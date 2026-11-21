В католической традиции 21 ноября связано с особым праздником — Введением во храм Пресвятой Девы Марии. В этот день также поминают святых и блаженных, среди которых есть женщины и мужчины из разных стран и эпох. Поэтому в календарях именинов на эту дату можно найти как хорошо знакомые имена, так и редкие, которые сегодня почти не используются.

Женские имена 21 ноября

Мария

Мария — одно из самых известных женских имен в христианском мире. Оно имеет древнееврейское происхождение, но его точное значение до сих пор толкуют по-разному. Среди распространённых версий — «любимая», «желанная», «госпожа» или «горькая». В католической традиции 21 ноября особо почитают Деву Марию во время праздника Введения во храм.

Амальберга

Амальберга — старинное германское имя, которое также встречается в формах Амельберга и Амальбурга. Его связывают с древними германскими корнями amal и berga. Точное значение составляющих не имеет единого общепринятого объяснения, но имя связывают с древней традицией имен, символизировавших силу и защиту.

21 ноября поминают святую Амальбергу из Сустерена. Она жила примерно в IX веке и была связана с монашеской жизнью. Её имя сохранилось в католических календарях и до сих пор встречается в европейских списках именинов.

Кле́лия

Кле́лия — женское имя латинского происхождения. Его связывают с древнеримским родовым именем Cloelia. Одно из возможных толкований — «славная» или «известная», хотя точное происхождение древней формы остаётся предметом дискуссий.

В этот день католическая церковь чтит блаженную Кле́лию Мерлони. Она родилась в Италии в 1861 году и основала Конгрегацию апостолок Пресвятого Сердца Иисуса. Монахини помогали больным, бедным и детям, а сама Клелия посвятила жизнь служению людям. В 2018 году Папа Франциск провозгласил её блаженной.

Францишка

Францишка — женская форма имени Франциск, имеющего латинские корни. Его связывают со словом, означающим «франк» или «француз». Имя стало популярным в Европе благодаря святому Франциску Ассизскому.

21 ноября поминают блаженную Марию Францишку Седлискую — польскую монахиню и основательницу Конгрегации сестёр Святого Семейства из Назарета. В монашестве она приняла имя Мария от Иисуса Доброго Пастыря. Её деятельность была связана с воспитанием детей, поддержкой семей и духовной помощью людям.

Рейес

Рейес — имя испанского происхождения. Оно происходит от слова reyes, что означает «короли». Также это слово связано с названием христианского праздника Богоявления — Дня трёх королей, который отмечают во многих испаноязычных странах.

21 ноября поминают блаженную Рейес Ус Эрнандес из Гватемалы. Она была мирянкой и активной участницей жизни своего прихода. Её убили в 1980 году, а в 2021-м Папа Франциск провозгласил её блаженной.

Валентина

Валентина — женская форма латинского имени Валентин. Оно происходит от слова valens, которое означает «сильный», «здоровый», «полный сил». Поэтому имя часто толкуют как «крепкая» или «здоровая».

В некоторых европейских календарях именины Валентины также приходятся на 21 ноября. У этого имени есть несколько святых покровителей, и оно распространено во многих странах.

Здравка

Здравка — славянское женское имя, образованное от слова «здоровье». Его значение связано с пожеланием крепкого здоровья, силы и благополучия. Имя распространено, в частности, в южнославянских странах.

В региональных календарях именинов Здравка встречается среди имен, которые отмечаются 21 ноября. Это пример имени, значение которого понятно без сложных исторических объяснений.

Амалия

Амалия — имя германского происхождения. Его связывают с древним корнем amal, который ассоциируется с трудом, деятельностью и усердием. Поэтому имя часто объясняют как «трудолюбивая» или «усердная».

В некоторых европейских календарях у Амалии именины 21 ноября. Это имя распространено в Австрии, Германии и других странах Европы.

Мужские имена 21 ноября

Альберт

Альберт — имя германского происхождения. Оно образовано из двух древних частей: adal — «благородный» и beraht — «светлый», «известный». Поэтому значение имени передают как «благородный и славный» или «тот, кто обладает светлой славой».

21 ноября поминают святого Альберта Лувенского — епископа Льежа, жившего в XII веке. Он выступал против вмешательства светской власти в церковные дела и погиб в 1192 году.

Геласий

Геласий — имя греческого происхождения. Оно происходит от слова gelasis, которое означает «смех» или «улыбка». Поэтому имя можно перевести как «веселый» или «тот, кто улыбается».

В этот день поминают Папу Геласия I, возглавлявшего Католическую церковь в конце V века. Он известен своими богословскими трудами и решениями, повлиявшими на развитие церковной жизни.

Гелиодор

Гелиодор — имя древнегреческого происхождения. Оно состоит из слов helios — «солнце» и doron — «дар». Его значение — «дар солнца» или «солнечный дар».

21 ноября в католических списках поминают святого Гелиодора из Памфилии, раннехристианского мученика. Согласно церковной традиции, он погиб во время гонений на христиан в III веке.

