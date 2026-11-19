19 ноября в католических календарях поминают святых и блаженных, которые жили в разные века и прославились верой, служением, милосердием или мученичеством. Среди них есть как мужские, так и женские имена, которые используются в разных странах Европы.

В католических календарях в этот день поминают, в частности, святую Мехтильду Гельфтскую, святого Рафаила Калиновского, святого Нерсеса Великого, святого Атто, святого Варлаама и других. В некоторых традиционных календарях 19 ноября также связывают со святой Елизаветой Венгерской.

Мужские имена 19 ноября

Рафаэль — имя древнееврейского происхождения, означающее «Бог исцелил» или «Божье исцеление». Оно связано с архангелом Рафаилом, которого в христианской традиции считают покровителем исцеления, путешествий и людей, нуждающихся в помощи.

Нерсес — имя персидского происхождения, которое связывают с древним именем Нерсех. Оно имеет исторические корни в персидской культуре и встречается в христианских традициях Армении.

Атто — древнее германское имя, которое связывают со значением «отец» или «предок». Оно встречается в исторических и церковных источниках Европы.

Варлаам — имя древнееврейского происхождения, которое традиционно связывают со значением «сын Божий». Имя известно в христианской традиции благодаря святым и подвижникам.

Фауст — имя латинского происхождения, означающее «счастливый», «благоприятный». Оно ассоциируется с удачей, благополучием и позитивными обстоятельствами.

Максим — имя латинского происхождения, означающее «величайший». Оно ассоциируется с силой, масштабностью и стремлением к высоким целям.

Криспин — имя латинского происхождения, которое связывают со значением «кудрявый». Оно происходит от латинского слова crispus .

Северин — имя латинского происхождения, означающее «суровый», «серьёзный» или «сдержанный». Его связывают с силой характера, дисциплиной и ответственностью.

Фелициан — имя латинского происхождения, означающее «счастливый», «успешный», «тот, кому везёт». Оно происходит от слова felix .

Экзюпери — редкое имя латинского происхождения, которое связывают со значением «тот, кто превосходит», «высший». Оно встречается в раннехристианских святых.

Сальваторе — итальянское имя латинского происхождения, означающее «спаситель». Оно происходит от слова Salvator и имеет ярко выраженное христианское значение.

Понтян — имя латинского происхождения, которое связывают с географическим названием Понт или значением «тот, кто родом из Понта». Имя известно в католической традиции благодаря папе-мученику Понтяну.

Джеймс — английская форма имени Иаков, имеющего древнееврейское происхождение. Его традиционно толкуют как «тот, кто держится за пятку» или связывают со значением «изгоняющий».

Симон — имя древнееврейского происхождения, означающее «Бог услышал». Оно символизирует внимательность, веру и духовную близость.

Сальватор — латинское имя, означающее «спаситель». Оно имеет христианские корни и широко использовалось в странах Европы.

Женские имена 19 ноября

Мехтильда (Матильда) — имя германского происхождения, означающее «сильная в бою» или «могучая воительница». Оно образовано от древних германских слов, связанных с силой и борьбой. Святая Мехтильда Гельфтская была монахиней, известной своими духовными сочинениями, молитвой и милосердием.

Медана — редкое имя, которое встречается в католических святых, в частности в календарях святых на 19 ноября. Его точное происхождение и значение не имеют однозначного подтверждения в популярных именословах.

Елизавета — имя древнееврейского происхождения, которое означает «Бог — моя клятва» или «обещанная Богом». Имя ассоциируется с верностью, духовностью и благородством. В различных европейских календарях именинов Елизавета и её варианты встречаются 19 ноября.

Эрменберга — древнее германское имя, которое связывают с корнями, означающими «великая», «сильная» или «защищённая». Это редкое имя, которое встречается в католических списках святых.

Тангуи — традиционно мужское французское имя бретонского происхождения, которое связывают со значением «огненный пес» или «огонь». Во французских календарях именинов его также можно встретить 19 ноября, хотя это не женское имя.

В католических календарях на 19 ноября среди женских святых наиболее ярко представлена Мехтильда Гельфтская (Матильда). Медана и Эрменберга также встречаются в списках святых этого дня. Елизавета и Тангуи приведены с учётом календарей именинов отдельных европейских стран, а не только общего римского литургического календаря.

Что такое День ангела

День ангела, или именины, — это день памяти святого, имя которого носит человек или в честь которого его назвали. В католической традиции святого покровителя считают духовным примером, к которому можно обращаться в молитве и чья жизнь может вдохновлять на добрые поступки.

Именины не всегда совпадают с днём рождения. Дата зависит от церковного календаря и святого, в честь которого человека назвали. В разных странах и церковных традициях даты могут отличаться.

Как празднуют именины

День ангела обычно проводят в кругу близких, принимают поздравления и желают друг другу добра. Для верующих это также повод посетить храм, помолиться, поблагодарить за жизнь и попросить благословения.

Имениннику можно подарить цветы, открытку, небольшой подарок или просто сказать теплые слова. Самое главное — искренность, внимание и забота.

Как поздравить с Днем ангела

В День ангела желают здоровья, счастья, душевного покоя, Божьей защиты и сил преодолевать трудности. Поздравления могут быть краткими, но теплыми и личными.

«Поздравляю с Днём ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя, помогает находить правильный путь и поддерживает в сложные моменты. Желаю крепкого здоровья, искренних людей рядом, душевного тепла, радости и мира. Пусть в жизни будет больше светлых моментов, хороших новостей и сбывшихся мечтаний!»

«С именинами! Пусть этот день принесет тепло, радость и приятные слова. Желаю Божьего благословения, любви, внутренней силы, спокойствия и уверенности. Пусть всё хорошее, о чём ты мечтаешь, постепенно становится реальностью, а близкие всегда будут твоей опорой!»