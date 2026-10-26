Католические именины 26 октября 2026 года: кто отмечает День ангела, а также значение имен

26 октября католическая церковь чтит нескольких святых и блаженных, среди которых мученики Лукиан и Маркиан, епископ Фолк Павийский и святая Селина Хлудзинская-Божечка. В календарях именинов в этот день есть как мужские, так и женские имена — в частности, Люцина, Людмила, Селина, Эварист и Люциан. Рассказываем, что означают эти имена и как поздравить близких с Днём ангела.

Именины — это день, связанный с памятью святого, имя которого носит человек. В католической традиции такие даты напоминают о людях, ставших примером веры, милосердия и преданности ближним.

26 октября в церковных календарях поминают святых Лукиана и Маркиана, святого Фолка Павийского, святого Аманда Страсбургского, святого Рустика Нарбоннского и других. Среди блаженных этого дня — Селина Хлудзинская-Божечка, основательница монашеской общины. В европейских календарях именинов на эту дату также можно найти женские имена Люцина и Людмила, а мужские — Эварист, Люциан и Димитрий.

Женские имена на 26 октября

Люцина — имя латинского происхождения, связанное со словом lux, означающим «свет». Его можно толковать как «светлая» или «та, что несет свет». Имя распространено в Польше и других европейских странах.

Людмила — имя славянского происхождения, состоящее из слов «люди» и «мила». Его значение — «милая людям» или «та, которую любят люди». Имя известно в Украине, Чехии, Польше и других славянских странах.

Селина — имя, имеющее несколько версий происхождения. Его связывают с греческим словом selēnē — «луна». Поэтому значение имени часто объясняют как «лунная» или «принадлежащая луне». В католическом календаре 26 октября поминают блаженную Селину Хлудзинскую-Божечку, польскую монахиню и основательницу конгрегации сестёр Воскресения Господня.

Орса — редкое женское имя, связанное с латинским словом ursa, означающим «медведица». В католическом календаре в этот день поминают святую Орсу, деву и мученицу, которую почитают в Пьеве-Вергонте в Италии.

Аманда — имя латинского происхождения. Оно происходит от слова amanda, которое можно перевести как «та, которую стоит любить» или «достойная любви». Имя распространено во многих европейских странах и фигурирует в некоторых международных календарях именинов на 26 октября.

Людмила — это имя особенно распространено в славянской традиции. Его значение связано с доброжелательностью и привязанностью людей. Оно подходит для тех, кто ищет имя с простым и теплым смыслом.

Мужские имена на 26 октября

Эварист — имя греческого происхождения, которое связывают со значением «приятный» или «тот, кто приносит добро». В католическом календаре святого Эвариста, папы Римского, почитают 27 октября, но в некоторых календарях именинов это имя указано уже 26 октября.

Луциан — имя латинского происхождения, связанное со словом lux — «свет». Его значение можно передать как «светлый» или «тот, кто принадлежит к роду Люция». 26 октября католическая церковь чтит святого Лукиана, мученика, которого поминают вместе со святым Маркианом.

Маркиан — имя латинского происхождения, связанное с древнеримским именем Марк и богом Марсом. Его традиционно толкуют как «посвященный Марсу». Святого Маркиана почитают 26 октября вместе со святым Лукианом.

Димитрий — имя греческого происхождения, связанное с именем Деметры — богини земли и плодородия в древнегреческой мифологии. Его значение передается как «посвященный Деметре». В некоторых национальных календарях именинов это имя также указано на 26 октября.

Аманд — мужская форма имени Аманда. Оно происходит от латинского слова, означающего «тот, кого стоит любить» или «достойный любви». В католическом календаре 26 октября поминают святого Аманда Страсбургского, которого считают одним из первых епископов Страсбурга.

Рустик — имя латинского происхождения, которое буквально означает «сельский» или «тот, кто живёт за городом». В древности это слово могло обозначать человека, связанного с сельской жизнью. 26 октября католическая церковь поминает святого Рустика Нарбонского, епископа, жившего в V веке.

Фолк — имя германского происхождения, связанное со словом, означающим «народ» или «люди». Оно распространено в некоторых европейских языках. В этот день в католическом календаре поминают святого Фолка Скотти, епископа Павии, которого помнят благодаря его усилиям по примирению городов.

Седда — редкое имя англосаксонского происхождения. Оно известно благодаря святому Седде, английскому епископу и миссионеру VII века. Он проповедовал христианство, основал монастырь в Ластингеме и сыграл важную роль в распространении веры в Англии. Общепринятого точного перевода этого имени нет.

Эата — древнее англосаксонское имя, известное благодаря святому Эату, епископу Гексема. Он жил в VII веке и был связан с монастырями на севере Англии. Точное значение имени достоверно не установлено.

Альбин — имя латинского происхождения, связанное со словом albus, то есть «белый». Его также толкуют как «светлый» или «чистый». В церковных календарях упоминается святой Альбин, епископ, которого также называют Виттой или Виттой-Альбино.

Беано — редкое имя, известное благодаря святому Беано, шотландскому епископу, которого чествуют 26 октября. Он жил в X–XI веках и был связан с церковной общиной в Мортлахе. Точное происхождение и значение имени не имеют общепринятого объяснения.

Что такое День ангела

День ангела, или именины, — это день памяти святого, имя которого носит человек. В католической традиции святые являются примером веры, милосердия, мужества и готовности помогать другим. Их истории напоминают о ценностях, которые остаются важными независимо от времени и обстоятельств.

Именины не обязательно совпадают с днём рождения. Если в календаре есть несколько дат, связанных с одним именем, человек может ориентироваться на день памяти святого, в честь которого его назвали. Для верующих это повод помолиться, посетить храм или вспомнить о своём небесном покровителе.

Как отмечать именины

День ангела не обязательно отмечать громким праздником. Можно провести время с семьей, встретиться с друзьями или позвонить близким. Для человека, который придерживается церковных традиций, этот день может стать поводом посетить богослужение или помолиться.

Не менее важны простые проявления внимания. Теплое сообщение, небольшой подарок или искренний разговор способны сделать день особенным. Самое главное — чтобы поздравление было личным и исходило от сердца.

Как поздравить с Днём ангела

Вот несколько вариантов поздравлений, которые можно отправить родным, друзьям или коллегам:

«С Днём ангела! Пусть твой небесный покровитель оберегает тебя, придаёт сил и помогает преодолевать трудности. Желаю здоровья, мира, любви и как можно больше счастливых моментов».

«Поздравляю с именинами! Пусть рядом всегда будут искренние люди, в сердце царит покой, а каждый день приносит хорошие новости. Желаю исполнения мечтаний и уверенности в будущем».

«С праздником! Желаю тепла, благополучия, крепкого здоровья и гармонии. Пусть в доме будет уютно, близкие поддерживают в важные моменты, а поводов для радости становится всё больше».

26 октября — повод поздравить Люцин, Людмил, Селин, Аманд, Люцианов, Маркианов и всех, чьи имена связаны с этой датой в католических церковных календарях и календарях именинов. Даже несколько искренних слов могут подарить близкому человеку хорошее настроение и ощущение заботы.

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