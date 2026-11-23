В последнюю неделю ноября рыбалка в Украине вступает в заключительную фазу осеннего сезона в преддверии календарной зимы. Вода в реках и водохранилищах достигает минимальных температур, в тихих заливах и на мелководье учащаются ледяные забереги, поэтому основная активность сосредотачивается на глубоких участках водоемов, где держатся хищники и стаи зимней рыбы.

Общий прогноз и особенности недели

Период с 23 по 29 ноября характеризуется нестабильной предзимней погодой с ночными заморозками, холодным моросящим дождем, мокрым снегом и периодическими порывами ветра. Из-за низкой температуры воды обмен веществ у рыбы существенно замедляется, поэтому для результативной ловли необходимы точные знания рельефа дна, сверхделикатные оснастки и максимально медленная анимация приманок.

Основные правила и советы на эту неделю

Отправляйтесь на водоем ближе к середине дня и оставайтесь до сумерек, когда хищник демонстрирует наибольшую пищевую активность.

Используйте тонкие флюорокарбоновые поводки, минимальную грузилку под конкретное течение и мелкие животные насадки, поскольку в холодной прозрачной воде рыба настороженно относится к грубым снастям.

Делайте длительные паузы во время придонной проводки, используя пассивный силикон, поролоновые рыбки, мандулы и глубоководные воблеры с нейтральной плавучестью.

Что и где ловить с 23 по 29 ноября

Хищная рыба (щука, судак, окунь, минь). Основные перспективы недели связаны с ловлей хищной рыбы на русловых бровках, входах и выходах из зимних ям, а также вблизи затопленных завалов. Щука сопровождает косяки белой рыбы на глубине и берёт преимущественно на медленных придонных проводках. Судак держится на твёрдых участках дна с перепадами глубин, где эффективно работают джиг и мандула. Окунь собирается в плотные придонные стаи и лучше всего реагирует на микроджиг или отводной поводок, а в темное время суток на каменистых участках рек активизируется минь.

Мирная рыба (плотва, лещ, густера). Клёв мирной рыбы становится локальным и происходит преимущественно на реках с умеренным течением на нижних границах русловых склонов. Для ловли используют тонкие фидеры с чувствительными вершинами, низкокалорийную тёмную прикормку и одного-двух мотылей на миниатюрном крючке.

Календарь рыбака по дням недели на период с 23 по 29 ноября

23 ноября (понедельник) — Начало недели, влажная и прохладная погода: поиск щуки на глубинных бровках рядом со скоплениями кормовой рыбы.

24 ноября (вторник) — Пасмурно, дневная оттепель: джиговая ловля судака на русловых склонах, ямах и твёрдых донных аномалиях.

25 ноября (среда) — Свежий ветер и понижение температуры: рыбалка в защищённых от ветра глубоких заливах и на участках с обратным течением.

26 ноября (четверг) — Умеренная прохлада без сильных морозов: облов придонных участков микроджигом и отводным поводком в поисках стайного окуня.

27 ноября (пятница) — Ночные заморозки: деликатная фидерная ловля плотвы и густеры на мотыля в обеденные часы.

28 ноября (суббота) — Выходной день на водоеме: полноценный спиннинговый выезд с акцентом на медленную придонную проводку и вечерний выход хищника.

29 ноября (воскресенье) — Завершение осеннего сезона: финальная рыбалка на открытой воде накануне зимы и подготовка зимних снастей.

Напоминание о безопасности: в конце ноября на мелководье и в заливах может появляться первый тонкий лёд, который не выдерживает веса человека. Не выходите на лед, будьте осторожны на покрытых инеем берегах и льдинах, обязательно надевайте спасательный жилет при выходе на воду из лодки и выбирайте теплую ветрозащитную одежду.

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