22 ноября именины отмечают люди с именами Цецилия, Филимон, Валерия, Марк и другими. В этот день Католическая церковь чтит святую Цецилию — покровительницу музыкантов и певцов, а также святого Филимона и его супругу Апфию. Рассказываем, какие еще имена связаны с этой датой и что они означают.

В католическом календаре 22 ноября — день памяти святой Цецилии, погибшей за христианскую веру в Риме. Её считают покровительницей музыкантов, певцов и композиторов. Также в этот день поминают святого Филимона и его супругу Апфию, мучеников Аниания и Бениньйо и других христианских подвижников.

В разных странах список именинников немного отличается. Например, во Франции и Италии в этот день поздравляют Цецилий, в Польше — Цецилий и Маркив, а в Греции — Филимона и Валериоса.

Женские имена 22 ноября

Цецилия — имя латинского происхождения. Оно образовано от древнеримского родового имени Caecilius. Его связывают с латинским словом caecus, означающим «слепой». В то же время сегодня это имя прежде всего ассоциируется со святой Цецилией — покровительницей музыки. В разных странах оно встречается в формах Сесиль, Сесилия, Сесили, Сесилия и Сесили.

Апфия — редкое библейское имя древнего происхождения. Оно упоминается в Послании апостола Павла к Филимону. Точное значение имени неизвестно, но его иногда связывают с понятием «плодородие». Апфия была женой Филимона. Вместе с ним она помогала христианской общине и погибла за веру.

Валерия — женская форма латинского имени Валерий. Оно происходит от слова valere, которое означает «быть сильной», «иметь силу» или «быть здоровой». Поэтому имя часто толкуют как «сильная» и «крепкая». Валерия фигурирует в некоторых европейских календарях именинов на 22 ноября.

Лукреция — имя древнеримского происхождения, связанное с родовым именем Lucretius. Его точное значение не установлено. Иногда его связывают с латинским словом lucrum — «прибыль» или «выгода», однако это лишь одна из версий. Имя Лукреция встречается в католических списках святых на 22 ноября.

Тигридия — редкое женское имя, которое связывают с латинским словом tigris — «тигр». Оно может ассоциироваться с силой и смелостью. Имя упоминается среди святых и подвижниц, память о которых связана с этой датой.

Сесиль — французская форма имени Цецилия. Оно имеет те же латинские корни и связано с древнеримским родовым именем Caecilius. Имя стало распространенным во Франции благодаря почитанию святой Цецилии. Во французском календаре именинов 22 ноября — день Сесиль.

Силья — имя, которое в скандинавских странах используют как отдельную форму или вариант имени Цецилия. Оно имеет то же происхождение и связано с латинским Caecilia. Такое имя можно встретить в Финляндии, Швеции и Эстонии.

Мужские имена 22 ноября

Филимон — имя древнегреческого происхождения. Оно образовано от слова phileō, которое означает «любить» или «быть благосклонным». Поэтому его значение передают как «любящий» или «тот, кто любит». Святой Филимон был одним из ранних христиан, которому апостол Павел посвятил отдельное послание.

Валериан — имя латинского происхождения, родственное имени Валерий. Оно происходит от слова valere — «быть сильным», «быть здоровым». В христианской традиции известен святой Валериан, супруг святой Цецилии, который принял христианство и погиб за веру.

Тибуртий — древнеримское имя, связанное с названием города Тибура, современного Тиволи в Италии. Его можно толковать как «тот, кто родом из Тибура». Святой Тивуртий был братом Валериана и также погиб за христианскую веру.

Максим — имя латинского происхождения, образованное от слова maximus. Оно означает «самый большой», «самый великий» или «самый высокий». Имя было распространено ещё в Древнем Риме, а впоследствии стало популярным в христианских странах.

Архип — имя древнегреческого происхождения. Оно состоит из слов archos — «главный», «старший» и hippos — «конь». Поэтому его часто переводят как «главный среди всадников» или «начальник конницы». Архип упоминается в Новом Завете как один из первых христианских служителей.

Ананий — имя древнееврейского происхождения. Оно связано с именем Ханания и означает «Бог милостивый» или «Господь помиловал». 22 ноября Католическая церковь поминает святого Анания из Арбелы, погибшего во время гонений на христиан в Персии.

Бенинньо — имя латинского происхождения. Оно связано со словом benignus, означающим «доброжелательный», «милосердный» или «кроткий». Так звали святого Бениньо, архиепископа Миланского, которого поминают в католическом календаре 22 ноября.

Сальватор — имя латинского происхождения. Оно происходит от слова salvator и означает «спаситель» или «избавитель». Имя распространено в Италии и других странах с романскими языками. В этот день поминают блаженного Сальваторе Лилли — францисканского священника, погибшего за веру.

Педро — испанская форма имени Петр. Оно происходит от греческого слова petros, означающего «камень» или «скала». Имя символизирует твердость, надежность и стойкость. 22 ноября в католическом календаре поминают святого Педро Эскеду Рамиреса — мексиканского священника и мученика.

Марк — имя латинского происхождения, которое связывают с древнеримским богом войны Марсом. Поэтому его иногда толкуют как «посвященный Марсу» или «воинственный». В католическом календаре в этот день поминают святого Марка Антиохийского, погибшего за христианскую веру.

Стефан — имя древнегреческого происхождения. Оно происходит от слова stephanos, означающего «венец» или «корона». В христианстве это имя связано с образом мученика, получающего венец за верность своей вере. Святые Марк и Стефан упоминаются среди мучеников Антиохии.

Мавр — имя латинского происхождения, связанное со словом Maurus. В Древнем Риме так называли людей, происходивших из Мавритании или Северной Африки. Впоследствии имя стало известным в христианской традиции. 22 ноября поминают святого Мавра — мученика из Северной Африки.

Руф — имя латинского происхождения. Оно происходит от слова rufus, что означает «рыжий» или «красноватый». Такое имя было распространено в Римской империи. Оно также встречается в Новом Завете, а в европейских календарях именины его можно найти среди имен ноября.

Что означает День ангела

День ангела, или именины, — это день памяти святого, в честь которого человек получил имя. В христианской традиции такого святого считают небесным покровителем. Поэтому этот праздник имеет не только личное, но и духовное значение.

В католической традиции именины обычно связывают с днём памяти святого, имя которого носит человек. Если святых с таким же именем несколько, можно выбрать дату, которая имеет особое значение для человека или его семьи.

Как отмечать именины

День ангела можно провести спокойно и в семейном кругу. Кто-то начинает его с молитвы или посещения храма, другие собираются за праздничным столом с родными и друзьями. Главное — не масштаб празднования, а внимание к человеку и теплая атмосфера.

Имениннику можно подарить цветы, книгу, открытку или небольшой подарок, соответствующий его интересам. Если нет возможности встретиться лично, достаточно позвонить или написать несколько искренних слов.

Как поздравить с Днём ангела

В этот день обычно желают здоровья, мира, любви, душевного спокойствия и благополучия. Также можно пожелать, чтобы небесный покровитель помогал преодолевать трудности, оберегал от невзгод и поддерживал в важных решениях.

Например, поздравление может быть таким: «Поздравляю с Днём ангела! Желаю крепкого здоровья, искренней любви, душевного покоя и много светлых моментов. Пусть рядом всегда будут люди, которые поддерживают и вдохновляют, а небесный покровитель оберегает от всего плохого. Пусть в жизни будет больше радости, тепла, добра и сбывшихся мечтаний!»

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