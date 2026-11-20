20 ноября в католических календарях поминают святых и блаженных, чьи имена легли в основу традиции именинов. Среди них есть мученики, епископы, монахи и люди, посвятившие свою жизнь помощи ближним. В списках именинов на эту дату можно найти как распространённые имена, так и необычные варианты, которые сегодня встречаются нечасто.

Женские имена 20 ноября

Йосафата

Имя Йосафата связано с библейским именем Йосафат. Его происхождение восходит к древнееврейскому языку, а значение передается как «Господь судит» или «Бог есть судья». Это имя занимает особое место в украинской католической традиции.

20 ноября поминают блаженную Йосафату Гордашевскую — украинскую монахиню, соучредительницу Конгрегации сестёр служительниц Непорочной Девы Марии. Она родилась во Львове 20 ноября 1869 года под именем Михайлина. Своё монашеское имя она выбрала в честь святого Йосафата Кунцевича. Сестры под её руководством заботились о детях, обучали молодёжь, помогали больным и поддерживали людей, нуждавшихся в помощи. В 2001 году Папа Иоанн Павел II провозгласил её блаженной.

Максенция

Максенция — редкое женское имя латинского происхождения. Его связывают с древнеримским родовым именем Maxentius. Точное значение имени не имеет общепринятого толкования, поэтому его не стоит переводить каким-либо одним словом без оговорок.

В этот день поминают святую Максенцию из Бове, которую церковная традиция чтит как мученицу. По преданию, она жила в V веке, происходила с Британских островов и поселилась во Франции. Её история связана с отказом от брака, которого она не желала, и решением посвятить свою жизнь Богу. В церковных календарях её память отмечается 20 ноября.

Мужские имена 20 ноября

Эдмунд

Эдмунд — имя древнеанглийского происхождения. Оно состоит из двух частей: первая связана с богатством и благосостоянием, вторая означает «защита» или «защитник». Поэтому значение имени передают как «защитник благосостояния» или «тот, кто оберегает богатство».

20 ноября поминают святого Эдмунда, короля Восточной Англии, погибшего в IX веке. Согласно церковному преданию, он отказался отречься от христианской веры во время нападения датчан. Также в этот день поминают святого Эдмунда Рича — архиепископа Кентерберийского, известного своим благочестием и трудом на благо церкви.

Феликс

Феликс происходит из латинского языка. Его значение — «счастливый», «удачливый», «успешный». В Древнем Риме это слово использовали как пожелание благополучия и счастливой судьбы. Со временем имя стало популярным среди христиан, ведь его носили многие святые.

20 ноября почитают святого Феликса Валуа. Согласно церковной традиции, он был соучредителем ордена тринитариев, члены которого помогали освобождать христиан, взятых в плен. Его имя ассоциируется с милосердием и служением людям.

Бернвард

Бернвард — древнее германское имя. Его первую часть связывают со словом «медведь», а вторую — с защитой или охраной. Поэтому имя часто толкуют как «сильный защитник» или «тот, кто защищает, как медведь».

20 ноября поминают святого Бернварда Гильдесхаймского — епископа, жившего в X–XI веках. Он был известен не только церковной деятельностью, но и поддержкой искусства и образования. При его содействии развивались ремесла, архитектура и церковное убранство.

Бенингн

Бенингн — имя латинского происхождения. Оно связано со словом benignus, которое означает «добрый», «кроткий», «благосклонный». Имя можно истолковать как пожелание доброты и доброжелательности.

В католических списках святых 20 ноября упоминается святой Бенингн. Это имя имеет давнюю церковную историю, хотя сведения об отдельных святых с таким именем в разных календарях могут различаться.

Агапий

Агапий происходит из греческого языка. Его связывают со словом «агапе» — любовью, в частности жертвенной и духовной. Поэтому имя можно перевести как «любимый» или связать со значением «тот, кто полон любви».

В церковных календарях упоминается святой Агапий, который пострадал за христианскую веру во время гонений. Это имя напоминает о преданности убеждениям и духовной стойкости.

Ампел

Ампел — редкое имя греческого происхождения. Оно связано со словом ampelos, которое означает «виноградная лоза». Поэтому это имя иногда толкуют как «виноградная лоза» или связывают с символикой плодородия и изобилия.

В списках католических святых на 20 ноября упоминается святой Ампел. Подробных биографических сведений о нём сохранилось немного.

Автобод

Автобод — старинное имя германского происхождения. Его точное значение не имеет однозначного подтверждения в современных справочниках имен, поэтому достоверно перевести его одним словом сложно.

Имя встречается в католических календарях святых на 20 ноября. Оно относится к редким историческим именам, которые почти не используются в современной повседневной жизни.

Дасий

Дасий — имя древнегреческого происхождения. Его связывают со словом, которое может означать «волосатый» или «кудрявый». Сегодня это имя почти не встречается, но оно сохранилось в церковных календарях.

20 ноября поминают святого Дасия, мученика из Доростола. По преданию, он жил в III–IV веках и погиб за отказ отречься от христианства.

