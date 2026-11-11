Католические именины 11 ноября 2026 года: кто отмечает День ангела и значение имен

11 ноября католики чтят святого Мартина Турского, а также поминают других святых и блаженных. В этот день именин отмечают мужчины с именами Мартин, Виктор, Винсент и Теодор, а женщины — Винсентия, Колумба, Марина и Алиса. Рассказываем, что означают эти имена и кого еще можно поздравить с Днем ангела.

Именины, или День ангела, — это день памяти святого, имя которого человек получил при крещении или которого считает своим небесным покровителем. В католической традиции 11 ноября связано прежде всего со святым Мартином Турским. Также в этот день поминают святую Винценцию Марию Полони, святую Колумбу и других святых.

Женские имена 11 ноября

Винценция — имя латинского происхождения, женская форма имени Винцент. Его значение — «победительница». 11 ноября католическая церковь чтит святую Винценцию Марию Полони, основательницу конгрегации Сестёр Милосердия в Вероне. Она посвятила жизнь помощи больным, пожилым людям и сиротам.

Мария — имя древнееврейского происхождения. Его толкуют по-разному: «любимая», «желанная» или «госпожа». Это одно из самых почитаемых женских имен в христианстве. Оно входит в полное имя святой Винсенции Марии Полони, которую поминают 11 ноября.

Колумба — имя латинского происхождения, означающее «голубка». В христианской символике голубь ассоциируется с миром, чистотой и Святым Духом. В католических календарях 11 ноября поминают святую Колумбу, деву.

Марина — имя латинского происхождения. Оно образовано от слова marinus, означающего «морской» или «принадлежащий морю». В списках святых этого дня упоминается мученица Марина из Омуры, погибшая в Японии во время гонений на христиан.

Алиса — имя германского происхождения. Его связывают с древними формами имени Аделаида и толкуют как «благородная» или «благородная». 11 ноября поминают блаженную Алицию Марию Ядвигу Котовскую — польскую монахиню, погибшую во время Второй мировой войны.

Стефания — женская форма имени Стефан, происходящая из греческого языка и означающая «венок» или «венец». Это имя есть в украинском календаре именинов на 11 ноября.

Анастазия — форма имени Анастасия, имеющего греческое происхождение и означающего «воскресение», «возрождение». Такой вариант имени встречается в календарях именинов Литвы и Польши на эту дату.

Минка — женское имя, которое в болгарской традиции используется как самостоятельное или уменьшительное имя. Его связывают с формами имени Мина. Точное значение зависит от происхождения конкретной формы.

Сента — имя, которое встречается в календарях именинов Австрии и Германии на 11 ноября. Его связывают с немецкой традицией имен, однако точное происхождение и значение имеют несколько объяснений.

Верана — женская форма имени Веран, которое происходит от латинского слова verus — «настоящий», «истинный». Во французском календаре именинов на 11 ноября встречается форма Vérane.

Мужские имена 11 ноября

Мартин — имя латинского происхождения, связанное с именем римского бога Марса. Его часто толкуют как «посвященный Марсу» или «воинственный». В этот день католики чтят святого Мартина Турского — епископа, прославившегося милосердием и помощью бедным. По преданию, он отдал половину своего плаща замерзшему нищему.

Мина — имя, имеющее несколько возможных источников происхождения. В христианской традиции 11 ноября поминают святого Мину, египетского мученика. В украинских календарях именинов это имя также отмечается в этот день.

Виктор — имя латинского происхождения, означающее «победитель». Оно символизирует силу, настойчивость и способность преодолевать препятствия. Имя присутствует в украинском календаре именинов на 11 ноября.

Винсент — имя латинского происхождения, означающее «побеждающий». В католических календарях в этот день поминают святого Винсента из Уэски, раннехристианского мученика. Украинская форма имени — Винсент или Винсент.

Теодор — имя греческого происхождения, которое переводится как «Божий дар». 11 ноября поминают преподобного Теодора Студита — монаха, богослова и игумена, который защищал почитание икон.

Варфоломей — имя арамейского происхождения. Его значение — «сын Толмая». В этот день в католических списках святых поминают Варфоломея Младшего из Россано, монаха и основателя монашеской общины в Гроттаферрате.

Бертвин — имя древнегерманского происхождения. Его составляющие связывают со словами, означающими «светлый» и «друг». 11 ноября почитают святого Бертвина Малонского, монаха и основателя монастыря.

Веран — имя латинского происхождения, которое связывают со словом verus — «истинный», «настоящий». В этот день поминают святого Верана Вансского, епископа, которого почитают в католической традиции.

Атенодор — имя греческого происхождения. Его значение — «дар Афины» или «подаренный богами» в зависимости от толкования составляющих. 11 ноября в католических календарях поминается святой Атенодор.

Меркурий — имя латинского происхождения, связанное с римским богом торговли и путешественников Меркурием. В католических списках святых на 11 ноября упоминается святой Меркурий, воин и мученик.

Кинфран — редкое имя кельтского происхождения, которое связывают с валлийской христианской традицией. Его точное значение не имеет общепринятого толкования. Святого Кинфрана также упоминают в списках памятных дат 11 ноября.

Как отмечают День ангела

В католической традиции День ангела — это повод вспомнить святого покровителя, его жизнь и пример веры. Именинники могут посетить мессу, помолиться, поблагодарить за поддержку и попросить заступничества святого. Обычно праздник проводят в кругу семьи или с близкими друзьями. Не обязательно устраивать большое застолье — достаточно уделить человеку внимание, поздравить его и пожелать добра.

В этот день именинникам желают здоровья, мира, любви, душевного равновесия и Божьего благословения. Поздравление может быть простым и искренним: «С Днём ангела! Пусть твой небесный покровитель оберегает тебя, помогает в важных делах и придает сил на жизненном пути».

Читай нас в