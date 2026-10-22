Католические именины 22 октября 2026 года: кто отмечает День ангела и значение имен

22 октября католическая церковь чтит память нескольких святых, среди которых — Папа Иоанн Павел II, святой Марк Иерусалимский, а также святые Алодия и Нунилона. С этими именами связаны древние истории, а сами они имеют интересное происхождение и значение. Рассказываем, какие женские и мужские имена упоминаются в этот день и как поздравить именинников.

В католических календарях 22 октября упоминаются несколько святых женщин. Среди имен этого дня — Саломея, Алодия, Нунилона, Кордула, Елизавета и Аликс.

Саломея — имя арамейского происхождения, которое связывают со словом «мир». В разных языках оно имеет формы Саломе и Саломи. В христианской традиции это имя известно по евангельским историям.

Алодия — имя германского происхождения. Его точное значение окончательно не установлено, но его связывают с древними германскими именами и словами, обозначавшими собственность или наследство.

Нунилона — редкое имя, известное благодаря святой Нунилоне, которую почитают вместе со святой Алодией. Его происхождение и значение не имеют общепринятого объяснения.

Кордула — имя германского происхождения. Его связывают с латинским словом cor — «сердце», хотя это толкование не является бесспорным.

Елизавета — имя древнееврейского происхождения. Его значение передают как «Бог — моя клятва» или «та, которая почитает Бога». Имя имеет древнюю библейскую историю и распространено во многих странах.

Аликс — французская форма имени Аделаида. Оно происходит от древнегерманских слов, связанных со значениями «благородная» и «знатного происхождения».

Мария — имя древнееврейского происхождения. Его первоначальное значение толкуют по-разному: среди возможных вариантов — «любимая», «желанная» или «госпожа». В католической традиции это одно из самых почитаемых женских имен.

Мужские имена 22 октября

Среди мужских имен, связанных с католическими святыми этого дня, есть Иоанн Павел, Марк, Филипп, Александр, Донат, Бенедикт и Меллон. Некоторые из этих имен имеют древнегреческое или латинское происхождение, другие пришли из древнееврейского языка.

Иван — украинская форма древнееврейского имени Йоханан. Означает «Бог милостивый» или «Божья благодать».

Павел — происходит от латинского Paulus, что означает «малый», «небольшой» или «скромный».

Марк — имя латинского происхождения, которое традиционно связывают с римским богом Марсом. Его также толкуют как «посвящённый Марсу».

Филипп — имя греческого происхождения, означающее «любящий лошадей». Оно состоит из двух греческих слов: «любить» и «лошадь».

Александр — происходит из греческого языка и означает «защитник людей».

Донат — имя латинского происхождения, которое переводится как «одаренный» или «подаренный». Оно родственно слову donum — «дар».

Бенедикт — латинское имя, означающее «благословенный». Оно известно благодаря святым и церковным деятелям, в частности святому Бенедикту Нурсийскому.

Аверкий — имя греческого происхождения, которое традиционно толкуют как «полезный» или «тот, кто помогает».

Меллон — имя, связанное с христианской традицией Франции. Его первоначальное значение точно не установлено.

Модеран — редкое имя, которое носил святой Модеран, епископ Ренна и аббат. Общепринятого объяснения его значения нет.

Верекунд — имя латинского происхождения, связанное со словом verecundus, которое означает «скромный» или «сдержанный».

Непотиан — редкое имя латинского происхождения, образованное от древнеримского родового имени. Его точное значение не установлено.

Гераклий — имя греческого происхождения, связанное с именем героя Геракла. Его традиционно толкуют как «слава Геры».

Аберкий — имя греческого происхождения, известное благодаря святому Аберкию, епископу Иераполя. Его значение часто объясняют как «тот, кто помогает», хотя это толкование не является окончательно подтвержденным.

Имена святых, особенно связанные с 22 октября

Одна из самых известных личностей этого дня — святой Иоанн Павел II, возглавлявший Католическую церковь с 1978 по 2005 год. Его литургическое поминовение приходится именно на 22 октября — дату начала его понтификата. Он много путешествовал по миру, поддерживал молодежь и семьи и призывал людей не поддаваться страху.

Также в этот день почитают святых Алодию и Нунилону — сестер, живших в Испании в IX веке. Согласно христианской традиции, они отказались отречься от своей веры и погибли в результате религиозных преследований. Их имена редко встречаются в современной повседневной жизни, однако они сохранились в церковном календаре.

Что такое День ангела

День ангела, или именины, — это день памяти святого, имя которого носит человек или в честь которого его назвали. В христианской традиции святого считают небесным покровителем, а его жизнь — примером веры, мужества, милосердия или преданности своим убеждениям.

В католической традиции день памяти святого может стать поводом для молитвы, посещения храма или доброго поступка. В то же время именины — это и семейный праздник, когда близкие могут собраться вместе, вспомнить человека и сказать ему теплые слова.

Как отмечают именины

День ангела не обязательно отмечать шумным застольем. Кто-то начинает его с молитвы, кто-то посещает богослужение, а кто-то проводит день с семьей или друзьями. Главное — уделить время тому, что имеет значение для самого человека.

Если вы поздравляете близкого человека с именинами, можно подарить цветы, книгу, сладости или что-то небольшое, соответствующее его интересам. Но подарок не является обязательным: часто несколько искренних фраз значат гораздо больше.

Как поздравить с Днём ангела 22 октября

Вот несколько вариантов поздравлений, которые можно отправить родным, друзьям или коллегам:

«Поздравляю с Днём ангела! Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия, искренних людей рядом и как можно больше радостных событий».

«С именинами! Пусть каждый день приносит хорошие новости, силы для важных дел и тепло от людей, которых ты любишь».

«Пусть твой небесный покровитель оберегает тебя, помогает преодолевать трудности и придает уверенности в важные моменты».

«Поздравляю с Днём ангела! Желаю мира в сердце, уюта дома, исполнения мечтаний и поводов улыбаться даже в обычный день».

22 октября — повод вспомнить людей с этими именами и поздравить их с этим тёплым личным праздником. Искреннее внимание, добрые слова и поддержка остаются лучшим подарком на именины.

Читай нас в