Гиларий

Гиларий — имя латинского происхождения. Оно происходит от слова hilaris, что означает «веселый», «радостный» или «жизнерадостный». В разных языках встречаются формы Гилари и Иларий.

В календарях 21 ноября упоминается святой Гиларий из Вольтурно. Он был бенедиктинским монахом и аббатом монастыря в Италии. По преданию, он много лет руководил монашеской общиной.

Гонорий

Гонорий — имя латинского происхождения. Оно связано со словом honor, то есть «честь», «уважение» или «почёт». Поэтому его значение можно передать как «почётный» или «достойный уважения».

21 ноября поминают святого Гонория, которого церковная традиция связывает с Остией и Астой. В разных календарях сведения о нём приводятся по-разному, но само имя сохранилось в списках святых этой даты.

Маур

Маур — краткая форма латинского имени Маурус. Оно происходит от слова Maurus, которым в Древнем Риме называли выходцев из Мавритании или людей с темной кожей. В современном толковании имя часто передают как «мавр».

21 ноября поминают нескольких святых с этим именем, в частности Маура из Вероны и Маура из Пореча. Они относятся к ранней христианской традиции, а их память сохраняется в местных церковных календарях.

Руф

Руф — имя латинского происхождения. Оно происходит от слова rufus, которое означает «рыжий» или «русый». В древности так могли называть людей с рыжими волосами.

В этот день поминают святого Руфа Римского, которого церковная традиция относит к ранним христианам. По преданию, он жил в I веке. Имя Руф также встречается в раннехристианских текстах.

Дигай

Дигай — редкое валлийское имя. Оно связано с историей раннего христианства в Уэльсе. Его точное значение не имеет надёжного общепринятого объяснения, поэтому переводить его как конкретную черту характера было бы неправильно.

21 ноября поминают святого Дигая, которого церковная традиция называет валлийским правителем. Он относится к числу ранних христианских деятелей Британских островов.

Либералис

Либералис — имя латинского происхождения. Оно образовано от слова liberalis, означающего «свободный», «щедрый» или «благородный». В древнеримской культуре это слово также ассоциировалось с великодушием.

Имя встречается в католических списках святых на 21 ноября. Оно редкое и сегодня почти не используется в качестве личного имени.

Колумбан

Колумбан — имя ирландского происхождения. Оно связано с древнеирландским словом, означающим «голубь». В христианской символике голубь олицетворяет мир, чистоту и Святой Дух.

В католических календарях 21 ноября упоминается Колумба Младший из Инишмора. Его не следует путать со святым Колумбаном, память которого отмечается 23 ноября.

Клемент

Клемент — имя латинского происхождения. Оно происходит от слова clemens, которое означает «милостивый», «кроткий» или «сострадательный». Это имя имеет древнюю христианскую историю и встречается в разных европейских странах.

В некоторых календарях 21 ноября упоминается святой Климент, раннехристианский мученик. В то же время самым известным святым с этим именем является папа Климент I, которого чествуют 23 ноября.

Деметрий

Деметрий — имя греческого происхождения. Оно связано с именем богини Деметры, которую в античной мифологии считали покровительницей земли и урожая. Поэтому значение имени часто объясняют как «посвящённый Деметре».

В расширенных календарях 21 ноября упоминается святой Деметрий из Остии. Это имя также носят многие другие известные святые покровители в христианской традиции.

Что такое День ангела

День ангела, или именины, — это день памяти святого, в честь которого человека назвали при крещении. В христианской традиции считается, что святой является небесным покровителем человека. К нему обращаются в молитвах, прося заступничества и поддержки.

Именины не то же самое, что день рождения. День рождения связан с появлением человека на свет, а День ангела — с памятью о его небесном покровителе. Если святых с таким же именем несколько, дату именины обычно определяют по дню памяти того святого, которого выбрали покровителем.

Как праздновать именины

Для многих верующих День ангела — прежде всего духовный праздник. В этот день можно посетить храм, помолиться своему небесному покровителю, поблагодарить за поддержку и попросить сил на будущее.

Празднование не обязательно должно быть шумным. Можно собраться с родными, провести время с близкими или просто поздравить человека, у которого именины. Самое главное — искреннее внимание, а не подарки или масштаб застолья.

Как поздравить с Днём ангела

Поздравления с именинами могут быть простыми, теплыми и личными. Стоит пожелать здоровья, мира, любви, душевного спокойствия и поддержки небесного покровителя.

Вот несколько вариантов: «Поздравляю с Днём ангела! Пусть небесный покровитель всегда оберегает тебя, помогает преодолевать трудности и придаёт сил. Желаю здоровья, счастья, мира и много светлых моментов». «С именинами! Пусть в жизни будет больше поводов для радости, рядом всегда будут искренние люди, а каждый день приносит тепло и приятные новости».

«Поздравляю с праздником! Желаю Божьего благословения, душевного равновесия, любви и исполнения мечтаний. Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом и помогает находить правильный путь».

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