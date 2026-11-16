Католические именины 16 ноября 2026 года: кто отмечает День ангела, а также значение имен

16 ноября католическая церковь чтит память святой Маргариты Шотландской, святой Гертруды Великой и блаженной Агнессы Ассизской. В этот день именинники отмечают женщины с именами Маргарита, Гертруда и Агнесса, а также носители других имен, которые встречаются в европейских календарях. Среди них — Эдмунд, Отмар, Артур, Матвей и несколько менее привычных для Украины вариантов.

Женские имена 16 ноября

В католическом календаре в этот день особое место занимают женские имена. Они связаны со святыми, которых поминают 16 ноября, а также с традициями празднования именинов в разных странах Европы.

Маргарита — имя греческого происхождения, которое переводится как «жемчужина». Оно распространено во многих странах и имеет немало вариантов: Маргарета, Маргарет, Маргерита, Маргарита, Маргерит и Маргарида. 16 ноября католики чтят святую Маргариту Шотландскую. Она была королевой, супругой шотландского короля Малкольма III. Её помнят за благотворительность, помощь бедным и заботу о церкви.

Гертруда — имя древнегерманского происхождения. Его связывают со словами «копьё» и «сила», поэтому значение имени передают как «сильная с копьём» или «защитница». Среди известных носительниц — святая Гертруда Великая, немецкая монахиня и мистичка XIII века. Она прославилась духовными трудами и особым почитанием Сердца Иисуса. В разных странах можно встретить формы Гертруд, Гертруда, Гертрудис и Гертрудас.

Агнесса — женское имя греческого происхождения. Оно происходит от слова, означающего «чистая», «непорочная» или «святая». В разных языках имя имеет формы Агнес, Агнеса, Аньес и Инес. 16 ноября поминают Агнесу Ассизскую — сестру святой Клары Ассизской. Она избрала монашескую жизнь и поддерживала духовное дело сестры.

Меган — имя валлийского происхождения, возникшее как уменьшительная форма имени Маргарет. Благодаря этой связи оно также имеет значение «жемчужина». В некоторых европейских календарях Меган отмечается среди именин 16 ноября.

Маргерит — французская форма имени Маргарита. Её значение такое же — «жемчужина». Это имя имеет давнюю традицию во Франции и связано с христианским почитанием святых Маргарит.

Мария — имя древнееврейского происхождения. Его точное первоначальное значение окончательно не установлено. Среди наиболее известных толкований — «любимая», «желанная» и «госпожа». Имя занимает особое место в христианской традиции благодаря Деве Марии. В польских списках именинов Марию также можно найти среди имен 16 ноября.

Ифигения — имя древнегреческого происхождения. Обычно его толкуют как «сильная от рождения» или «рождённая могущественной». Имя уходит корнями в античную мифологию, а впоследствии вошло и в христианскую традицию. В греческих календарях оно также фигурирует 16 ноября.

Агнесса (Агнес) — отдельно стоит упомянуть и международные формы этого имени. Например, французское Аньес, испанское Инес и португальское Инеш имеют общее происхождение и связаны со значением «чистая». В словацких календарях 16 ноября можно встретить форму Агнеса.

Мужские имена 16 ноября

В мужском списке есть как имена святых, которых поминает католическая церковь, так и традиционные варианты из календарей разных европейских стран.

Эдмунд — имя древнеанглийского происхождения. Оно образовано от слов, означающих «богатство» и «защита». Поэтому его значение можно передать как «защитник благосостояния» или «тот, кто оберегает имущество». В католической традиции в этот день поминают святого Эдмунда Рича — архиепископа Кентерберийского, известного своей образованностью и преданностью церкви. Имя также имеет формы Эдмондо и Эдмундус.

Отмар — имя древнегерманского происхождения. Его связывают со словами «богатство» и «слава», поэтому значение можно передать как «прославленный благодаря богатству». 16 ноября католическая церковь поминает святого Отмара Санкт-Галленского — аббата, жившего в VIII веке и основавшего монастырь Санкт-Галлен в Швейцарии. В других странах встречаются формы Отмар и Отомар.

