18 ноября именины отмечают обладатели нескольких необычных имен, среди которых есть как распространённые, так и редкие. В католических календарях в этот день поминают Ауду, Филиппину, Каролину, Одона и Романа. Рассказываем, что означают эти и другие имена, откуда они происходят и кого стоит поздравить с Днём ангела.

В католической традиции 18 ноября связано с памятью нескольких святых. Среди них — святая Роза-Филиппина Дюшен, французская монахиня и миссионерка, посвятившая жизнь образованию и помощи людям, святой Одон Клюнийский, известный церковный деятель X века, а также святой Роман Антиохийский.

В европейских календарях в этот день также отмечают именины Ауда, Каролина, Мабин, Патрокл и другие имена. Часть из них связана с местными святыми Франции, Польши и Великобритании.

Женские имена

Ауда

Ауда — французское женское имя, происходящее от древнегерманского имени Альда. Его связывают со словами «старая», «мудрая» и «опытная». Во Франции это имя имеет собственную церковную традицию.

18 ноября поминают святую Ауду Парижскую, жившую в V веке. По преданию, она была ученицей святой Женевьевы и присоединилась к её религиозной общине. Ауда посвятила себя духовной жизни и осталась в церковной памяти как образец веры и преданности.

Филиппина

Имя Филиппина имеет греческие корни. Оно образовано от имени Филипп, которое состоит из слов philos — «любовь» и hippos — «лошадь». Поэтому его значение переводят как «любящая лошадей».

В этот день почитают святую Розу-Филиппину Дюшен. Она родилась во Франции в 1769 году, а впоследствии отправилась в Северную Америку, где основала школы и помогала местным общинам. Её деятельность была связана прежде всего с образованием детей и миссионерской работой. В 1988 году Папа Иоанн Павел II провозгласил её святой.

Роза

Роза происходит от латинского слова rosa, которое означает «роза». Это имя традиционно ассоциируется с красотой, нежностью и изяществом.

18 ноября это имя также упоминают в связи со святой Розой-Филиппиной Дюшен. При крещении ей дали два имени — Филиппина и Роза. Первое было связано с апостолом Филиппом, а второе — со святой Розой Лимской.

Каролина

Каролина — женская форма имени Карл. Его корни связывают с древнегерманским словом karl, которое означало «свободный человек». Поэтому имя часто толкуют как «свободная» или «независимая».

В католическом календаре 18 ноября поминают блаженную Каролину Козку — польскую мученицу, погибшую в 1914 году во время Первой мировой войны. Она была известна своей набожностью и преданностью христианским убеждениям. Католическая церковь провозгласила её блаженной в 1987 году.

Мабин

Мабин — редкое женское имя кельтского происхождения, встречающееся в традициях Корнуолла. Его точное значение не установлено. Одна из версий связывает его со старокорнуолльским словом mab, означающим «сын».

Имя связано со святой Мабин, христианской подвижницей VI века. По местным преданиям, она была одной из дочерей валлийского правителя Брихана. Её именем назвали населённый пункт и приход в Корнуолле, где сохранилась память о святой.

Мужские имена

Одон

Одон — древнее германское имя, являющееся вариантом имени Отто. Его основу связывают со словами, означающими «богатство» и «изобилие». Поэтому имя можно толковать как «богатый» или «тот, кто обладает богатством».

18 ноября католическая церковь чтит память святого Одона Клюнийского. Он жил в X веке и был вторым аббатом монастыря Клюни во Франции. Одон занимался реформированием монашеской жизни, поддерживал строгие правила монастырской дисциплины и способствовал распространению бенедиктинской традиции.

Роман

Роман происходит от латинского слова Romanus, которое означает «римлянин» или «тот, кто принадлежит к Риму». Это имя имеет древнюю историю и распространено во многих европейских странах.

18 ноября в католическом календаре поминается святой Роман Антиохийский. Он был христианским мучеником, пострадавшим за свою веру. Его почитают как образец мужества и непоколебимости в своих убеждениях.

Ансельм

Имя Ансельм образовано от двух древнегерманских слов: ansi — «бог» и helm — «шлем», «защита». Его значение можно передать как «защищенный богом» или «божественная защита».

Среди святых, которых поминают 18 ноября в католических списках, есть святой Ансельм. Это имя также известно благодаря архиепископу Кентерберийскому Ансельму, одному из самых известных христианских богословов Средневековья.

Леонард

Леонард происходит от древнегерманских слов, означающих «лев» и «смелый», «сильный». Поэтому наиболее распространённое толкование этого имени — «храбрый лев».

В католических календарях 18 ноября поминают святого Леонарда Кимуру — японского христианского мученика, погибшего за веру в XVII веке. Его имя также связано со святым Леонардом Ноблацким, которого почитают в другой день церковного года.

Максим

Максим происходит от латинского слова maximus, что означает «самый большой» или «величайший». В Древнем Риме его использовали как почетное имя и родовое прозвище.

18 ноября в католических списках святых упоминается святой Максим. Это имя имеет древнюю христианскую историю и встречается среди представителей духовенства и ранних христианских общин.

Назарий

Назарий происходит от латинской формы Nazarius. Его значение — «тот, кто родом из Назарета» или «назаретянин». Название города Назарет известно прежде всего благодаря библейской истории.

В католических календарях 18 ноября поминается святой Назарий. Это имя относится к древним христианским именам, которые распространились в Европе благодаря почитанию первых мучеников и святых.

Иван

Иван происходит от древнееврейского имени Йоханан. Его значение переводится как «Бог милостивый» или «Божья благодать». Это одно из самых распространенных христианских имен, имеющее многочисленные формы в разных языках.

18 ноября в католическом календаре поминается блаженный Иван Шоун — японский мученик, пострадавший за христианскую веру.

Патрокл

Патрокл — древнегреческое имя, образованное от слов patros — «отец» и kleos — «слава». Его значение можно передать как «слава отца».

Во французских календарях именинов это имя также встречается 18 ноября. Оно связано со святым Патроклом, которого почитают в христианской традиции.

Что такое День ангела и как его празднуют

День ангела, или именины, — это день памяти святого, имя которого человек получил при крещении. В католической традиции такого святого считают небесным покровителем человека. Он является примером христианской жизни, веры и преданности своим убеждениям. Именины отличаются от дня рождения. Если день рождения связан с датой появления человека на свет, то День ангела имеет духовное значение. Для верующих это возможность вспомнить своего небесного покровителя, обратиться к нему с молитвой и поблагодарить за заступничество.

Традиционно в этот день католики могут посетить храм, принять участие в богослужении, помолиться и провести время с семьей. Также принято принимать поздравления от близких и друзей. Празднование обычно не требует большого застолья или дорогих подарков. Главное — внимание к человеку и духовный смысл праздника.

Как поздравить с Днём ангела 18 ноября

В День ангела именинникам желают здоровья, счастья, мира, любви и Божьего благословения. Также можно пожелать поддержки небесного покровителя, сил для преодоления трудностей и исполнения самых заветных мечтаний.

Поздравление может быть простым, но искренним: «Поздравляю с Днём ангела! Желаю крепкого здоровья, душевного покоя, семейного тепла и счастливых моментов. Пусть небесный покровитель оберегает тебя, помогает в сложные минуты и ведёт по пути добра. Пусть в жизни будет больше поводов для радости, любви и благодарности».

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