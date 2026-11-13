Католические именины 13 ноября 2026 года: кто отмечает День ангела и значение имен

13 ноября в католической традиции поминают святую Франциску Ксаверию Кабрини, покровительницу мигрантов, а также святую Агостину Пьетрантони. В этот день именины отмечают люди с именами Станислав, Николай, Ян, Ливия, Августина и другими. Рассказываем, откуда происходят эти имена, что они означают и кого стоит поздравить.

В католическом календаре 13 ноября связано с памятью нескольких святых. Среди них — женщины, посвятившие жизнь помощи другим, и мужчины, прославившиеся благодаря своей вере и служению церкви. В календарях именинов на эту дату также есть немало имен, имеющих древние латинские, греческие, еврейские и славянские корни.

Женские имена 13 ноября

Ливия

Ливия — женское имя латинского происхождения. Оно связано с древнеримским родовым именем Livius. Его точное первоначальное значение достоверно не установлено, поэтому популярные толкования вроде «голубая» или «бледная» не стоит считать бесспорными.

Имя имеет древнюю историю и известно ещё со времён Римской империи. В католической традиции оно связано со святой Агостиной Пьетрантони, которая родилась под именем Ливия. Она была итальянской монахиней и работала медсестрой в больнице, ухаживая за больными. Её убили в 1894 году, а впоследствии Католическая церковь провозгласила её святой.

Августина

Августина — женская форма латинского имени Августин. Оно происходит от слова Augustus, которое означает «величественный», «уважаемый», «священный». Поэтому имя можно перевести как «величественная» или «достойная уважения».

Одной из святых, связанных с этой датой, является Агостина Пьетрантони. Она посвятила жизнь уходу за больными и помощи людям, нуждавшимся в поддержке. Её пример стал важной частью католической традиции служения ближним.

Среди мягких форм имени — Августинка, Ауся, Густя.

Станислава

Станислава — женское имя славянского происхождения, образованное от мужского имени Станислав. Оно состоит из двух частей: «стани» — от слова «стать» и «слава». Поэтому его значение передают как «та, которая станет славной» или «та, которая обретет славу».

Имя распространено в Польше и других славянских странах. В календарях именинов Станислава также указана среди имен, которые отмечаются 13 ноября. Уменьшительные формы — Стася, Станя, Славуся.

Франциска

Франциска — женская форма имени Франциск, имеющего латинские корни. Оно происходит от слова Franciscus и связано со значением «француз», «французский». Со временем имя стало известным во многих странах Европы благодаря христианской традиции.

13 ноября Католическая церковь чтит святую Франциску Ксаверию Кабрини. Она родилась в Италии в 1850 году, основала миссионерскую общину и посвятила жизнь помощи эмигрантам. Франциска много путешествовала, открывала школы, больницы и приюты для людей, покидавших родину в поисках лучшей жизни. Её считают покровительницей мигрантов.

Агостина

Агостина — женское имя латинского происхождения. Оно является женской формой имени Агостин и связано со словом Augustus — «величественный», «уважаемый», «священный».

В этот день поминают святую Агостину Пьетрантони, которая до вступления в монастырь носила имя Ливия. Она работала медсестрой в римской больнице и ухаживала за пациентами, в частности за людьми с тяжелыми заболеваниями. Её жизнь стала примером милосердия и самоотверженной помощи ближним.

Мужские имена 13 ноября

Станислав

Станислав — древнее славянское имя. Оно состоит из двух частей: «стани» и «слава». Его значение можно передать как «тот, кто обретет славу» или «тот, кто станет славным».

Имя занимает прочные позиции в католической традиции благодаря святым с таким именем. Один из самых известных — святой Станислав Щепановский, епископ Кракова и мученик, которого считают одним из покровителей Польши. В календарях именинов Станислав также фигурирует 13 ноября.

Николай

Николай имеет древнегреческое происхождение. Оно образовано от слов nike — «победа» и laos — «народ». Поэтому его значение — «победитель народа» или «победа народа».

Имя широко распространилось в христианском мире благодаря святому Николаю, епископу Мира Ликийского, которого почитают за милосердие и помощь нуждающимся. В католическом календаре 13 ноября также поминают Папу Римского Николая I. Он возглавлял церковь в IX веке и отстаивал её независимость и авторитет.

Ян

Ян — польская форма древнееврейского имени Йоханан. Оно означает «Бог милостивый», «Бог явил милость» или «Божья благодать».

Это одно из самых распространённых мужских имён в Польше. Оно имеет множество форм в разных языках: Иван, Джон, Жан, Хуан, Йоханн. В христианской традиции имя связано с несколькими святыми, в частности с апостолом Иоанном Богословом и Иоанном Крестителем.

Аркадий

Аркадий происходит из древнегреческого языка. Оно образовано от слова Arkadios и означает «тот, кто родом из Аркадии» — исторической области в Греции. В древности Аркадию часто изображали как живописный край покоя и гармонии.

