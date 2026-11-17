17 ноября католики чтят святую Елизавету Венгерскую — покровительницу бедных и больных. Также в этот день поминают святого Григория Чудотворца, святую Гильду Витбийскую и других христианских подвижников. С этой датой связаны как мужские, так и женские имена. Рассказываем, кого поздравлять с именинами и что означают эти имена.

Женские имена 17 ноября

В католической традиции 17 ноября прежде всего связано со святой Елизаветой Венгерской. Она жила в XIII веке, происходила из королевской семьи, но посвятила себя помощи бедным и уходу за больными. В списках святых на эту дату также есть другие женщины, в частности Хильда Витбийская, Виктория Кордубская и блаженная Саломея Польская.

Елизавета — имя древнееврейского происхождения. Его выводят от имени Элишева и переводят как «Бог — моя клятва» или «та, что посвящена Богу». Святая Елизавета Венгерская известна своей благотворительностью и заботой о людях, нуждавшихся в помощи.

Гильда — имя древнегерманского происхождения. Его основа связана со словом «битва». Поэтому значение имени часто передают как «воинственная» или «та, что борется». Святая Хильда Витбийская была настоятельницей монастыря в Англии и сыграла важную роль в развитии христианства в Британии.

Виктория — имя латинского происхождения, означающее «победа» или «победительница». Оно связано с древнеримским образом богини победы. 17 ноября в католических списках святых упоминается мученица Виктория Кордубская, погибшая за христианскую веру.

Саломея — имя древнееврейского происхождения. Оно связано со словом shalom , означающим «мир». Поэтому имя толкуют как «мирная» или «спокойная». В католической традиции в этот день поминают блаженную Саломею Польскую — княжны, посвятившую жизнь религиозному служению.

Элиза — сокращённая форма имени Елизавета. Имеет те же древнееврейские корни и значение — «Бог — моя клятва». Это имя также встречается в европейских календарях именинов на 17 ноября.

Мужские имена 17 ноября

В этот день католические календари упоминают святого Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского, святого Хью Линкольнского, мучеников Парагвая и других святых. Их имена также вошли в европейские календари именинов.

Григорий — имя греческого происхождения. Означает «бдительный», «внимательный» или «тот, кто не спит». Одним из самых известных святых с этим именем является Григорий Чудотворец, которого почитают за проповеди и предания о многочисленных чудесах.

Хью (Хуго) — имя древнегерманского происхождения. Его связывают со словами «разум», «дух» или «сердце». Святой Хью Линкольнский был епископом Англии и известен заботой о бедных и защитой тех, кто не мог постоять за себя.

Дионисий — имя древнегреческого происхождения. Оно связано с именем бога Диониса. В христианской традиции это имя носили несколько святых, в частности епископ Александрии Дионисий Великий.

Евгений — имя греческого происхождения. Образовано от слов, означающих «хорошо» и «род». Традиционное значение — «благородный» или «благородного происхождения». В списках святых на 17 ноября упоминается святой Евгений, диакон Флорентийский.

Роке — испанская форма имени Рох. Его точное происхождение и первоначальное значение не имеют однозначного объяснения. Имя связано со святым Роке Гонсалесом де Санта-Крусом — миссионером, проповедовавшим в Южной Америке и погибшим мученической смертью.

Иосафат — имя древнееврейского происхождения. Означает «Господь судит» или «Бог рассудил». В католических календарях в этот день поминают блаженного Йосафата Коциловского — епископа Украинской греко-католической церкви.

Флорин — имя латинского происхождения. Его связывают со словом florus , которое означает «цветущий» или «расцветающий». Это имя можно встретить в некоторых европейских календарях именинов на 17 ноября.

Закхей — имя древнееврейского происхождения. Означает «чистый» или «невинный». Оно известно из Евангелия от Луки: Закхей был начальником мытарей, который встретил Иисуса Христа и изменил свою жизнь.

Иван — имя древнееврейского происхождения. Означает «Бог милостив» или «Господь помиловал». В некоторых европейских календарях именинов это имя также указано на 17 ноября.

Валентин — имя латинского происхождения. Происходит от слова valens , что означает «сильный», «здоровый» или «крепкий». В католических списках святых на эту дату упоминается мученик Валентин.

Что такое День ангела и как его праздновать

В католической традиции именины связаны с днём памяти святого, в честь которого человек получил имя. Такого святого считают небесным покровителем, к которому можно обращаться в молитве. День ангела не обязательно совпадает с днём рождения. Если в церковном календаре есть несколько святых с одинаковым именем, обычно ориентируются на того, в честь кого человека назвали во время крещения.

Праздновать именины можно по-разному. Верующие могут посетить храм, принять участие в богослужении, помолиться своему святому покровителю или провести день с семьёй. Также это хороший повод поздравить близких и сказать им тёплые слова.

Для поздравления не нужны сложные пожелания. Имениннику можно пожелать здоровья, мира, любви, силы духа и Божьей защиты. Например: «Поздравляю с Днём ангела! Пусть твой небесный покровитель оберегает тебя, помогает в трудные моменты и ведёт по пути добра».

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