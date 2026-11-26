26 ноября в католической традиции поминаются несколько святых и блаженных, чьи имена можно найти в календарях именинов. Среди них есть мужские и женские имена: Конрад, Леонард, Сильвестр, Дельфина и Гаэтана. Рассказываем, кого можно поздравить в этот день и какое значение имеют эти имена.

Женские имена 26 ноября

В католическом календаре на эту дату указаны имена женщин, которых Церковь почитает как святых и блаженных. В частности, 26 ноября поминают блаженную Дельфину де Сабран и блаженную Гаэтану Стерни. Женские варианты имен также встречаются в европейских календарях именинов.

Дельфина — имя латинского происхождения, которое связывают с названием древнегреческого города Дельфы. Французская форма — Дельфин. Имя известно благодаря блаженной Дельфине де Сабран, которая жила в XIV веке и посвятила себя молитве и помощи бедным.

Гаэтана — женское имя итальянского происхождения. Оно образовано от названия города Гаэта в Италии и означает «родом из Гаэты». Это имя носила блаженная Гаэтана Стерни, которая основала монашеский орден сестёр Божьей Воли и посвятила жизнь помощи бедным и больным.

Конрада — женская форма имени Конрад. Оно имеет древнегерманское происхождение и состоит из слов, означающих «смелый» и «совет». Поэтому имя толкуют как «отважная советчица».

Лехослава — женская форма славянского имени Лехослав. Оно сочетает в себе имя Лех и слово «слава». Его значение можно передать как «славная» или «та, которая прославляет свой народ».

Сильвестра — женская форма латинского имени Сильвестр. Оно происходит от слова silvestris, означающего «лесной» или «тот, кто живёт среди лесов».

Мужские имена 26 ноября

В этот день католические календари упоминают святых Конрада Констанцкого, Леонарда Порт-Мориского, Сильвестра Гуццолини, Алипия Столпника, Никона и других подвижников. В европейских календарях к этому списку добавляют также несколько распространённых имён.

Конрад — имя древнегерманского происхождения. Оно состоит из двух частей, означающих «смелый» и «совет». Поэтому его переводят как «отважный советник» или «мудрый наставник». 26 ноября поминают святого Конрада, епископа Констанца.

Леонард — имя древнегерманского происхождения. Оно образовано от слов, означающих «лев» и «сильный». Его толкуют как «сильный, как лев». В этот день почитают святого Леонарда Порт-Мориского — францисканского священника и проповедника.

Сильвестр — имя латинского происхождения. Оно происходит от слова silvestris и означает «лесной», «тот, кто живёт среди лесов». 26 ноября поминают святого Сильвестра Гуццолини, основателя монашеского ордена сильвестринцев.

Ян — имя еврейского происхождения, являющееся сокращённой формой имени Иван. Его значение — «Бог милостивый» или «Божья благодать».

Петр — имя греческого происхождения, означающее «скала» или «камень». Оно связано с греческим словом petros. В христианстве это имя имеет особое значение благодаря апостолу Петру.

Алипий — имя греческого происхождения. Его связывают со словом alypios, которое означает «без печали» или «тот, кто не знает печали». В этот день поминают святого Алипия Столпника, который много лет провёл в молитве на столбе.

Аматор — имя латинского происхождения. Оно происходит от слова amator, что означает «любящий» или «поклонник». 26 ноября почитают святого Аматора, епископа Отена во Франции.

Фауст — имя латинского происхождения, означающее «счастливый», «благоприятный» или «тот, кому везёт». В католическом календаре святых в этот день поминают святого Фауста.

Никон — имя греческого происхождения, связанное со словом nike — «победа». Его значение — «победитель». В этот день поминают святого Никона, монаха и проповедника, известного как Никон Покаянный.

Доминик — имя латинского происхождения. Оно происходит от слова Dominicus и означает «тот, кто принадлежит Господу» или «Господень». В католическом календаре 26 ноября поминают вьетнамского мученика Доминика Нгуена Ван Сюэна.

Филеас — имя греческого происхождения, которое связывают со словом philos — «друг» или «тот, кто любит». Его можно толковать как «дружелюбный» или «любящий».

Что такое День ангела

День ангела, или именины, — это день памяти святого, имя которого человек получил при крещении. В христианской традиции такого святого считают небесным покровителем человека.

Именины не обязательно совпадают с днём рождения. Если в церковном календаре есть несколько дат памяти святых с одинаковым именем, обычно выбирают ближайшую после дня рождения. Также важно учитывать, в честь какого именно святого человека назвали при крещении.

Как отмечать именины

День ангела можно провести в кругу семьи, встретиться с друзьями или посвятить время молитве. Верующие могут посетить храм, поблагодарить за прожитый год и обратиться к своему небесному покровителю.

Для такого праздника не обязательно устраивать шумное застолье или покупать дорогие подарки. Самое главное — внимание к человеку, тёплая встреча и искренние пожелания.

Как поздравить с Днём ангела

На именины обычно желают здоровья, мира, любви, душевного покоя и поддержки близких. Также можно пожелать, чтобы небесный покровитель оберегал от невзгод и помогал преодолевать жизненные трудности.

Вот пример поздравления: «Поздравляю с Днём ангела! Пусть небесный покровитель всегда будет рядом, оберегает от всего плохого и помогает находить правильный путь. Желаю крепкого здоровья, искренней любви, семейного уюта, мира и много поводов для радости!»

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