В календарях именинов на 13 ноября также можно встретить форму Аркадий. У имени есть женский аналог — Аркадия.

Евгений

Евгений — имя древнегреческого происхождения. Оно происходит от слова eugenēs, которое означает «благородный», «хорошо рожденный» или «знатного происхождения».

Имя стало популярным в христианской Европе благодаря святым и церковным деятелям, которые его носили. В разных языках оно имеет формы Евгений, Эжен, Эудженио и Юджин. В календарях именинов Евгений также указан среди имен 13 ноября.

Виктор

Виктор — имя латинского происхождения. Оно образовано от слова victor, означающего «победитель». В Древнем Риме так могли называть человека, одержавшего победу или добившегося успеха.

Имя получило распространение в христианских странах благодаря многочисленным святым и мученикам с таким именем. У него есть короткие и ласковые формы — Витя, Викторко, Витюша.

Бенедикт

Бенедикт происходит от латинского имени Benedictus. Его значение — «благословенный» или «тот, о ком хорошо говорят».

Самый известный носитель этого имени — святой Бенедикт Нурсийский, основатель западного монашества и автор монашеских правил, повлиявших на развитие европейских монастырей. Имя имеет различные формы в других языках, в частности Бенедикт, Бенуа и Бенедетто.

Валентин

Валентин — имя латинского происхождения. Оно связано со словом valens, которое означает «сильный», «здоровый», «полный сил». Поэтому его часто толкуют как «крепкий» или «здоровый».

В христианской истории известно несколько святых с этим именем. Наиболее известный — святой Валентин, которого во многих странах считают покровителем влюбленных. В календарях именинов на 13 ноября также встречается форма Валентин.

Алоиз

Алоиз — мужское имя германского происхождения. Его связывают с древними германскими словами, передающими значение «мудрый» или «всезнающий». В Польше распространена форма этого имени — Алоизы.

В католической традиции известен святой Алоиз Гонзага — итальянский монах XVI века. Он посвятил себя помощи больным во время эпидемии чумы в Риме. Его считают покровителем молодежи и студентов.

Дидак

Дидак — имя испанского происхождения, которое происходит от формы Didacus. Его точная этимология остается спорной, поэтому однозначный перевод вроде «учитель» или «наставник» не является общепринятым.

В католической церкви известен святой Дидак из Алькалы — испанский монах-францисканец XV века. Он помогал бедным и больным, а также был миссионером на Канарских островах. Его память отмечается 13 ноября.

Бриций

Бриций — редкое мужское имя кельтского происхождения. Оно известно благодаря святому Брицию Турскому, который жил в IV–V веках и был епископом города Тур во Франции. Его память Католическая церковь чтит 13 ноября.

Точное значение имени не имеет общепринятого объяснения. В разных языках можно встретить формы Бриций, Брис и Брикций.

Гомобон

Гомобон — необычное мужское имя латинского происхождения. Оно состоит из слов homo — «человек» и bonus — «добрый». Поэтому его можно перевести как «добрый человек».

Имя связано со святым Гомобоном из Кремоны, итальянским купцом XII века. Он был известен честностью в делах и помощью бедным. Церковь чтит его память 13 ноября, а самого святого считают покровителем торговцев и предпринимателей.

Что означает День ангела

День ангела, или именины, — это день памяти святого, в честь которого назвали человека. В католической традиции святой считается небесным покровителем, к которому верующие могут обращаться с молитвой и просьбой о заступничестве.

Именины не всегда совпадают с днём рождения. Если у человека имя, которому соответствует несколько святых, обычно выбирают дату памяти того святого, в честь которого его назвали во время крещения. Для многих католиков это не просто повод получить подарок, а возможность вспомнить о духовных ценностях и своём покровителе.

Как отмечают именины

В католической традиции этот день можно начать с молитвы или посещения храма. Верующие благодарят своего небесного покровителя, просят у него заступничества и вспоминают его жизненный пример.

После этого можно провести время с семьёй и друзьями. Именины не обязательно отмечать шумным застольем. Достаточно тёплой встречи, искреннего разговора или небольшого подарка. Также в этот день уместно совершить доброе дело или помочь тому, кто в этом нуждается.

Как поздравить с Днём ангела 13 ноября

В поздравлениях с именинами обычно желают здоровья, мира, любви, Божьего благословения и поддержки небесного покровителя. Лучше всего выбирать простые и искренние слова, которые действительно хочется сказать человеку.

Вот несколько вариантов поздравлений: «Поздравляю с Днём ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя, помогает преодолевать трудности и придаёт сил для новых свершений. Желаю крепкого здоровья, душевного покоя, любви и добрых людей рядом».

«С именинами! Пусть в жизни будет больше светлых дней, приятных встреч и счастливых моментов. Желаю, чтобы в сердце всегда жила вера, в доме царили уют и согласие, а все важные мечты постепенно сбывались».

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