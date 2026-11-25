25 ноября католики чтят святую Екатерину Александрийскую — одну из известных раннехристианских мучениц. Её имя стало популярным во многих европейских странах и имеет немало вариантов написания и произношения. Также в этот день в католических календарях упоминаются другие святые и блаженные, чьи имена могут стать поводом для поздравлений. Рассказываем, кто отмечает именины 25 ноября, что означают женские и мужские имена и как поздравить близких с Днём ангела.

Главное имя этого дня в католическом календаре — Екатерина. Также 25 ноября поминают святого Моисея Римского, святого Петра Александрийского, святого Эразма Антиохийского и святого Меркурия Кесарийского.

В календарях католических святых на эту дату есть и другие имена, в частности Имма, Юкунда, Алнот, Месроп и Патерн. А в европейских календарях именинов можно найти дополнительные варианты — Карина, Жасмин, Экберт, Нильс и другие.

Женские имена и их значения

Екатерина — имя греческого происхождения. Его традиционно связывают со значением «чистая», «непорочная». В разных странах оно имеет формы Катарина, Катарина, Катрин, Кэтрин, Каталина, Катаржина и Катя.

Имма — древнее германское имя. Его связывают с корнем ermen, который означает «великая», «всеобъемлющая» или «универсальная». Также известно как сокращенная форма других германских имен.

Юкунда — имя латинского происхождения, означающее «приятная», «радостная», «та, что доставляет удовольствие». В латинском языке слово jucundus означает «приятный» или «милый».

Елизавета — имя древнееврейского происхождения. Означает «Бог — моя клятва» или «Божье обещание». В католических календарях 25 ноября упоминается блаженная Елизавета Ахлер.

Беатриса — имеет латинское происхождение. Его связывают со словами «та, что приносит счастье», «благословенная». В этот день поминают блаженную Беатрису д’Орнасье.

Карина — у этого имени есть несколько версий происхождения. Согласно одной из них, оно связано с латинским словом carus — «дорогая», «любимая». Также его используют как самостоятельное имя и как форму имени Екатерина в некоторых странах.

Жасмин — имя персидского происхождения, связанное с названием цветка жасмина. Его значение ассоциируется с красотой, нежностью и ароматом цветов. В немецких календарях именинов это имя также встречается 25 ноября.

Мужские имена и их значения

Моисей — имя древнееврейского происхождения. Наиболее распространённое толкование — «спасённый из воды» или «извлечённый из воды». 25 ноября католическая церковь чтит святого Моисея, священника и мученика из Рима.

Петр — происходит от греческого слова petros, означающего «камень» или «скала». Имя символизирует прочность, стойкость и непоколебимость. В этот день поминают святого Петра Александрийского, епископа и мученика.

Эразм — имя греческого происхождения. Означает «любимый», «желанный», «тот, кого любят». Также известно в формах Эразмус и Эразмо. В католическом календаре 25 ноября поминают святого Эразма Антиохийского.

Меркурий — имя латинского происхождения, связанное с древнеримским богом Меркурием. Его часто ассоциируют с подвижностью, скоростью и ловкостью. В этот день почитают святого Меркурия Кесарийского, воина и мученика.

Месроп — редкое имя армянского происхождения. Наиболее известно благодаря святому Месропу Маштоцу, создателю армянского алфавита. Точного общепринятого перевода этого имени нет.

Алнот — древнее англосаксонское имя. Его связывают с раннесредневековой традицией именования в Англии. Надежного однозначного толкования его значения нет.

Патерн — имя латинского происхождения, связанное со словом paternus, то есть «отцовский». Также известно в форме Патернус. В католических списках святых на 25 ноября упоминается святой Патерн из Оша.

Алан — имя кельтского происхождения, которое часто толкуют как «гармоничный», «красивый» или «скала». В календарях святых на эту дату упоминается святой Алан Лаворский.

Ауденций — имя латинского происхождения. Его связывают со словом audens, означающим «смелый», «отважный». 25 ноября поминают святого Ауденция Миланского.

Бернольд — германское имя, образованное из компонентов, которые связывают со значениями «медведь» и «власть» или «сила». Его можно толковать как «сильный, как медведь».

Экберт — древнее германское имя. В его составе сочетаются значения, связанные с мечом и блеском или яркостью. Его традиционно трактуют как «светлый меч».

Конрад — германское имя, означающее «смелый советник» или «отважный советник». Это имя также можно встретить в календарях католических святых и блаженных.

Маркол — имя латинского происхождения, которое встречается в формах Маркул или Маркуло. Его связывают с латинским именем Марк. В календарях святых упоминается Маркул Нумидийский.

Маурино — имя латинского происхождения. Связано со словом Maurus, которое означало жителя Мавритании или человека с темной кожей. В католическом календаре упоминается святой Маурино Аженский.

Нильс — скандинавская форма имени Николай. Происходит от греческого имени Николаос и означает «победитель народов». В немецких календарях именинов Нильс также указан 25 ноября.

Иосафат — имя древнееврейского происхождения. Означает «Бог судит» или «Бог рассудил». В польских календарях именинов на 25 ноября можно встретить это имя.

Финнку — ирландское имя, которое связывают с древней кельтской традицией. Его толкование неоднозначно, но оно известно благодаря ирландскому святому Финнку.

Климент — имя латинского происхождения, означающее «милосердный», «кроткий». В болгарских календарях именинов 25 ноября можно встретить имя Климент и женскую форму Климентина.

Сантаутас — редкое литовское имя. Оно относится к традиционным балтийским именам, однако его точное значение не имеет устоявшегося объяснения.

Эти имена представлены в католических календарях святых, европейских списках именинов и национальных традициях.

Что означает День ангела и как его празднуют

День ангела, или именины, — это праздник, связанный с памятью святого, имя которого носит человек. В католической традиции особое значение имеет небесный покровитель, которого считают духовным защитником и примером для подражания. Именины не следует путать с днём рождения. Первый праздник связан с церковной памятью святого, а второй — с датой появления человека на свет.

Обычно День ангела отмечают в кругу семьи. Верующие могут посетить храм, помолиться своему святому покровителю, поблагодарить за поддержку и попросить благословения. После этого можно собраться с родными и друзьями за праздничным столом. Не обязательно устраивать шумное торжество. Самое главное — вспомнить об этом человеке, уделить ему внимание и сказать несколько искренних слов.

Как поздравить с Днём ангела 25 ноября

Для поздравления с именинами подойдут теплые пожелания здоровья, счастья, любви, благополучия и Божьей защиты. Вот несколько вариантов, которые можно отправить родным и друзьям:

«Поздравляю с Днём ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает от невзгод, помогает преодолевать трудности и ведёт к счастливому будущему. Желаю крепкого здоровья, любви, мира и душевного покоя!»

«С именинами! Пусть в жизни будет как можно больше светлых моментов, искренних людей и приятных неожиданностей. Желаю, чтобы все мечты сбывались, а ангел-хранитель всегда был рядом!»

«С Днём ангела! Желаю Божьего благословения, семейного уюта, благополучия и уверенности в собственных силах. Пусть каждый день приносит радость, а в сердце всегда живут любовь и надежда!»

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