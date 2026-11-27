В Карпатах сформировался снежный покров высотой почти 40 сантиметров. В частности, на полонине Пожижевская его средняя высота составляет 37 см.

«На полонине Пожижевская средняя толщина снежного покрова достигает 37 см. В предгорьях Карпат — 5–6 см, на равнинной территории до 3 см», — отметила Атаманюк.

Она отметила, что на горных хребтах снежный покров может быть больше, чем на полонинах.

В последние выходные ноября в области ожидается антициклон, который принесет холодный воздух и усиление мороза до -15. Снег будет идти на Прикарпатье еще до субботы.

Пожижевская — одна из вершин Украинских Карпат высотой 1822 м. Расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, в северо-западной части хребта Черногора. На полонине Пожижевская у подножия одноименной горы на высоте 1550 м расположена самая высокая в Украине метеорологическая и снеголавинная станция.

Об этом «Укринформу» сообщила руководитель отдела Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии Татьяна Атаманюк.

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В течение недели, с 23 по 29 ноября 2026 года, в Украине происходит заметный переход к зимнему характеру погоды. Неустойчивая погода с мокрым снегом, порывистым ветром и гололедом в первые дни недели ближе к выходным сменится сухой и морозной под влиянием Скандинавского антициклона.

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