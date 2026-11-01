Календарь рыбака на ноябрь 2026 года: особенности и лучшие дни для ловли

Ноябрь 2026 года характеризуется понижением температуры воды, первыми заморозками и изменением фаз Луны, что сказывается на активности подводных обитателей. Осеннее похолодание заставляет мелкую рыбу уходить в глубокие зимние ямы, а за ней следуют хищники.

Период убывающей Луны и высокой активности хищника (1–9 ноября 2026 года)

Первая декада характеризуется постепенным охлаждением воды и продолжительным предзимним жором щуки и судака.

1–4 ноября : Благоприятный период для ловли щуки и крупного окуня на спиннинг. Лучше всего искать рыбу на русловых бровках, перепадах глубин и возле остатков водной растительности, используя силикон, колебательные блесны или живую наживку.

: Благоприятный период для ловли щуки и крупного окуня на спиннинг. Лучше всего искать рыбу на русловых бровках, перепадах глубин и возле остатков водной растительности, используя силикон, колебательные блесны или живую наживку. 5–9 ноября: Дни перед новолунием, когда активность мирной рыбы минимальна, однако судак активно выходит на глубоководные песчаные косы в вечернее и ночное время. Эффективны джиг и тяжёлые блесны.

Период новолуния и перехода на зимний режим (10–16 ноября 2026 года)

Новолуние приходится на 10 ноября. В это время подводные обитатели снижают активность из-за изменения давления и освещенности.

10–12 ноября : дни новолуния. Поклевки единичные. Лучше всего посвятить это время ловле миня, который активизируется именно в холодную, пасмурную погоду на донные снасти с насадкой из выпозла или кусочков рыбы.

: дни новолуния. Поклевки единичные. Лучше всего посвятить это время ловле миня, который активизируется именно в холодную, пасмурную погоду на донные снасти с насадкой из выпозла или кусочков рыбы. 13–16 ноября: Начало растущей Луны. Постепенное возобновление целенаправленной ловли леща и плотвы на фидер в глубоких ямах с обязательным добавлением в прикормку мотыля и опарыша.

Период растущей Луны и пика осеннего жора (17–30 ноября 2026 года)

Растущая Луна (полнолуние 24 ноября) приносит дни с оттепелями, что провоцирует всплеск активности как хищной, так и мирной рыбы на глубине.

17–23 ноября : Самый продуктивный период месяца для спиннингистов и фидеристов. Щука, судак и крупный окунь активно реагируют на глубоководный джиг, а лещ и густера собираются в плотные стаи в зимних ямах.

: Самый продуктивный период месяца для спиннингистов и фидеристов. Щука, судак и крупный окунь активно реагируют на глубоководный джиг, а лещ и густера собираются в плотные стаи в зимних ямах. 24–30 ноября: Дни после полнолуния и окончания месяца. По мере постепенного промерзания мелководья стоит ориентироваться на ловлю миня ночью и трофейного судака на русловых участках крупных рек.

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