Евдо

Евдо — древнее имя, имеющее несколько возможных вариантов происхождения. Его связывают с германскими именами, содержащими элемент aud, который означает «богатство» или «благосостояние». Поэтому возможно толкование — «зажиточный» или «тот, кто обладает достатком».

Это имя также встречается среди святых, которых поминают 20 ноября. В разных источниках его написание может отличаться.

Эвал

Эвал — редкое имя, которое встречается в западных церковных календарях. Его точное происхождение и значение не имеют достаточно надёжного и единодушного объяснения. Поэтому лучше не приписывать ему конкретного перевода.

В списках святых на 20 ноября упоминается святой Эвал. Имя относится к тем, которые сохранились преимущественно в исторических церковных записях.

Лев

Лев — имя греческого происхождения, означающее «лев». Это животное издавна символизировало силу, мужество и отвагу. Имя распространено во многих странах и имеет несколько языковых форм.

20 ноября в католических календарях упоминается святой Лев из Нонантоли. Он был связан с монашеской жизнью и церковной историей Италии.

Октавий

Октавий происходит из латинского языка. Его основа — слово octavus, означающее «восьмой». В Древнем Риме подобные имена могли давать детям по порядку рождения в семье.

В календарях 20 ноября упоминается святой Октавий, которого почитают вместе со святыми Солутором и Адвентором. По преданию, они были раннехристианскими мучениками.

Солутор

Солутор — редкое имя латинского происхождения. Его связывают со словом solutor, которое можно перевести как «тот, кто освобождает» или «освободитель».

Святой Солутор поминается 20 ноября вместе с Октавием и Адвентором. Эти мученики особенно почитаются в церковной традиции Турина.

Адвентор

Адвентор — имя латинского происхождения. Оно связано со словом adventor, которое можно перевести как «тот, кто прибывает», «пришелец» или «гость».

В церковных преданиях святой Адвентор упоминается вместе с Солутором и Октавием. Их почитают как мучеников, пострадавших за христианскую веру.

Нерсес

Нерсес — имя персидского происхождения. Оно имеет древнюю историю и было распространено на территориях Ближнего Востока. Точное значение имени в разных источниках объясняют по-разному, поэтому однозначный перевод не является общепринятым.

В католических календарях 20 ноября поминают святого Нерсеса. Это имя также известно благодаря христианским деятелям и святым, жившим на территории Персии и Армении.

Прокл

Прокл имеет древнегреческое происхождение. Его связывают со значением «далекий» или «тот, кто находится далеко». Это имя известно из античной истории и ранней христианской традиции.

20 ноября поминают святого Прокла, архиепископа Константинопольского. Он жил в V веке, был учеником святого Иоанна Златоуста и известен своими проповедями и богословскими трудами.

Франциск Ксаверий Кан

Это двойное имя сочетает в себе два разных элемента. Франциск имеет латинские корни и связан со значением «француз» или «человек из франков». Ксаверий происходит от баскского названия местности и обычно толкуется как «новый дом» или «новый замок».

В календарях на 20 ноября упоминается святой Франциск Ксаверий Кан — мученик, связанный с христианской миссией во Вьетнаме. Его имя напоминает о распространении христианства в Азии и о людях, погибших за свою веру.

Басс

Басс — имя латинского происхождения. Его связывают со словом bassus, которое означает «низкий» или «невысокий». В церковных списках оно встречается в упоминании о святом Бассе и его сподвижниках.

Что такое День ангела

День ангела, или именины, — это день памяти святого, в честь которого человек получил имя при крещении. В христианской традиции святого считают небесным покровителем человека. Верующие обращаются к нему в молитвах и просят заступничества.

Именины не следует путать с днём рождения. День рождения связан с датой появления человека на свет, а День ангела — с церковной памятью святого. Если у человека есть несколько святых покровителей с одинаковым именем, дату именины обычно связывают с днём памяти того святого, которого выбрали при крещении или которого чтят в семейной традиции.

Как отмечать именины

День ангела не обязательно превращать в шумное торжество. Для многих верующих это прежде всего повод помолиться, посетить храм, поблагодарить за жизнь и вспомнить своего небесного покровителя.

Можно провести этот день с родными, пригласить близких на ужин или просто уделить время людям, которые вам дороги. Главное — не количество подарков или масштаб праздника, а внимание и искренние слова.

Как поздравить с Днём ангела

Поздравление с именинами может быть кратким и теплым. Не обязательно использовать торжественные фразы — достаточно пожелать здоровья, спокойствия, любви и поддержки близких.

Например: «Поздравляю с Днём ангела! Пусть твой небесный покровитель оберегает тебя, помогает преодолевать трудности и придаёт сил. Желаю здоровья, мира, любви и много счастливых моментов».

«С именинами! Пусть в жизни будет больше добрых людей, искренних улыбок и поводов для радости. Желаю душевного покоя, исполнения мечтаний и Божьего благословения». «Поздравляю с праздником! Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом, оберегает от невзгод и помогает находить правильный путь. Желаю тепла, уюта и счастья».

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