Католические именины 17 октября 2026 года: кто отмечает День ангела, а также значение имен

17 октября католики чтят память святого Игнатия Антиохийского — одного из ранних христианских епископов и мучеников. В этот день также поминают святых и блаженных, чьи имена легли в основу католических именинов. Среди них есть как мужские, так и женские имена, в частности Игнатий, Рудольф, Анструда, Маргарита и Мария.

Именины — это день, связанный с памятью святого, имя которого носит человек. В католической традиции 17 октября поминают нескольких святых и блаженных, чьи имена можно встретить в календарях именинов разных европейских стран.

Среди них есть знакомые украинцам имена, а также редкие варианты, которые сегодня почти не используются. Рассказываем об их происхождении и значении.

Мужские имена 17 октября

Игнатий — имя латинского происхождения, традиционно связанное с древнеримским родовым именем Egnatius. Его точное первоначальное значение неизвестно. 17 октября католическая церковь чтит святого Игнатия Антиохийского, епископа и мученика раннего христианства.

Рудольф — имя древнегерманского происхождения. Оно состоит из частей, означающих «слава» и «волк», поэтому его часто толкуют как «славный волк». В католическом календаре в этот день поминают святого Рудольфа из Губбио, епископа, жившего в Италии в XI веке.

Ричард — имя германского происхождения, означающее «сильный правитель» или «могущественный владелец». Оно состоит из корней со значениями «сила» и «правитель». 17 октября в католических списках святых поминают святого Ричарда Гвина — валлийского мученика XVI века.

Флорентий — имя латинского происхождения, связанное со словом florens, то есть «цветущий» или «процветающий». В католических календарях 17 октября упоминается святой Флорентий Оранский, епископ, живший в древней Галлии.

Виктор — имя латинского происхождения, означающее «победитель». Оно было распространено ещё в Древнем Риме, а впоследствии закрепилось в христианской традиции. В списках святых на 17 октября также упоминается мученик Виктор.

Мариан — имя латинского происхождения, связанное с римским родовым именем Marianus. Его значение окончательно не установлено. Имя распространено в Польше и других странах Центральной Европы. В некоторых календарях именинов 17 октября упоминают Мариана вместе с Виктором и Александром.

Александр — имя древнегреческого происхождения, означающее «защитник людей». Оно распространено во многих странах и имеет различные формы: Александр, Александер, Алессандро. В католических списках святых 17 октября упоминаются мученики Виктор, Александр и Мариан.

Ансельм — имя древнегерманского происхождения, которое толкуют как «защита Бога» или «тот, кого защищает Бог». Оно имеет давнюю историю в европейской христианской традиции. В некоторых европейских календарях именины Ансельма отмечаются 17 октября.

Ватрослав — славянское имя, состоящее из частей, связанных со словами «властелин» или «огонь» и «слава». Оно встречается преимущественно в Хорватии и других южнославянских странах. В хорватском календаре именинов 17 октября отмечается день Ватрослава.

Франсуа-Исидор — двойное имя французского происхождения. Франсуа — французская форма имени Франциск, которое связывают со значением «француз» или «свободный». Исидор происходит из греческого языка и означает «дар Исиды». 17 октября в католических календарях поминают святого Франсуа-Исидора Гагелена, французского священника и мученика.

Женские имена 17 октября

Анструда — редкое женское имя германского происхождения, которое в различных источниках также пишут как Астрид или Анструд. Его связывают с древними германскими элементами, передающими значение «божественная красота» или «божественная сила». 17 октября поминают святую Анструду, настоятельницу монастыря во французском Лангре.

Маргарита — имя греческого происхождения, означающее «жемчужина». Оно распространено во многих европейских странах и имеет различные формы: Марго, Маргоша, Рита. В католической традиции 17 октября в некоторых календарях поминают святую Маргариту Марию Алакок — французскую монахиню, известную своей духовной деятельностью.

Мария — имя древнееврейского происхождения. Его значение толкуют по-разному: среди возможных вариантов — «любимая», «желанная» или «госпожа». Это одно из самых распространенных женских имен в христианском мире. В католическом календаре 17 октября поминают блаженную Марию Магдалену Дежарден и других женщин, пострадавших за веру.

Луцина — женское имя латинского происхождения, связанное со словом lux, то есть «свет». Его также ассоциируют с латинским именем богини родов Луцины. В польском календаре именины Луцины отмечаются 17 октября.

Маргарета — форма имени Маргарита, распространённая в немецкоязычных и скандинавских странах. Как и Маргарита, оно означает «жемчужина». Это имя имеет давнюю историю в Европе и множество вариантов произношения.

Гедвига — имя германского происхождения, которое обычно связывают со словами «борьба» и «битва». Оно распространено в Центральной Европе, в частности в Чехии, Словакии и Венгрии. В некоторых национальных календарях именины Гедвиги и её вариантов отмечаются 17 октября.

Солена — женское имя, распространённое во Франции. Его происхождение связывают с латинскими и французскими формами, однако точное значение не имеет общепринятого объяснения. Во французском календаре именины Солены отмечаются 17 октября.

Веста — имя латинского происхождения, связанное с римской богиней домашнего очага Вестой. Оно ассоциируется с домом, теплом и семейным уютом. В эстонском календаре именных дней 17 октября упоминаются Веста и вариант Весте.

Что такое День ангела

День ангела, или именины, — это день, связанный с памятью святого, имя которого носит человек. В католической традиции святые являются примером веры и духовной жизни, а именины могут стать поводом вспомнить их историю.

Для многих людей это также семейный праздник. Можно встретиться с близкими, позвонить родным или просто отправить тёплое сообщение. Не обязательно устраивать грандиозное торжество, чтобы проявить к человеку своё внимание.

Как отмечать День ангела

Особых правил нет. Можно провести день с семьёй, пригласить друзей на ужин или сходить вместе в кафе. Если человек придерживается религиозных традиций, он может посетить храм или помолиться святому, чьё имя носит.

Подарок также не обязательно должен быть дорогим. Цветы, книга, сладости или небольшая вещица, которая порадует именинника, станут хорошим знаком внимания.

Как поздравить с Днём ангела

Для поздравления не нужны сложные слова. Достаточно искренне пожелать здоровья, мира, любви и благополучия. Например: «Поздравляю с Днём ангела! Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия, любви и счастливых моментов. Пусть рядом всегда будут люди, которые поддержат и помогут в нужную минуту».

Или короче: «С Днём ангела! Пусть в жизни будет больше радости, тепла и хороших новостей. Желаю исполнения мечтаний, сил для новых свершений и искренних людей рядом». Для близкого человека можно добавить личное пожелание или упомянуть что-то важное для него. Такое поздравление будет звучать теплее, чем готовый текст с открытки.

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