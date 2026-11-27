В пятницу, 27 ноября 2026 года, День ангела могут отмечать Маргарита, Жанета, Астрида, Ода, Доминик, Франциск, Максимилиан, Валериан и другие. В католическом календаре в этот день поминают святую Бильгильду, блаженную Маргариту Савойскую и нескольких святых мужчин. Рассказываем, какие женские и мужские имена связаны с этой датой и что означает каждое из них.

27 ноября в католической традиции поминают нескольких святых и блаженных. Среди них — мученик Иаков Персидский, святой Максим Рьезский, святой Валериан, святой Виргилий Зальцбургский, а также святая Бильгильда и блаженная Маргарита Савойская.

В календарях именинов на эту дату есть и другие варианты. В частности, польские списки называют Маргариту, Жанету, Доминика, Франциска, Максимилиана, Густава и Валериана. Таким образом, среди именинников есть немало как распространённых, так и редких имён.

Женские имена 27 ноября

Маргарита — имя греческого происхождения. Оно происходит от слова margarites, которое означает «жемчужина». Имя ассоциируется с красотой, нежностью и ценностью. В католическом календаре в этот день поминают блаженную Маргариту Савойскую.

Бильгильда – древнее германское имя, которое в различных источниках связывают с понятиями битвы и борьбы. Оно редкое и почти не встречается в современном украинском обиходе. В католическом календаре 27 ноября поминают святую Бильгильду, основательницу монастыря в Майнце.

Жанета — имя французского происхождения, являющееся формой имени Жанна. Оно происходит от древнееврейского имени Йоханан и означает «Бог милостив» или «Божья благодать». В некоторых европейских календарях у Жанеты именины 27 ноября.

Густава — женская форма мужского имени Густав. Оно имеет древнескандинавские корни. Его значение трактуют по-разному, в частности как «опора готов» или «тот, кто опирается на готов». Имя распространено в странах Северной Европы.

Зигфрида — женская форма германского имени Зигфрид. Оно состоит из двух частей: первая связана с победой, вторая — с миром или защитой. Поэтому имя можно толковать как «победоносный мир» или «та, что защищает победу».

Астрида — имя скандинавского происхождения. Оно образовано от древних слов, означающих «бог» и «красивая». Чаще всего его переводят как «божественно прекрасная» или «та, что обладает божественной красотой».

Ода — короткое женское имя германского происхождения. Его связывают со словом, означающим «богатство», «благосостояние» или «достаток». В европейских календарях именинов Ода также встречается среди имен 27 ноября.

Виргилия — женская форма латинского имени Виргилий. Его точное первоначальное значение не установлено. Имя известно благодаря древнеримскому поэту Вергилию, автору «Энеиды».

Мужские имена 27 ноября

Доминик — имя латинского происхождения. Оно образовано от слова Dominicus, что означает «Господень» или «тот, кто принадлежит Богу». Имя распространено в католических странах и связано со святым Домиником, основателем ордена доминиканцев.

Франциск – имя латинского происхождения, которое изначально означало «француз» или «франк». Впоследствии оно получило распространение благодаря святому Франциску Ассизскому. Это имя ассоциируется со скромностью, милосердием и заботой о ближних.

Максимилиан — имя латинского происхождения. Его связывают с родовым именем Maximinus и словом maximus, означающим «самый большой». Имя часто толкуют как «величественный» или «самый выдающийся».

Густав — мужское имя скандинавского происхождения. Его значение окончательно не установлено. Наиболее распространённое толкование — «опора готов» или «тот, кто опирается на готов». Имя особенно известно в Швеции и других странах Северной Европы.

Зигфрид — германское имя, образованное от слов, связанных с победой и миром. Его значение можно передать как «защищенный победой» или «тот, кто приносит победоносный мир». Имя известно благодаря средневековым германским легендам.

Валериан — имя латинского происхождения. Оно происходит от слова valere, которое означает «быть сильным», «быть здоровым» или «быть крепким». В католическом календаре 27 ноября поминают святого Валериана.

Валерий — имя, родственное Валериану. Оно также имеет латинские корни и означает «сильный», «здоровый», «крепкий». В календарях именинов Валерий часто указывается как отдельный вариант имени.

