Рыболовный календарь на 9–15 ноября 2026 года: особенности ловли поздней осенью

В середине ноября рыболовный сезон в Украине полностью вступает в фазу глубокой осени. Вода в водоемах становится холодной и прозрачной, мирная рыба почти полностью сосредотачивается в зимовальных ямах, сводя передвижения к минимуму. В то же время хищная рыба продолжает проявлять высокую активность, сохраняя шансы на успешный улов при правильном выборе снастей и приманок.

Общий прогноз и особенности недели

Период с 9 по 15 ноября характеризуется устойчивым снижением температуры воды, частыми утренними туманами и возможными заморозками. Высокая прозрачность водоемов требует использования самых тонких лесок и незаметных монтажей.

Основные правила и советы на эту неделю

Выбирайте правильное время, поскольку выходы мирной рыбы и хищников смещаются на середину дня, когда вода немного прогревается под осенним солнцем.

Используйте мелкие животные насадки, в частности мотыль и опарыш, полностью исключая тяжёлые растительные приманки.

Применяйте сверхмедленную проводку при ловле спиннингом с длительными паузами, ведь пассивная в холодной воде рыба не реагирует на резкие и быстрые движения приманки.

Что и где ловить с 9 по 15 ноября

Хищная рыба (щука, окунь, судак). Спининг остается главной снастью недели. Щука держится вблизи глубоких бровей и закрытых от ветра заливов, где её ловят на крупный силикон с минимальной нагрузкой. Окунь окончательно собирается в плотные стаи на русловых участках и хорошо отзывается на микроджиг и съедобную резину. Судак концентрируется исключительно на самых глубоких участках рек и карьеров.

Мирная рыба (плотва, лещ). Шансы на лов мирной рыбы сохраняются на глубоководных участках рек с медленным течением. Для успешной ловли на фидер используют мелкофракционную прикормку без ароматизаторов, добавляя кормовой мотыль, а также применяют деликатные крючки и тонкие флюорокарбоновые поводки.

Календарь рыбака по дням недели

9 ноября (понедельник) — Начало недели, высокая прозрачность воды: осмотр глубоких бровок и заливов в поисках щуки на спиннинг.

10 ноября (вторник) — Утренний туман: акцент на лов окуня микроджигом в прибрежных ямах и возле гидросооружений.

11 ноября (среда) — Облачная погода: точечная ловля леща и плотвы на фидер с использованием мотыля на русловых участках.

12 ноября (четверг) — Прохладный ветер: охота на судака в глубоких русловых ямах с использованием силиконовых приманок.

13 ноября (пятница) — Снижение температуры: медленная пассивная проводка приманок для ловли щуки в заваленных местах.

14 ноября (суббота) — Выходной день, дневное потепление: благоприятное время для береговой рыбалки и поиска стайного окуня.

15 ноября (воскресенье) — Завершение недели: подведение итогов позднеосенней ловли и последние выезды на водоёмы до наступления устойчивых морозов.

Напоминание о безопасности: осенний рыболовный сезон требует строгого соблюдения правил безопасности на воде. Скользкие от примороzków берега и низкая температура воды представляют повышенную опасность, поэтому необходимо использовать спасательные средства и выбирать соответствующую теплую экипировку.

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