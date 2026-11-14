Католические именины 14 ноября 2026 года: кто отмечает День ангела и значение имен

В субботу, 14 ноября, католическая церковь чтит память нескольких святых и блаженных, среди которых мученик Серапион, епископ Лаврентий Дублинский и монахиня Мария Луиза Меркерт. В этот день именинники отмечают не только обладатели мужских, но и женских имен — в частности, Венеранды, Сидонии, Агаты, Елизаветы и Юдиты. Рассказываем, что означает каждое имя и как поздравить именинников.

14 ноября в католическом церковном календаре поминают святых, которые жили в разные времена и посвятили себя служению людям и церкви. Среди них — епископы, священники, монахи и мученики. Их имена со временем распространились в разных странах Европы и вошли в календари именинов.

Женские имена 14 ноября

Венеранда

Венеранда — редкое женское имя латинского происхождения. Оно образовано от слова veneranda, что означает «достойная почтения» или «та, которую почитают».

14 ноября католическая традиция поминает святую Венеранду — мученицу, которую связывают с Галлией, территорией современной Франции. Согласно церковному преданию, она жила во II веке и погибла за христианскую веру. Её история сохранилась в древних преданиях о ранних христианских мучениках.

Мария

Мария — одно из древнейших и наиболее распространённых женских имён в христианском мире. Оно имеет древнееврейское происхождение, но его точное первоначальное значение остаётся предметом дискуссий. Среди наиболее известных толкований — «любимая», «желанная» и «госпожа».

С 14 ноября связана память блаженной Марии Луизы Меркерт — польской монахини XIX века. Она стала соучредительницей общины Сестёр святой Елизаветы и посвятила жизнь уходу за больными и помощи бедным. Её называли «самаритянкой Силезии» за милосердие и заботу о тех, кто оказался в беде.

Сидония

Сидония — женское имя латинского происхождения. Оно связано с названием древнего финикийского города Сидон, который располагался на территории современного Ливана. Поэтому имя означает «та, что родом из Сидона».

Во французских календарях именины 14 ноября связывают с памятью святого Сидония — монаха, жившего в VII веке и основавшего монастырь в Нормандии. Женская форма имени — Сидония — также вошла в списки именинов этого дня.

Агата

Агата — имя древнегреческого происхождения. Оно образовано от слова agathos, что означает «добрая», «честная», «доброжелательная». Это имя имеет древнюю историю и известно во многих европейских странах.

В католической традиции особо почитают святую Агату Сицилийскую — раннехристианскую мученицу, день памяти которой отмечается 5 февраля. В то же время имя Агата присутствует и в польских календарях именинов на 14 ноября.

Елизавета

Елизавета — имя древнееврейского происхождения. Оно происходит от формы Элишева и означает «Бог — моя клятва» или «Бог — мое обещание».

Это имя занимает особое место в христианской традиции. В Библии Елизавета была матерью Иоанна Крестителя и родственницей Девы Марии. Это имя также носили многочисленные святые и представительницы европейских королевских семей. В польских календарях Елизавета указана среди именинниц 14 ноября.

Юдита

Юдита — женское имя древнееврейского происхождения. Оно происходит от слова Yehudit и переводится как «иудейка» или «женщина из Иудеи».

Имя известно благодаря библейской героине Юдите. По преданию, она спасла свой город от вражеского войска благодаря смелости и решимости. В польских календарях Юдита также фигурирует среди именинниц 14 ноября.

Мужские имена 14 ноября

Лаврентий

Лаврентий — имя латинского происхождения. Оно происходит от слова Laurentius, которое связано с названием древнеримского города Лаврентум. Впоследствии имя стали ассоциировать с латинским словом laurus — «лавр». Поэтому его часто толкуют как «увенчанный лавром».

14 ноября католическая церковь поминает святого Лаврентия О’Тула, архиепископа Дублина. Он жил в XII веке, был известен своей набожностью и стремлением примирять людей. Лаврентий также принимал участие в переговорах между английским королём Генрихом II и ирландскими правителями.

Сидоний

Сидоний — мужское имя латинского происхождения. Оно образовано от слова Sidonius и означает «тот, кто родом из Сидона» — древнего финикийского города на побережье Средиземного моря.

В католической традиции есть несколько святых с этим именем. В частности, 14 ноября в некоторых церковных календарях упоминается святой Сидоний — монах из Ирландии или Шотландии, основавшей монастырь в Нормандии. Во французских календарях с его днём связывают и женское имя Сидония.

Серапион

Серапион — редкое мужское имя древнегреческого происхождения. Оно образовано от имени древнеегипетского божества Сераписа. Точного перевода самого имени нет, поэтому приписывать ему значение вроде «сильный» или «победитель» некорректно.