Дамазий — имя греческого происхождения. Его связывают со словом damazo, которое означает «укрощать» или «покорять». В некоторых календарях именинов на 27 ноября встречается форма Дамазий.

Бернардин — имя германского происхождения. Оно состоит из частей, связанных со словами «медведь» и «смелый». Поэтому его значение передают как «смелый, как медведь». Имя связано с католической традицией и святыми, в частности с Бернардином Сиенским.

Иосафат — имя древнееврейского происхождения. Оно происходит от слов, означающих «Бог» и «судить». Его переводят как «Бог судит» или «Бог рассудил». Имя известно в католической традиции благодаря святому Иосафату Кунцевичу.

Ахаций — имя греческого происхождения. Оно связано со словом akakos, которое означает «невинный», «без злого умысла». В католическом календаре 27 ноября поминают святого Акакия, а в польских календарях именинов встречается форма Ахачий.

Аполлинарий — имя древнегреческого происхождения. Оно связано с именем бога Аполлона. Его значение можно передать как «посвященный Аполлону». В католическом календаре 27 ноября поминают святого Аполлинария.

Иаков — имя древнееврейского происхождения. Его традиционно толкуют как «тот, кто идёт следом» или «следующий за кем-то». В этот день католический календарь поминает святого Иакова Персидского, которого называют Иаковом Усеченным.

Максим — имя латинского происхождения, означающее «величайший». Оно происходит от слова maximus. В католическом календаре 27 ноября поминают святого Максима, епископа Рьеза.

Роман — имя латинского происхождения. Его значение — «римлянин» или «тот, кто родом из Рима». В католическом календаре в этот день поминают блаженного Романа, японского мученика.

Секундин — имя латинского происхождения. Оно происходит от слова secundus, которое означает «второй». В католическом календаре 27 ноября поминают святого Секундина.

Северин — имя латинского происхождения. Оно связано со словом severus, которое означает «суровый», «сдержанный» или «серьезный». В католическом календаре в этот день поминают святого Северина.

Виргилий — имя латинского происхождения. Его точная этимология неизвестна, хотя оно стало известным благодаря римскому поэту Вергилию. 27 ноября в католическом календаре поминается святой Виргилий Зальцбургский.

Факунд — имя латинского происхождения. Оно происходит от слова facundus, что означает «красноречивый» или «тот, кто умеет хорошо говорить». В этот день церковь поминает мученика Факунда.

Фергус — имя кельтского происхождения. Его связывают со словами, означающими «муж» и «сила». Поэтому имя толкуют как «сильный мужчина» или «мужественный». В католическом календаре 27 ноября поминают святого Фергуса.

Ахарий — имя, имеющее древние германские корни. Его точное значение не является однозначным. В католическом календаре в этот день поминают святого Ахария, епископа Нуайона и Турне.

Что такое День ангела

День ангела, или именины, — это день памяти святого, имя которого человек получил при крещении. В католической традиции святой считается небесным покровителем человека. К нему обращаются с молитвой и просят заступничества.

Если в церковном календаре есть несколько святых с одинаковым именем, именины обычно связывают с днем памяти того святого, в честь которого человека назвали. Поэтому День ангела не обязательно совпадает с днём рождения.

Как отмечают именины

В католической традиции именины можно отметить молитвой, посещением храма или участием в мессе. Человек может поблагодарить своего небесного покровителя и попросить его о заступничестве.

Также это хороший повод провести время с семьёй и друзьями. Не обязательно устраивать грандиозное торжество или готовить дорогие подарки. Часто достаточно тёплого приёма, внимания и искренних слов.

Как поздравить с Днём ангела

Именинникам желают здоровья, мира, любви, радости и Божьего благословения. Поздравление может быть простым, но личным и искренним.

Вот несколько вариантов: «Поздравляю с Днём ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя, помогает находить правильный путь и придаёт сил в сложные моменты. Желаю здоровья, душевного покоя, любви и счастливых дней».

«С именинами! Пусть в сердце всегда будет свет, рядом будут люди, которые поддерживают и вдохновляют, а каждый день приносит хорошие новости. Божьего благословения, мира и радости!»

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