В субботу, 28 ноября 2026 года, католики чтят память святой Катерины Лабуре, а также других святых и блаженных. Среди женских имен, связанных с этой датой, есть Екатерина, Теодора и Квиета. Мужчины с именами Иаков, Андрей, Даниил, Евсевий, Руф и другими также могут отмечать День ангела.

Католический календарь на 28 ноября содержит несколько имен, связанных со святыми, которых поминают в этот день. Одной из самых известных фигур является святая Екатерина Лабуре — французская монахиня, с которой связывают историю появления Чудотворного медальона. Также в церковных списках есть имена святых Иакова Маркского, Андрея Чонга и других христианских подвижников.

Вот какие женские и мужские имена можно найти в католических календарях на эту дату и что они означают.

Женские имена 28 ноября

Екатерина – имя греческого происхождения. Его традиционно толкуют как «чистая», «непорочная» или «светлая». Одной из известных святых с этим именем является Екатерина Лабуре. Она родилась во Франции в 1806 году, вступила в монашеский орден «Дочерей Милосердия святого Винсента де Поля» и посвятила жизнь служению людям. Согласно католической традиции, в 1830 году ей явилась Дева Мария. Эти события связывают с появлением Чудотворного медальона. Катерину Лабуре канонизировали в 1947 году.

Теодора — имя греческого происхождения, означающее «Божий дар» или «дарованная Богом». Оно состоит из двух частей: theos — «Бог» и doron — «дар». 28 ноября в некоторых католических календарях поминают блаженную Теодору из Россано. Она жила в Италии и была известна как настоятельница монастыря. Её также называют Теодорой Россанской.

Квиета — редкое женское имя латинского происхождения. Оно связано со словом quietus, означающим «спокойный», «тихий», «умиротворённый». В католических списках святых 28 ноября упоминается святая Квиета из Дижона. Её имя редко встречается в современном употреблении, однако оно присутствует в церковных календарях на эту дату.

Мужские имена 28 ноября

Иаков — имя древнееврейского происхождения. Его традиционно переводят как «тот, кто идёт следом» или «следующий за кем-то». В этот день католическая церковь поминает святого Иакова Маркского — итальянского священника и проповедника из ордена францисканцев. Он жил в XV веке, много путешествовал и проповедовал христианство.

Андрей — имя древнегреческого происхождения, означающее «мужественный», «храбрый» или «отважный». 28 ноября поминают святого Андрея Чонга — вьетнамского мученика, погибшего за христианскую веру в XIX веке. Его канонизировали в 1988 году.

Даниил — имя древнееврейского происхождения. Оно означает «Бог — мой судья» или «Бог есть мой судья». Имя известно благодаря библейскому пророку Даниилу. В католических календарях 28 ноября также поминают святого с этим именем.

Евсевий — имя греческого происхождения, которое означает «набожный», «благочестивый» или «тот, кто почитает Бога». Оно образовано от слова eusebes, связанного с религиозным почтением. Евсевий — одно из имен, указанных в списках святых на 28 ноября.

Евстахий — имя греческого происхождения. Его связывают со значением «плодотворный», «плодородный» или «тот, кто хорошо растет». Оно происходит от греческих слов, выражающих пожелание благополучного развития и изобилия. Святого Евстахия упоминают среди мучеников, память которых приходится на эту дату.

Фионнху — древнее ирландское мужское имя. Его связывают с кельтской языковой традицией; точное значение не имеет однозначного толкования. 28 ноября почитают святого Фионнху из Бангора, ирландского церковного деятеля.

Ипполит — имя древнегреческого происхождения. Оно состоит из слов hippos — «лошадь» и lyein — «отпускать», поэтому его традиционно переводят как «тот, кто распрягает лошадей». В католических календарях в этот день поминают святого Ипполита из Сен-Клода.

Никифор — имя греческого происхождения, означающее «тот, кто приносит победу» или «победоносный». Оно образовано от слов nike — «победа» и phero — «нести». В церковном списке на 28 ноября упоминается священник Никифор из Тибериополя.

Руф — имя латинского происхождения. Оно происходит от слова rufus, означающего «рыжий» или «красноватый». 28 ноября поминают святого Руфа и его сподвижников, погибших во время гонений на христиан.

Сократ — имя древнегреческого происхождения. Его связывают со словами, означающими «сила» и «целостность», а также толкуют как «тот, кто обладает крепкой властью». В некоторых календарях именинов Сократ указан среди имен этого дня. В католических списках также есть святой Сократ.

Урбан — имя латинского происхождения. Оно происходит от слова urbanus, означающего «городской житель», «тот, кто принадлежит городу». Это имя встречается в списке святых, которых поминают 28 ноября.

Валериан — имя латинского происхождения, связанное со словом valere — «быть сильным», «быть здоровым», «быть крепким». Его значение можно передать как «сильный» или «здоровый». В католическом календаре в этот день поминают святого Валериана.

Папиниан — редкое имя латинского происхождения, известное из древнеримской традиции. Его точное значение не установлено. 28 ноября католическая церковь поминает мученика Папиниана, епископа, пострадавшего за христианскую веру.

Флорентий — имя латинского происхождения. Оно происходит от слова florens, означающего «цветущий», «тот, кто расцветает». В церковных списках на 28 ноября упоминается святой Флорентий.

Кресцент — имя латинского происхождения, образованное от слова crescere — «расти», «увеличиваться». Его можно перевести как «тот, кто растет». Это имя также встречается среди святых, которых поминают 28 ноября.

Гипполит — ещё одна форма имени Ипполит, встречающаяся в различных языковых традициях. Оно имеет греческие корни и связано со словами «конь» и «отпускать». В календарях на эту дату имя может указываться именно в таком написании.

Что такое День ангела

День ангела, или именины, — это день памяти святого, имя которого человек получил при крещении. В католической традиции святой считается небесным покровителем человека. Верующие могут обращаться к нему в молитвах и просить заступничества.

Если в календаре есть несколько святых с одинаковым именем, личные именины обычно связывают с днем памяти того святого, в честь которого человека крестили. Поэтому День ангела не обязательно совпадает с днём рождения.

Как отмечают именины

Католики могут провести этот день в молитве, посетить храм или принять участие в Святой Мессе. Также принято вспоминать святого покровителя, читать о его жизни и брать пример с его поступков.

Именины можно отметить и в кругу семьи. Для этого не нужно большого торжества: достаточно провести время с близкими, пообщаться или поздравить человека теплыми словами.

Как поздравить с Днём ангела

В День ангела именинникам желают здоровья, мира, любви, благополучия и Божьей защиты. Поздравление может быть простым и искренним.

Например: «Поздравляю с Днём ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя, помогает преодолевать трудности и придаёт сил. Желаю крепкого здоровья, душевного покоя, любви и тепла от близких».

Или так: «С именинами! Пусть в жизни будет больше светлых моментов, рядом остаются искренние люди, а каждый новый день приносит радость и хорошие новости. Божьего благословения, мира и счастья!»

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