Артур — имя с не до конца установленным происхождением. Одна из самых распространённых версий связывает его с кельтским словом, означающим «медведь». Другая версия предполагает связь с понятием «король». Имя стало особенно известным благодаря легендам о короле Артуре.

Матвей — имя древнееврейского происхождения, означающее «дар Божий» или «подарок Бога». Оно распространено во многих христианских странах. В разных языках имеет формы Матей, Маттео, Маттиас и Матфей. В болгарских и румынских календарях 16 ноября можно встретить форму Матей.

Аарне — финское и эстонское имя, родственное имени Арнольд. Его связывают с древнегерманскими словами «орел» и «сила». Значение можно передать как «орлиная сила». В финских календарях на 16 ноября также указываются близкие формы Арни и Аарно.

Арне — скандинавский вариант имени, происходящий от древнескандинавского слова «орел». Оно короткое и распространено в странах Северной Европы. В календарях Эстонии и Финляндии его также можно найти 16 ноября.

Арно — имя германского происхождения, которое часто является сокращённой формой имени Арнольд. Оно связано со значениями «орел» и «сила». Имя распространённо в Германии, Нидерландах и других европейских странах.

Арнольд — имя древнегерманского происхождения. Оно состоит из двух частей: «орел» и «власть» или «сила». Поэтому его значение толкуют как «тот, кто обладает силой орла». Это имя также отмечается в некоторых европейских календарях на 16 ноября.

Эдмондо — итальянская форма имени Эдмунд. Оно имеет те же древнеанглийские корни и связано со значениями «достаток» и «защита». Имя можно встретить в итальянских календарях и списках именинов.

Леон — имя греческого происхождения, означающее «лев». Оно символизирует силу, смелость и отвагу. В Польше Леон входит в список именинов 16 ноября.

Марек — польская и чешская форма имени Марк. Оно имеет латинское происхождение и связано с римским богом войны Марсом. Поэтому имя часто толкуют как «посвящённый Марсу» или «тот, кто принадлежит Марсу».

Павел — славянская форма латинского имени Павел. Оно происходит от слова paulus, означающего «маленький» или «скромный». Имя распространено в Польше, Чехии и других странах Центральной Европы.

Пьотр — польская форма имени Петр. Оно происходит от греческого слова petros, то есть «камень» или «скала». В христианстве имя связано с апостолом Петром, которого считают одним из ближайших учеников Иисуса Христа.

Дионисий — имя греческого происхождения, связанное с именем древнегреческого бога Диониса. Оно имеет древнюю историю и встречается в христианской традиции. В польских календарях 16 ноября можно найти форму Дионисий.

Одон — имя германского происхождения, которое связывают со значениями «богатство» и «благосостояние». В некоторых языках оно имеет формы Отмар и Эдмунд, хотя их происхождение не во всех случаях совпадает. Венгерская форма этого имени — Эдьон.

Что такое День ангела и как его отмечают

День ангела, или именины, — это день памяти святого, в честь которого человек получил имя при крещении. В христианской традиции такого святого считают небесным покровителем человека. Он является примером веры, доброты и преданности своим убеждениям. Обычно именины начинаются с молитвы или посещения церкви. Верующие могут поблагодарить своего небесного покровителя и попросить у него заступничества. В то же время это не обязательно должно быть шумное празднование. Некоторые проводят этот день в кругу семьи, приглашают близких или просто находят время для общения с родными.

Важно помнить, что в разных христианских традициях и странах даты именинов могут отличаться. Если у человека есть несколько святых покровителей с одинаковым именем, он может ориентироваться на дату, которую считает своей семейной или церковной традицией. Поздравлять с Днём ангела можно простыми и искренними словами. Чаще всего именинникам желают здоровья, мира, душевного спокойствия, любви и поддержки близких. Главное — не формальное поздравление, а внимание и тёплые слова, которые человек запомнит.

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