23 ноября отмечают именины носители имен Клеменс, Колумбан, Фелицита, Лукреция, Александра и других. В католическом календаре в этот день почитают папу Климента I, святого Колумбана и мученицу Фелициту. А европейские календари именинов дополняют этот список женскими и мужскими именами, имеющими интересное происхождение и значение.

В католическом церковном календаре 23 ноября поминают сразу нескольких святых и блаженных. Среди них — папа Климент I, ирландский монах Колумбан, мученица Фелицита и святая Лукреция. В календарях именинов различных европейских стран к этому списку добавляют также Клеменса, Колумбана, Александра, Александру, Аделу, Клементину и другие имена.

Женские имена 23 ноября

Фелицита — имя латинского происхождения. Оно образовано от слова felicitas, которое означает «счастье», «удача» или «благополучие». Имя связано с представлением о радости и счастливой судьбе. 23 ноября почитают святую Фелициту — раннехристианскую мученицу из Рима.

Лукреция — древнеримское имя, происходящее от родового имени Lucretius. Его точное первоначальное значение достоверно не установлено. Иногда его связывают с латинским словом lucrum — «прибыль» или «выгода», но это толкование не является бесспорным. В этот день поминают святую Лукрецию из испанского города Мерида.

Адела — имя германского происхождения. Оно связано со словом adal, которое означает «благородный» или «знатный». Поэтому имя можно перевести как «благородная». В церковных календарях 23 ноября поминают блаженную Аделу, мать святого Трудона.

Клементина — женская форма имени Клементина, которое происходит от латинского clemens. Оно означает «милосердная», «кроткая» или «добрая». Имя родственно имени Клемент, которого чествуют в этот день. Клементина также фигурирует в календарях именинов некоторых европейских стран.

Маргарита — имя древнегреческого происхождения. Оно образовано от слова margarites, означающего «жемчужина». Имя ассоциируется с чем-то ценным и красивым. 23 ноября поминают блаженную Маргариту Савойскую — представительницу итальянской знати, посвятившую жизнь религии.

Энрикетта — женская форма имени Энрике, являющегося испанским вариантом имени Генрих. Оно имеет германские корни и состоит из частей со значениями «дом» и «властелин». Поэтому имя обычно толкуют как «хозяйка дома» или «та, что управляет домом». В этот день поминают блаженную Энрикетту Альфьери — итальянскую монахиню.

Цецилия — имя латинского происхождения, связанное с древнеримским родовым именем Caecilius. Его традиционно объясняют через латинское слово caecus — «слепой», хотя это не единственное возможное толкование. В церковных списках на 23 ноября значится святая Цецилия Ю Со-са — корейская мученица.

Мустиола — редкое женское имя латинской традиции. Его точное происхождение и значение не имеют убедительного общепринятого объяснения. Известно оно благодаря святой Мустиоле, которую почитают в этот день. Она была раннехристианской мученицей из итальянского города Кьюзи.

Мужские имена 23 ноября

Клемент — имя латинского происхождения. Оно происходит от слова clemens, которое означает «милосердный», «кроткий» или «доброжелательный». Одним из самых известных носителей этого имени был Климент I — один из первых епископов Рима, которого Католическая церковь чествует 23 ноября.

Колумбан — имя кельтского происхождения, которое связывают с латинским словом columba — «голубь». В христианской традиции голубь символизирует мир и Святой Дух. 23 ноября поминают святого Колумбана — ирландского монаха и миссионера, основавшего несколько монастырей в Европе.

Мигель — испанская форма древнееврейского имени Михаил. Его значение передается вопросом «Кто, как Бог?». Это имя напоминает о библейской традиции и архангеле Михаиле. В этот день почитают блаженного Мигеля Агустина Про — мексиканского священника, погибшего за веру.

Александр — имя древнегреческого происхождения. Оно состоит из частей, означающих «защищать» и «человек». Поэтому наиболее распространённое толкование — «защитник людей». 23 ноября в отдельных церковных календарях поминают святого Александра Невского.

Амфилохий — редкое имя греческого происхождения. Его связывают с древним названием местности Амфилохия, поэтому точное значение имени не имеет однозначного объяснения. В этот день поминают святого Амфилохия Иконийского — епископа и богослова IV века.

Григорий — имя греческого происхождения, которое происходит от слова грегорео — «не спать», «быть бдительным». Его значение обычно передают как «внимательный» или «тот, кто не спит». 23 ноября поминают святого Григория из Агридженто, епископа и церковного деятеля.

Детлев — древнее германское имя. Его связывают с элементами, означающими «народ» и «наследие» или «потомок». Имя распространено преимущественно в немецкоязычных странах. В церковных календарях в этот день поминают блаженного Детлева Ратцебургского.

Северин — имя латинского происхождения, образованное от слова severus. Оно означает «суровый», «серьёзный» или «сдержанный». 23 ноября почитают святого Северина Парижского, который жил отшельником.

Трудон — редкое имя, связанное с древними франкскими и германскими традициями. Его точное значение не имеет общепринятого объяснения. Известно оно благодаря святому Трудону — священнику, жившему в VII веке и основавшему монастырь на территории современной Бельгии.

Адальберт — имя германского происхождения. Оно состоит из двух частей: adal — «благородный» и beraht — «яркий», «славный». Поэтому его можно перевести как «благородный и славный». 23 ноября поминают святого Адальберта из Казаврии — монаха, основателя монастыря.

Патерниан — имя латинского происхождения, связанное со словом pater, то есть «отец». Его можно трактовать как имя, образованное от этого корня, однако точное значение конкретной формы не совсем ясно. В этот день почитают святого Патерниана — епископа итальянского города Фано.

Паулин — имя латинского происхождения, являющееся формой имени Паулинус. Оно связано с именем Павел и латинским словом paulus — «маленький» или «скромный». 23 ноября поминают святого Паулина из Витленда, которого также называют Паулином Уэльским.

Сисиний — древнеримское имя, происхождение которого связывают с родовым именем Sisinnius. Его точное значение остается неизвестным. В церковном календаре 23 ноября поминают святого Сисиния — мученика из Кизика.

Что означает День ангела

День ангела, или именины, — это день почитания святого, в честь которого человек получил имя. В христианской традиции такого святого считают небесным покровителем. Поэтому именины имеют не только праздничное, но и духовное значение.

В католической традиции День ангела обычно связывают с днём памяти святого, имя которого носит человек. Если святых с таким же именем несколько, можно ориентироваться на дату, которую человек или его семья выбрали в качестве дня именины.

Как отмечать именины

День ангела можно провести по-разному. Для кого-то это повод посетить храм, помолиться и вспомнить своего небесного покровителя. Другие предпочитают собраться с родными и друзьями, устроить небольшое торжество или просто провести время с близкими.

Не обязательно накрывать большой стол или покупать дорогие подарки. Достаточно внимания, искреннего разговора и приятного сюрприза. Имениннику можно подарить цветы, книгу, открытку или вещь, о которой он давно мечтал.

Как поздравить с Днём ангела

В поздравлении с именинами обычно желают здоровья, мира, любви, благополучия и поддержки близких. Также уместно пожелать, чтобы небесный покровитель оберегал человека и помогал ему в сложные моменты.

Например, можно сказать так: «Поздравляю с Днём ангела! Желаю крепкого здоровья, искренней любви, душевного покоя и радости в каждом дне. Пусть рядом всегда будут люди, на которых можно положиться, а небесный покровитель оберегает от невзгод и помогает осуществлять мечты. Счастья, мира и светлых событий!»

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