Рыболовный календарь на 19–25 октября 2026 года: прогноз и снасти для ловли осеннего хищника

Последняя декада октября — это золотое время для любителей спиннинга и глубоководной фидерной ловли. Вода в водоемах значительно охлаждается, из-за чего мелкая рыба окончательно покидает мелководье и перемещается в русловые ямы. Вслед за белой рыбой подтягивается и хищник, для которого этот период является пиком осеннего жора.

Лунный календарь и прогноз клева по дням

На неделю с 19 по 25 октября приходится завершающая фаза растущей Луны, которая плавно переходит в период приближения к полнолунию (26 октября). Активность рыбы в течение недели будет существенно меняться.

19–20 октября (понедельник – вторник). Период относительно стабильного и хорошего клева. Растущая Луна создает благоприятные условия для ловли щуки и окуня. В эти дни стоит обратить внимание на участки вблизи береговых линий, перепадов глубин и затопленных коряжников.

21–22 октября (среда – четверг). Прогнозируется временное снижение активности рыбы (слабый клев). Влияние фазы Луны делает поведение хищников и мирной рыбы вялым. Поклевки могут быть единичными и осторожными, поэтому потребуется максимальная деликатность при подаче приманки и замедление проводки.

23–25 октября (пятница – воскресенье). Дни перед полнолунием считаются наименее благоприятными по лунному календарю. Клёв может стать крайне нестабильным. Однако в утренние и вечерние сумерки сохраняется шанс на кратковременные выходы судака и крупного окуня на русловых участках.

Особенности рыбалки по видам рыб

Щука: В конце октября щука отдаёт предпочтение крупным приманкам. В этот период отлично работают колеблющиеся блесны, тяжелый силикон на джиг-головках и воблеры класса «минноу» с заглублением от 2,5 до 4 метров. Проводка должна быть максимально медленной с длительными паузами.

Судак: Главный объект ловли на глубоких русловых бровках и ямах. Основным методом остается классический джиг. Используйте узкие силиконовые приманки (слаги, твистеры и виброхвосты) в темных или естественных цветах.

Окунь: Полосатый хищник собирается в большие стаи вблизи обвалов и затопленных деревьев. Эффективны будут разнесённые оснастки — отводной поводок или каролина, а также джиг-риг с небольшими ракообразными приманками.

Лещ и белая рыба: Любителям фидерной ловли стоит искать мирную рыбу исключительно на русловых ямах и глубоких участках рек. Прикормка должна быть мелкофракционной, небольшого объема и без резких ароматизаторов. В качестве насадки лучше всего работают мотыль и опарыш.

Основные советы для удачного выхода на воду

Следите за давлением: осенью резкие колебания барометра влияют на рыбу значительно сильнее, чем фазы Луны. Лучшее время для выхода — дни с длительным и стабильным атмосферным давлением.

Не задерживайтесь на одном месте: если в течение 30–40 минут на перспективной точке нет ни одного поклевки, активнее меняйте локацию или горизонтальный слой проводки.

Темп проводки: С понижением температуры воды рыба экономит энергию, поэтому слишком быстрые и агрессивные движения приманок снижают количество эффективных поклевок.

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