Телеведущая Екатерина Осадчая рассказала, собирается ли она вывозить младших сыновей из Киева из-за постоянных российских обстрелов. Пока она не планирует покидать столицу вместе с детьми, однако признается, что не уверена в правильности такого решения.

По словам знаменитости, сыновья боятся взрывов, уже различают звуки вражеских беспилотников и спрашивают, может ли ракета попасть в их дом.

Осадчая пояснила, что семья останется в Украине, пока в Киеве будут условия для нормальной жизни детей.

В частности, пока будут работать школы и детские сады, будет свет, вода и топливо для генераторов. Она добавила, что учебное заведение, которое посещает её сын Иван, имеет укрытие, как и детский сад младшего сына Даниила.

«Мы будем оставаться здесь, насколько это возможно. Пока работают школы и детские сады, есть вода, свет, бензин, есть чем заправить генератор. Понятно, что с маленькими детьми сложнее. Но пока в школе, где учится Иван, большую часть времени дети находятся в укрытии, у Данила в детском саду также есть укрытие. То есть пока это возможно, пока детские сады и школы работают. Будут ли условия для детей в Киеве зимой, мы тоже не знаем», – поделилась ведущая.

В то же время она призналась, что безопасность сыновей для неё является главным приоритетом, а решение оставаться в столице даётся нелегко. По словам Осадчей, старший сын Иван иногда просыпается от взрывов ночью, а сама она не может избавиться от мыслей о детях, которых достают из-под завалов после российских атак.

«Я считаю, что безопасность детей – это самое главное. У нас Иван пугается. Иногда бывает, что ночью он пугается взрывов. Сейчас самая большая дилемма – как работать, оставаться в Киеве и одновременно обеспечивать безопасность детей. Я совершенно не знаю, как это сделать. Я понимаю всех родителей, которые эвакуируют детей. Понимаю, потому что безопасность детей – это самое главное», – сказала знаменитость.

Она добавила, что особенно тяжело наблюдать за последствиями российских обстрелов, ведь увиденные кадры не выходят из головы. Поэтому Осадчая не берется утверждать, что её решение оставить сыновей в Киеве правильное.

«Когда я вижу, как детей достают из-под завалов, эти образы потом бесконечно стоят перед моими глазами. И я не знаю, правильно ли поступаю, оставляя детей в Киеве. Не знаю. Поэтому понимаю всех мам, которые находятся за границей», – призналась ведущая.

Осадчая призналась, что не хочет, чтобы её сыновья росли в таких условиях. Однако в то же время она задумывается над тем, что станет с страной, если все украинцы уедут за границу. Именно поэтому вопрос эвакуации остаётся для неё дилеммой.

«Они должны жить своей детской, счастливой жизнью, но ты должна работать и быть здесь», – подытожила Осадчая.

В ходе беседы телеведущая также объяснила, что помогает ей выдерживать постоянный стресс. По словам звезды, она относится к тем людям, которые в сложных обстоятельствах не замирают, а наоборот — мобилизуются и начинают действовать еще активнее.

Осадчая отметила, что не считает это результатом специальных психологических практик. Она убеждена, что в определенной степени такая реакция заложена в ее характере.

«В момент сильного стресса бывают три реакции: беги, замерь, бей. Вот я — «беги». Чем сильнее и сложнее обстоятельства, тем больше я мобилизуюсь. Тем больше это меня заряжает, и я понимаю, что нужно бежать ещё больше, бороться ещё больше и делать ещё больше», — пояснила ведущая.

Она добавила, что за последние пять лет постоянный стресс фактически стал частью её жизни. В то же время поддерживать себя ей помогают работа, благотворительные проекты и осознание собственной цели.

Еще одним источником внутренней опоры для нее стали книги о психологической устойчивости и философия австрийского психиатра Виктора Франкла, который писал о поиске смысла жизни даже в самых сложных обстоятельствах.

«Не обязательно этот смысл должен быть глобальным. Этот смысл может быть в детях. Я всегда думаю о том, что хочу увидеть, как мой младший сын закончит школу», — поделилась Екатерина.

Об этом 43-летняя ведущая рассказала в

блогерше Анне Хаустовой.

">интервью

Екатерина Осадчая рассказала, как оказалась рядом с местом российского удара в Киеве.

Читай нас в