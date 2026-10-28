Католические именины 28 октября 2026 года: кто отмечает День ангела и значение имен

28 октября католическая церковь чтит память апостолов Симона и Иуды Тадея, которые, согласно христианскому преданию, проповедовали Евангелие и погибли за веру. С этим днём связаны имена Симон, Иуда, Тадей, а в календарях именинов различных европейских стран также упоминаются Нина, Антонина, Добромила и Симонетта. Рассказываем, что означают эти имена, откуда они происходят и как поздравить близких с Днём ангела.

Женские имена 28 октября

В католических календарях святых на 28 октября упоминаются не только апостолы, но и другие христиане, жившие в первые века существования церкви. Среди них — мученицы Кирилла и Анастасия. В календарях именинов отдельных европейских стран на эту дату также приходятся женские имена Антонина, Нина, Симонетта и Добромила.

Антонина. Имя происходит от древнеримского родового имени Антоний. Его точное первоначальное значение окончательно не установлено, поэтому толкования вроде «бесценная» или «та, что заслуживает похвалы» следует воспринимать как распространенные версии, а не как бесспорный перевод. Имя Антонина известно в Украине, Италии, Польше и других странах. Среди ласковых форм — Тоня, Тонечка и Нина. В латвийском календаре именины Антонины отмечаются 28 октября.

Нина. У этого имени есть несколько возможных источников происхождения, поэтому его значение объясняют по-разному. По одной из версий, оно связано с грузинской традицией и может означать «девушка» или «молодая женщина». Также Нина может быть сокращённой формой других имён, в частности Антонины. В христианстве известна святая Нина, просветительница Грузии, которую почитают за распространение христианства в этой стране. Имя короткое, благозвучное и распространено во многих европейских языках.

Симонетта. Это женская форма имени Симон, распространённая, в частности, в Италии. Имя Симон имеет древнееврейское происхождение и связано со словом, означающим «услышал» или «Бог услышал». Поэтому Симонетту можно символически связать со значением «та, которую услышали». Имя звучит мягко и имеет ярко выраженный итальянский колорит. В некоторых европейских календарях именины Симонетты связаны с праздником апостола Симона 28 октября.

Добромила. Это женское имя славянского происхождения. Оно состоит из частей «добро» и «мила», поэтому его значение можно передать как «та, которая любит добро», «добрая и милая». Имя распространено преимущественно в Центральной Европе, в частности в Чехии и Словакии. Оно имеет традиционное звучание и относится к славянским именам, образованным из пожеланий добрых качеств человеку. В словацком календаре именины Добромилы отмечаются 28 октября.

Кирила. Это женская форма имени Кирилл, которое происходит из греческого языка и связано со словом kyrios — «господь» или «владыка». Значение имени передается как «господствующая» или «та, что принадлежит Господу». В древних христианских преданиях упоминается святая Кирилла, мученица из Рима, пострадавшая за веру. Имя Кирилла редкое, но имеет древнюю историю и сохранилось в церковных источниках.

Анастасия. Имя происходит из древнегреческого языка и означает «воскресение», «возрождение» или «возвращение к жизни». Оно образовано от слова anastasis. В католических списках святых на 28 октября упоминается мученица Анастасия Старшая, которая, согласно церковному преданию, пострадала за христианскую веру в Риме. В Украине имя Анастасия распространено и имеет много ласковых форм: Настя, Настуся, Ася и Настунька.

Мужские имена 28 октября

Главные фигуры католического календаря в этот день — апостолы Симон и Иуда Тадей. В то же время в списках святых упоминаются Ферруций, Фидель, Фаро, Ремигий и другие христиане. Эти имена имеют различное происхождение: одни пришли из древнееврейского языка, другие — из греческого или латинского.

Симон. Имя имеет древнееврейское происхождение и связано со словом, означающим «услышал» или «Бог услышал». В католической традиции 28 октября почитают апостола Симона, которого называли Зилотом. Он был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Согласно христианскому преданию, Симон проповедовал Евангелие и принял мученическую смерть. Имя имеет различные формы в европейских языках, в частности Симон, Симеон и Симоне.

Иуда. Имя происходит из древнееврейского языка и означает «хваленый» или «тот, кого прославляют». 28 октября католическая церковь чтит апостола Иуду Тадея. Его важно не путать с Иудой Искариотом, который предал Иисуса Христа. В католической традиции Иуду Тадея считают покровителем людей, оказавшихся в сложных или безнадежных обстоятельствах. Именно поэтому к нему обращаются с молитвами о помощи в трудных ситуациях.