14 ноября почитают святого Серапиона Алжирского. Он родился в конце XII века в Англии, вступил в орден мерседариев и посвятил себя освобождению христиан, находившихся в рабстве. Во время миссии в Алжире Серапион принял мученическую смерть.

Николай

Николай имеет древнегреческое происхождение. Оно образовано от двух слов: nike — «победа» и laos — «народ». Поэтому имя переводят как «победитель народов» или «победа народа».

14 ноября католическая церковь поминает святого Николая Тавелича — францисканского священника из Хорватии. Он отправился с миссией в Иерусалим, где проповедовал христианство. В 1391 году Николай вместе с тремя собратьями погиб за веру. Впоследствии их канонизировали.

Иосиф

Иосиф — имя древнееврейского происхождения. Оно происходит от имени Йосеф, которое означает «Бог умножит» или «да прибавит Бог».

Среди известных святых с этим именем — Иосиф Пиньятелли, итальянский священник XVIII века. Он принадлежал к ордену иезуитов и помогал сохранить его традиции в период, когда деятельность ордена была запрещена во многих странах. Католическая церковь чтит его память 14 ноября.

Стефан

Стефан — имя древнегреческого происхождения. Оно происходит от слова stephanos, означающего «венец» или «корона». В переносном смысле его толкуют как «увенчанный» или «тот, кто обрёл славу».

Одним из известных святых с этим именем является Стефан Теодор Кюено — французский миссионер и епископ, который работал во Вьетнаме. Он помогал местным христианам и развивал церковное образование. В 1861 году его арестовали, а впоследствии он умер в неволе.

Дамиан

Дамиан — имя древнегреческого происхождения. Его связывают с глаголом damazō, который означает «укрощать», «покорять» или «умиротворять».

Самый известный святой с этим именем — Дамиан, который вместе с братом Космой бесплатно лечил больных. Братьев считают покровителями врачей и фармацевтов. В польских календарях именины Дамиана указаны среди имен 14 ноября.

Косма

Косма — имя древнегреческого происхождения. Оно происходит от слова kosmos, которое означает «порядок», «мир» или «Вселенная».

Имя связано со святым Космой, который вместе со своим братом Дамианом лечил людей и не брал за это денег. В христианской традиции братьев упоминают как пример милосердия и бескорыстной помощи. Косма также входит в число именинников 14 ноября в польских календарях.

Роджер

Роджер — имя германского происхождения. Оно образовано от древних слов, означавших «слава» и «копьё». Поэтому его значение передают как «славный копьеносец» или «тот, кто прославился копьём».

Имя распространено в англоязычных и европейских странах. В польских календарях Роджер также указан среди имен, имеющих именины 14 ноября.

Серафим

Серафим — имя древнееврейского происхождения. Оно связано со словом серафим, которым в Библии называют ангелов, пребывающих у Божьего престола. Его значение передается как «пламенный» или «огненный».

Имя имеет древнюю религиозную историю и распространено в христианских странах. В польских календарях именины Серафим указаны среди мужских имен 14 ноября.

Что означает День ангела

День ангела, или именины, — это день памяти святого, имя которого человек получил при крещении или которого считает своим небесным покровителем. В католической традиции к такому святому обращаются с молитвой и просят о заступничестве.

Именины не обязательно совпадают с днём рождения. Если в церковном календаре есть несколько святых с одинаковым именем, человек может отмечать день памяти того святого, в честь которого его назвали. Поэтому для кого-то этот праздник имеет не только семейное, но и духовное значение.

Как отмечают именины

В католической традиции День ангела можно начать с молитвы или посещения храма. Верующие благодарят своего небесного покровителя, вспоминают его жизнь и просят помощи в сложных ситуациях.

После этого можно провести время с родными и друзьями. Именины не обязательно отмечать с размахом: достаточно семейного ужина, искреннего разговора или небольшого подарка. Также этот день можно посвятить доброму делу — помочь тем, кто в этом нуждается, поддержать близких или навестить человека, которому не хватает внимания.

Как поздравить с Днём ангела 14 ноября

В поздравлениях с именинами обычно желают здоровья, мира, любви, душевного покоя и Божьего благословения. Можно упомянуть и небесного покровителя — пожелать, чтобы он оберегал и помогал в важные моменты жизни.

Вот несколько вариантов поздравлений: «Поздравляю с Днём ангела! Пусть небесный покровитель всегда будет рядом, оберегает от невзгод и помогает находить силы даже в непростые дни. Желаю крепкого здоровья, душевного покоя, любви и искренних людей рядом».

«С именинами! Пусть в жизни будет больше поводов для радости, тёплых встреч и приятных новостей. Желаю уюта в доме, мира в сердце, исполнения мечтаний и Божьего благословения на каждый день».

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