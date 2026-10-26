Календарь садовода и огородника на 26 октября — 1 ноября 2026 года: посадки и осенние работы

В конце октября садовые и огородные работы в Украине вступают в заключительную фазу перед наступлением зимних холодов. Основные усилия в этот период направлены на окончательную уборку урожая поздних культур, защиту многолетников от заморозков, подготовку почвы к зиме и посев озимых культур.

Общий прогноз и особенности недели

Период с 26 октября по 1 ноября отличается прохладной погодой, утренними туманами и первыми заморозками на почве. Это лучшее время для завершения основных полевых и приусадебных дел.

Главные советы на эту неделю:

Защитите теплолюбивые растения: завершите укрытие чувствительных кустарников и многолетников, которые могут пострадать от ночных понижений температуры.

Подготовьте сад к зиме: проведите влагозапасающий полив деревьев и кустарников, если осень была сухой, и замульчируйте приствольные круги.

Уберите остатки растительности: тщательно очистите грядки от сорняков и падалицы, чтобы предотвратить распространение болезней и вредителей.

Основные работы в саду и на огороде

1. Работы в саду (деревья и кустарники)

Продолжается сбор и дозревание последних зимних сортов яблок и груш (если они остались на ветвях). Проводится санитарная обрезка ягодных кустарников (смородины, крыжовника, малины) после опадения листьев. У молодых саженцев и чувствительных сортов готовят основу для зимнего утепления. Также пора белить стволы взрослых деревьев для защиты от вредителей и солнечных ожогов.

2. Работы на огороде и грядках

Продолжается посадка озимого чеснока и семенного лука на зиму. Грядки после сбора урожая очищают, перекапывают с внесением органических или минеральных удобрений. Проводится сбор оставшихся корнеплодов (поздней капусты, корневой петрушки и сельдерея) и их закладка на зимнее хранение в погреба.

Календарь садовода и огородника по дням недели

* 26 октября (понедельник) — Начало недели, благоприятный день для уборки растительных остатков на огороде и уничтожения сорняков

.* 27 октября (вторник) — Осенние туманы и влажность: подходящее время для посадки озимого чеснока и подзимнего лука

.* 28 октября (среда) — Прохладная погода: проведение влагозарядочного полива плодово-ягодных деревьев и кустарников

.* 29 октября (четверг) — Снижение ночных температур: укрытие теплолюбивых многолетников и подготовка материалов для мульчирования

.* 30 октября (пятница) — Перед выходными: санитарная обрезка и очистка ягодных кустарников, сбор последних корнеплодов

.* 31 октября (суббота) — Выходной день, солнечные прояснения: перекопка грядок под зиму, внесение удобрений в почву

.* 1 ноября (воскресенье) — Завершение недели: подведение итогов садово-огородного сезона, побелка стволов деревьев.

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