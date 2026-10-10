Католические именины 10 октября 2026 года: кто отмечает День ангела и значение имен

10 октября католики чтят нескольких святых и блаженных, чьи имена стали частью европейской традиции именинов. Среди них есть мужские имена Даниэль, Франциск, Виктор и Паулин, а также женские — Анджела, Эулампия, Танка и Мария Екатерина. Рассказываем, что означают эти имена и кого можно поздравить с Днем ангела.

В католической традиции именины связаны с днём памяти святого, в честь которого назвали человека. Некоторые имена имеют несколько дат в церковном календаре, поэтому день празднования может отличаться в зависимости от местной традиции.

10 октября католическая церковь чтит святого Даниила Комбони, епископа и миссионера, святого Франциска Борджиа, а также других святых и мучеников. Среди них — брат и сестра Эулампий и Эулампия, мученик Герейон и его сподвижники, святой Паулин Йоркский и блаженная Анджела Трушковская.

Женские именины 10 октября

Анджела — имя греческого происхождения, связанное со словом «ангел», то есть «вестник». Оно стало популярным во многих европейских странах. 10 октября поминают блаженную Анджелу Трушковскую — польскую монахиню, основавшую женскую религиозную общину сестёр святого Феликса.

Мария — имя древнееврейского происхождения. Его точное значение окончательно не установлено: среди распространенных толкований — «любимая», «желанная» и «госпожа». В католической традиции это одно из самых почитаемых женских имен, связанное с Девой Марией.

Екатерина — имя греческого происхождения, которое традиционно толкуют как «чистая». В католическом календаре 10 октября поминают Марию Екатерину Иригойен Эчегарай — испанскую монахиню, посвятившую свою жизнь уходу за больными.

Эулампия — редкое имя греческого происхождения. Его связывают со словами, означающими «доброе сияние» или «яркий свет». 10 октября поминают святую Эулампию, которая, согласно церковному преданию, приняла мученическую смерть вместе со своим братом Эулампием.

Танка — редкое имя, которое связывают со святой Танкой из французского города Сен-Уэн. В церковном предании она предстает как молодая христианка, погибшая из-за отказа согласиться на нежелательный брак. Точное происхождение и значение имени достоверно не установлены.

Мужские именины 10 октября

Даниэль — имя древнееврейского происхождения. Его значение — «Бог — мой судья». 10 октября католическая церковь чтит Даниила Комбони — итальянского миссионера и епископа, посвятившего жизнь проповеди христианства в Африке.

Франциск — имя, которое связывают с латинским словом Franciscus, то есть «француз» или «франк». 10 октября поминают святого Франциска Борджиа. Он происходил из зажиточной семьи, был герцогом, но впоследствии оставил светскую жизнь и вступил в орден иезуитов.

Виктор — имя латинского происхождения, означающее «победитель». В католическом календаре 10 октября поминают святого Виктора и его сподвижников, которых почитают как мучеников.

Паулин — имя латинского происхождения, родственное имени Павел. Его значение связывают со словом «малый». В этот день поминают Паулина Йоркского — епископа, который принимал участие в распространении христианства в Англии.

Герейон — редкое имя, известное благодаря святому Герейону и его сподвижникам, которых почитают 10 октября. Надежного общепринятого толкования его значения нет. В церковной традиции Герейон упоминается как мученик, погибший за христианскую веру.

Кассий — древнеримское имя, происходящее от родового имени Cassius. Его первоначальное значение точно не установлено. 10 октября католический календарь упоминает святых Кассия и Флоренция, которых почитают как мучеников.

Флоренций — имя латинского происхождения, связанное со словом florens — «цветущий», «процветающий». В церковном календаре 10 октября упоминается святой Флоренций вместе со святым Кассием.

Пинит — редкое имя греческого происхождения. Его чаще всего упоминают в связи со святым Пинитом, епископом Кносса на острове Крит. Надежного общепринятого толкования значения этого имени нет.

Альдерик — древнее германское имя. Его составляющие традиционно связывают со значениями «благородный» и «правитель». 10 октября поминают святого Альдерика — епископа французского города Санса.

Фульк — имя германского происхождения, которое связывают со словом folk, то есть «народ». Оно встречается в европейских средневековых источниках. Среди святых, которых поминают в католических календарях 10 октября, есть святой Фульк.

Махарсапор — очень редкое имя персидского происхождения, известное благодаря святому мученику, которого поминают в католическом календаре 10 октября. Его точное значение в современных источниках не имеет устоявшегося объяснения.

Что такое День ангела

День ангела, или именины, — это день памяти святого, имя которого человек получил при крещении или в честь которого его назвали. В католической традиции святой считается небесным покровителем, к которому можно обращаться в молитве.

Если в календаре есть несколько святых с одинаковым именем, семья может придерживаться конкретной даты, связанной с крещением или местной церковной традицией. Поэтому именины не всегда приходятся на один и тот же день во всех странах.

Как поздравить с именинами

Для поздравления не нужны сложные слова или дорогие подарки. Можно позвонить, написать сообщение или провести время вместе. Самое главное — показать человеку, что вы помните о его празднике.

Имениннику можно пожелать здоровья, мира, любви, семейного уюта и сил для осуществления замыслов. А тем, кто придерживается религиозных традиций, этот день может напомнить о молитве, благодарности и добрых поступках.

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