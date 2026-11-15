Католические именины 15 ноября 2026 года: кто отмечает День ангела, а также значение имен

15 ноября католическая церковь чтит память святого Альберта Великого — епископа, богослова и одного из самых известных учёных Средневековья. В этот день также поминают святого Леопольда Австрийского, святого Мало и других христианских подвижников. В европейских календарях именных дней на эту дату встречаются как мужские, так и женские имена: Альберт, Леопольд, Артур, Виктория, Идалия, Альберта и Леопольдина.

Женские имена 15 ноября

Среди женских имен этого дня есть как знакомые украинцам варианты, так и более редкие имена, распространенные в других странах Европы. Часть из них образована от мужских имен святых, а некоторые имеют древнегреческие, латинские или германские корни.

Альберта — женская форма имени Альберт. Оно имеет древнегерманское происхождение и состоит из двух частей: «благородный» и «светлый». Поэтому значение имени можно передать как «благородная» или «славная». Альберта — распространённый вариант в странах Европы.

Альбертина — ещё одна женская форма имени Альберт. Её значение связано со словами «благородная» и «яркая». Имя имеет нежное звучание и встречается в итальянской, французской, немецкой и польской традициях.

Идалия — имя, которое имеет несколько возможных объяснений происхождения. Его связывают с древнегерманским корнем, который мог означать «труд» или «работа». Также Идалия — древнее название, связанное с городом Идалион на Кипре, где почитали греческую богиню Афродиту. Имя встречается в польских календарях именинов.

Леопольдина — женская форма имени Леопольд. Оно имеет древнегерманское происхождение. Его составляющие связывают со значениями «народ» и «смелый», поэтому имя толкуют как «смелая среди народа» или «отважная». В некоторых странах Европы используют также форму Леопольдина.

Виктория — имя латинского происхождения, означающее «победа». В древнеримской мифологии Виктория была богиней победы. Имя стало популярным во многих европейских странах и имеет варианты Виктуар, Виттория и Викторина.

Сидония — женское имя, связанное с названием древнего финикийского города Сидон. Его значение можно передать как «женщина из Сидона» или «та, что родом из Сидона». Имя встречается в хорватских календарях именинов.

Леопольдина — ещё один вариант женского имени, образованного от Леопольда. Оно имеет те же германские корни и связано со смелостью и принадлежностью к народу. Имя распространено в немецкоязычных странах и Австрии.

Янетта — имя, которое считается уменьшительной формой имени Яна или Жанна. Оно имеет древнееврейское происхождение через имя Иван и означает «Бог милостивый». В финских календарях на 15 ноября можно встретить имя Янетта, а также родственные формы Яника, Янина и Янита.

Ундина — имя латинского происхождения, связанное со словом unda, то есть «волна». В европейской культуре оно также известно благодаря легендам о водяных духах. В латвийских календарях на эту дату встречается форма Ундине.

Мало — женская форма, которую можно встретить среди французских вариантов имен, связанных со святым Мало. Во Франции также используют формы Малори, Малое и Мелвин. Эти имена имеют разные истории происхождения, поэтому их не стоит считать полностью тождественными.

Мужские имена 15 ноября

Список мужских имен на эту дату в значительной степени связан с католическими святыми и блаженными. Среди них — богослов Альберт Великий, австрийский правитель Леопольд III и миссионер Мало.

Альберт — имя древнегерманского происхождения. Оно состоит из слов, означающих «благородный» и «светлый». Поэтому его часто толкуют как «благородный и знаменитый» или «тот, кто отличается умом». 15 ноября католическая церковь чтит святого Альберта Великого. Он был доминиканцем, епископом и выдающимся учёным, исследовавшим философию, естественные науки и богословие.

Леопольд — имя германского происхождения. Его связывают со словами «народ» и «смелый», поэтому значение можно передать как «отважный среди народа». В этот день поминают святого Леопольда III, маркграфа Австрии. Он прославился благотворительностью, поддержкой монастырей и помощью церкви.

Артур — имя, происхождение которого до сих пор окончательно не выяснено. Одна из самых распространённых версий связывает его с кельтским словом, означающим «медведь». Другая предполагает связь с древним словом, которое могло означать «камень» или «сильный мужчина». Особенно известным это имя стало благодаря легендам о короле Артуре.

Альберто — итальянская и испанская форма имени Альберт. Оно имеет то же германское происхождение и означает «благородный», «славный» или «яркий». Имя распространено в Италии, Испании и странах Латинской Америки.

Альфонс — имя германского происхождения. Его составляющие связывают со значениями «готовый» и «благородный», поэтому его толкуют как «благородный и решительный». Имя имеет давнюю историю в Испании, Франции и Германии.

Роджер — имя древнегерманского происхождения. Оно образовано от слов, означающих «слава» и «копьё». Его значение можно передать как «славный воин». Имя приобрело популярность в Англии и других европейских странах.

Мало — имя бретонского происхождения. Оно связано со святым Мало, епископом и миссионером, который жил в VI–VII веках и проповедовал христианство в Бретани. Его имя также стало частью названия французского города Сен-Мало.

Иосиф — имя древнееврейского происхождения. Оно означает «Бог умножит» или «да прибавит Бог». Это одно из древнейших имен в христианской традиции. Его носят многочисленные святые, а в разных странах оно имеет формы Жозеф, Джузеппе, Йозеф и Хосе.

Паулин — имя латинского происхождения, родственное имени Павел. Оно происходит от слова paulus, означающего «маленький» или «скромный». Имя распространено в некоторых европейских странах и имеет женскую форму Паулина.

Пейсий — имя греческого происхождения, связанное со значением «мирный» или «спокойный». В разных языках его также передают как Паисий. Это имя известно благодаря христианским подвижникам, в частности святому Паисию Величковскому.

Роже — французская форма имени Роджер. Оно имеет германские корни и связано со словами «слава» и «копьё». Значение имени — «славный воин». Во Франции это имя имеет давнюю традицию.

Леопольдо — испанская и итальянская формы имени Леопольд. Оно имеет германское происхождение и означает «смелый среди народа». Имя связано со святым Леопольдом III Австрийским, которого почитают 15 ноября.

Что такое День ангела и как его отмечают

День ангела, или именины, — это день памяти святого, в честь которого человек получил имя при крещении. В христианской традиции такого святого считают небесным покровителем человека. Его жизнь и поступки могут служить примером веры, доброты, мужества и милосердия. Обычно именины начинаются с молитвы или посещения церкви. Верующие благодарят своего небесного покровителя и просят у него заступничества. В то же время этот день не обязательно должен быть шумным праздником. Его можно провести в кругу семьи, пригласить близких или просто посвятить время людям, которые дороги сердцу.

В разных странах и христианских традициях даты именинов могут отличаться. Если святому с таким же именем посвящено несколько дней в году, человек может ориентироваться на дату, соответствующую его семейной или церковной традиции. Поздравлять с Днём ангела можно искренними и простыми словами. Именинникам желают здоровья, мира, любви, душевного покоя и поддержки близких. Также можно пожелать, чтобы небесный покровитель оберегал от невзгод и помогал находить силы в сложные моменты. Самое важное в таком поздравлении — внимание и добрые слова.

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