Тадей. Это имя известно как другое имя апостола Иуды Тадея. Его точное происхождение не имеет общепринятого объяснения, хотя исследователи связывают его с арамейскими словами, которые могли означать «смелый» или «мужественный». В католической традиции Тадей — один из двенадцати апостолов. Его чествуют 28 октября вместе с Симоном. Имя Тадей сохранилось во многих европейских странах, в частности в Польше, Германии и Венгрии.

Ферруций. Имя имеет латинское происхождение. Оно известно благодаря святому Ферруцию, мученику, которого почитают 28 октября. Согласно церковному преданию, он оставил военную службу, чтобы свободнее посвятить себя христианской вере, и принял мученическую смерть. Имя редкое и почти не встречается в современной Украине, однако оно сохранилось в католических календарях.

Фидель. Имя происходит от латинского слова fidelis, что означает «верный», «преданный» или «надежный». Оно связано с христианским представлением о верности Богу и своим убеждениям. В католических списках святых 28 октября поминают Фиделя из Комо, раннехристианского мученика. Имя Фидель известно в испаноязычных странах, но в Украине остается редким.

Фаро. Это имя известно благодаря святому Фаро, епископу Мо, жившему во Франкском королевстве в VII веке. Его также называют Фароном. Святой известен своим церковным служением и помощью христианской общине. Происхождение и точное значение имени не имеют однозначного объяснения. В настоящее время оно встречается редко, однако сохранилось в католической традиции.

Ремигий. Имя имеет латинское происхождение и связано со словом remigium, которое означает «весло» или «гребля». Его также объясняют через латинское слово remigis — «гребец». Самым известным святым с этим именем является Ремигий, епископ Реймса, который крестил франкского короля Хлодвига. В католическом календаре его память отмечается 1 октября, но другие святые с этим именем поминаются и в другие дни. Ремигий — традиционное имя для Франции и некоторых других европейских стран.

Гонорат. Имя происходит от латинского слова honoratus, которое означает «уважаемый», «почётный» или «тот, кто имеет честь». В католической традиции известен святой Гонорат, епископ Верчелли, которого поминают 28 октября. Он жил в IV веке и был связан с ранним развитием христианства в Италии. Имя Гонорат в настоящее время редко встречается, однако имеет давнюю церковную историю.

Авраам. Это имя имеет древнееврейское происхождение. Его традиционно толкуют как «отец многих» или «отец многих народов». Авраам — одна из главных фигур библейской истории, которую почитают в иудаизме, христианстве и исламе. В католических списках святых 28 октября упоминается святой Авраам Эфесский. Имя остается известным во многих странах и имеет различные формы, в частности Абрагам и Аврам.

Что такое День ангела

День ангела, или именины, — это день, когда почитают святого, имя которого носит человек или в честь которого его назвали при крещении. В католической традиции святые являются примерами веры и духовной жизни. Поэтому именины могут быть не только поводом для поздравлений, но и возможностью вспомнить историю святого-покровителя.

День рождения и именины имеют разное значение. День рождения связан с появлением человека на свет, а день ангела — с памятью о святом. Если в календаре есть несколько святых с одним именем, дата именины может зависеть от того, в честь кого человека назвали.

Как отмечают именины

Для католиков этот день может начинаться с молитвы или посещения храма. Некоторые читают житие святого-покровителя или просят его о заступничестве для себя и близких. В то же время именины можно провести и в кругу семьи: встретиться с друзьями, вместе пообедать или просто уделить время тем, кто дорог.

Празднование не обязательно должно быть шумным. Иногда достаточно теплого звонка, небольшого подарка или искренних слов. Главное — проявить внимание к человеку и напомнить ему, что о нём помнят.

Как поздравить с Днём ангела

В именины обычно желают здоровья, мира, любви, радости и благополучия. Также можно пожелать, чтобы святой-покровитель помогал преодолевать трудности, придавал сил и поддерживал в важные моменты.

Симону, Юде, Тадею, Ферруцию и Фиделю можно пожелать уверенности, выдержки и поддержки близких. Антонине, Нине, Симонетте, Добромиле, Кириллу и Анастасии — крепкого здоровья, душевного тепла, счастливых событий и людей рядом, на которых всегда можно положиться. Пусть День ангела станет поводом сказать близким важные слова, поблагодарить их за то, что они есть в нашей жизни, и пожелать им больше светлых и радостных дней.

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