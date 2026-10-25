Католические именины 25 октября 2026 года: кто отмечает День ангела и значение имен

25 октября в католической традиции почитают святых Криспина и Криспиниана, а также мучеников Хрисанта и Дарию. В этот день именин отмечают обладатели различных женских и мужских имен — среди них Дария, Беата, Бьянка, Криспин, Бернард и Маур. Рассказываем, что означают эти имена и как поздравить близких с Днём ангела.

В католической традиции именины связаны с днём памяти святого, в честь которого назвали человека. Такие даты напоминают о людях, ставшими примером веры, милосердия, мужества и преданности другим.

25 октября в церковных календарях поминают святых Криспина и Криспиниана, мучеников Хрисанта и Дария, святого Гауденция и других христианских подвижников. В календарях именных дней этой даты также указаны женские имена Беата, Бьянка, Бланка, Инга и Вильгельмина. Ниже рассказываем об их происхождении и значении.

Женские имена на 25 октября

Дария — имя персидского происхождения, которое связывают с древним именем Дарий. Его значение часто передают как «та, что обладает добром» или «та, что хранит добро». В католической традиции 25 октября почитают святую Дарию, мученицу из Рима, которую поминают вместе со святым Хрисантом.

Беата — имя латинского происхождения. Оно происходит от слова beatus, что означает «счастливая», «благословенная». Имя распространено в нескольких европейских странах и встречается в календарях именинов на 25 октября.

Бьянка — итальянское имя германского происхождения, пришедшее через старофранцузский язык. Его значение — «белая», «светлая», «чистая». Имя также имеет форму Бланка, распространённую в испаноязычных и других европейских странах.

Бланка — женское имя, родственное Бьянке. Оно происходит от германского слова, означавшего «белый» или «светлый». Имя стало популярным в разных странах Европы благодаря королевским семьям и святым.

Инга — имя скандинавского происхождения. Его связывают с именем древнегерманского божества Ингви, которое было распространено среди северных народов. Поэтому имя часто толкуют как «та, которая находится под защитой Ингви».

Вильгельмина — женская форма имени Вильгельм, имеющего германское происхождение. Оно состоит из частей, означающих «воля» и «защита». Поэтому имя обычно переводят как «решительная защитница» или «та, которая защищает по собственной воле».

Хрисантия — женская форма имени Хрисант. Оно имеет греческое происхождение и связано со словами, означающими «золото» и «цветок». Имя можно толковать как «золотой цветок». В греческих календарях среди именинов этого дня упоминается Хрисантия вместе с другими формами этого имени.

Табита — имя арамейского происхождения, означающее «газель». В Новом Завете Табита, которую также называли Доркас, жила в Яффе и помогала нуждающимся. Её история связана с апостолом Петром, который, согласно библейскому повествованию, воскресил её. В католических календарях святую Табиту поминают 25 октября.

Катарина — форма имени Екатерина, которое происходит из греческой традиции. Его часто связывают со значением «чистая», хотя точное происхождение имени остается предметом дискуссий. В некоторых европейских календарях 25 октября также упоминают Катарину Котроманич.

Мужские имена на 25 октября

Криспин — имя латинского происхождения, связанное со словом crispus, то есть «кудрявый». 25 октября католическая церковь чтит святого Криспина, которого вместе со святым Криспинианом считают покровителем сапожников и других мастеров, работающих с кожей.

Криспиниан — имя латинского происхождения, родственное имени Криспин. Оно связано с древнеримским родовым именем. Святых Криспина и Криспиниана упоминают вместе: согласно церковной традиции, они проповедовали христианство и занимались ремеслом.

Хрисант — имя греческого происхождения, состоящее из частей со значениями «золото» и «цветок». Его толкуют как «золотой цветок». В католической традиции святого Хрисанта чествуют 25 октября вместе со святой Дарией.

Бернард — имя германского происхождения. Оно состоит из частей, означающих «медведь» и «смелый» или «сильный». Поэтому его часто переводят как «смелый, как медведь». Бернард также является именем нескольких католических святых.

Бонифаций — имя латинского происхождения. Оно образовано от слов со значениями «добрый» и «дело», поэтому его толкуют как «тот, кто творит добро». Это имя носили несколько святых и церковных деятелей, а в польских календарях именинов оно встречается 25 октября.

Маур — имя латинского происхождения, связанное со словом Maurus. В древности так могли называть человека из Мавритании или человека с темной кожей. Имя встречается в католических календарях именинов 25 октября.

Гауденций — имя латинского происхождения, означающее «радующийся» или «радостный». 25 октября поминают святого Гауденция Брешийского — епископа, известного своей проповеднической деятельностью и трудом на благо христианской общины.

Фрутос — имя испанского происхождения, связанное с латинским словом fructus — «плод». В испанской традиции 25 октября почитают святого Фрутоса из Сеговии, который жил отшельником и посвятил себя духовной жизни.

Миниато — редкое имя, известное благодаря святому Миниато Флорентийскому, которого почитают в католической традиции 25 октября. Его история связана с ранним христианством во Флоренции. Надежного общепринятого толкования происхождения имени нет.

Бонавентура — имя латинского происхождения, которое можно перевести как «счастливая судьба» или «доброе событие». Оно связано с христианской традицией и известно благодаря святому Бонавентуре, францисканскому богослову. Это имя встречается в европейских календарях именинов, хотя его дата может отличаться в зависимости от страны.

Что такое День ангела

День ангела, или именины, — это день памяти святого, имя которого носит человек. В католической традиции святые являются примером веры, милосердия, мужества и готовности помогать другим. Их истории напоминают о ценностях, которые остаются важными независимо от времени и обстоятельств.

Именины не обязательно совпадают с днём рождения. Если в календаре есть несколько дат, связанных с одним именем, человек может ориентироваться на день памяти святого, в честь которого его назвали. Для верующих это повод помолиться, посетить храм или просто вспомнить о своём небесном покровителе.

Как праздновать именины

День ангела не обязательно отмечать шумным праздником. Можно провести время с семьёй, встретиться с друзьями или позвонить тем, кого давно не видели. Для человека, который придерживается церковных традиций, этот день может стать поводом посетить богослужение или помолиться.

Не менее важны простые проявления внимания. Теплое сообщение, небольшой подарок или искренний разговор способны сделать день особенным. Самое главное — чтобы поздравление было личным и исходило от сердца.

Как поздравить с Днём ангела

Вот несколько вариантов поздравлений, которые можно отправить родным, друзьям или коллегам:

«С Днём ангела! Пусть твой небесный покровитель оберегает тебя, придаёт сил и помогает преодолевать трудности. Желаю здоровья, мира, любви и как можно больше счастливых моментов».

«Поздравляю с именинами! Пусть рядом всегда будут искренние люди, в сердце царит покой, а каждый день приносит хорошие новости. Желаю исполнения мечтаний и уверенности в будущем».

«С праздником! Желаю тепла, благополучия, крепкого здоровья и гармонии. Пусть в доме будет уютно, близкие поддерживают в важные моменты, а поводов для радости становится всё больше».

25 октября — повод поздравить Дарий, Беат, Бьянок, Бланок, Инг, Вильгельмин, Криспинов, Бернардов и всех, чьи имена связаны с этой датой в католических церковных календарях и календарях именинов. Даже несколько искренних слов могут подарить близкому человеку хорошее настроение и ощущение заботы.

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