных стариц.

20 ноября (пятница) — Ночные заморозки: деликатная фидерная ловля плотвы и густеры на мотыля в обеденные часы.

21 ноября (суббота) — Выходной день на водоеме: комбинированная спиннинговая ловля хищника с упором на медленные придонные проводки.

22 ноября (воскресенье) — Завершение недели: итоговый предзимний выезд и проверка снастей перед началом зимнего сезона.

Напоминание о безопасности: в конце ноября берега водоемов и палубы лодок покрываются инеем и становятся крайне скользкими, а пребывание в ледяной воде смертельно опасно. Обязательно используйте спасательный жилет, теплую непродуваемую одежду и не выходите на тонкий первый лед в заливах.

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