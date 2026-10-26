Рыболовный календарь на 26 октября — 1 ноября 2026 года: советы рыболовам
В конце октября рыболовный сезон в Украине вступает в фазу поздней осени. В это время вода стремительно остывает, а мирная рыба постепенно мигрирует в зимние ямы и снижает свою активность. Зато хищники начинают так называемый осенний жор, пытаясь накопить жировые запасы перед зимой.
Общий прогноз и особенности недели
Период с 26 октября по 1 ноября характеризуется утренними туманами, низкими ночными температурами и стабильным охлаждением водоёмов. Уровень воды в основном стабилен, а прозрачность растёт, что требует от рыболовов использования более деликатных снастей.
Основные правила и советы на эту неделю:
Выбирайте правильное время: нехищная рыба лучше всего клюет в обеденные часы, когда вода немного прогревается под слабым солнцем, тогда как хищника можно успешно ловить с самого утра и до вечера.
Используйте животные насадки: для нехищной рыбы сейчас критически важны мотыль, опарыш и червь.
Экспериментируйте с проводкой: при ловле хищника на спиннинг делайте более длительные паузы, поскольку из-за холодной воды рыба менее активна и не гонится за быстрой добычей.
Что и где ловить с 26 октября по 1 ноября
1. Хищная рыба (щука, окунь, судак)
Это лучшее время для спиннингистов. Щука активно охотится на мелководьях у камыша и на бровках, готовясь к нересту зимой. Для её ловли используют крупные силиконовые приманки, блесны и воблеры с медленной игрой. Окунь собирается в стаи на более глубоких участках, где его успешно ловят на микроджиг и отводной поводок. Судак становится более осторожным, но попадается на глубоководных бровках и русловых ямах.
2. Мирная рыба (плотва, лещ, карась)
Мирная рыба заметно снижает свою активность, однако на фидер и поплавочную удочку ещё можно поймать неплохого леща, плотву или красноперку. Главное условие успеха — минимальное количество прикормки, чтобы не перенасытить рыбу в холодной воде, и использование деликатных крючков и тонких лесок.
Календарь рыбака по дням недели
- 26 октября (понедельник) — Начало недели, стабильное давление: благоприятный день для ловли щуки и окуня на спиннинг с лодки или берега.
- 27 октября (вторник) — Утренний туман и прохлада: активность хищника на более глубоких участках водоёмов, результативный поиск судака на бровках.
- 28 октября (среда) — Облачная погода с умеренным ветром: удачный день для ловли нехищной рыбы (плитки и подлящика) на фидер с использованием мотыля.
- 29 октября (четверг) — Снижение температуры воздуха: хорошее время для ловли крупной щуки на заросших участках и у стенка камыша.
- 30 октября (пятница) — Накануне выходных, стабильный клев: активный клев окуня на микроджиг в заливах и на плесах со слабым течением.
- 31 октября (суббота) — Выходной день, солнечные прояснения днём: прекрасные условия для берегового спиннинга и выезда на мирную рыбу в обеденные часы.
- 1 ноября (воскресенье) — Завершение недели: подведение итогов месяца, закрытие активного осеннего сезона на открытой воде на любимых реках и озере.
Важно: осенний рыболовный сезон на открытой воде требует повышенной осторожности. Из-за утренних заморозков мостки и берега могут быть скользкими, а температура воды уже опасна для купания, поэтому всегда имейте при себе средства безопасности и одевайтесь потеплее.
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