29 ноября по католическим календарям именины связаны с несколькими необычными именами. Среди них — Илюмината, Ютта и Мария Магдалина, а среди мужских — Брендан, Дионисий, Радбод и Сатурнин. Некоторые из этих имен имеют древние латинские или кельтские корни, а их значения связаны со светом, силой и верой.

В этот день католическая церковь чтит святого Сатурнина, епископа Тулузы, а также поминает других святых и мучеников. Среди них есть мужчины и женщины, чьи имена впоследствии вошли в европейские календари именинов. Поэтому 29 ноября можно поздравить не только Сатурнинов, но и обладателей редких имен.

Женские имена 29 ноября

Илюмината — имя латинского происхождения. Оно означает «озаренная», «освещённая» или «наполненная светом». Имя связано со святой Илюминатой из итальянского города Тоди, которую чествуют 29 ноября.

Ютта — имя германского происхождения. Его связывают с древними формами имени Юдита, которое имеет еврейские корни и означает «женщина из Иудеи». В католических списках святых в этот день упоминается блаженная Ютта из Хайлигенталя.

Мария Магдалина — двойное имя, первая часть которого имеет древнееврейское происхождение. Мария может означать «возлюбленная», «госпожа» или «горькая» — точное толкование остается предметом дискуссий. Магдалина означает «родом из Магдалы». В календарях в этот день упоминается Екатерина Сордини, принявшая монашеское имя Мария Магдалина от Воплощения.

Сатурнина — женская форма латинского имени Сатурнин. Оно происходит от имени древнеримского бога Сатурна. Во французских календарях именинов 29 ноября это имя упоминается наряду с мужскими формами — Сатурнин и Сорлен.

Мужские имена 29 ноября

Сатурнин — имя древнеримского происхождения, образованное от имени бога Сатурна. Его носил святой Сатурнин, епископ Тулузы, которого почитают 29 ноября.

Брендан — имя ирландского происхождения. Его точное значение окончательно не установлено, но его связывают с древними кельтскими именами. В этот день поминают святого Брендана из Бирра — ирландского монаха и одного из ранних христианских деятелей страны.

Дионисий — имя греческого происхождения. Оно означает «посвященный Дионису» — божеству виноградарства и вина в древнегреческой мифологии. В католических календарях 29 ноября поминают блаженного Дионисия.

Франциск Антоний — двойное имя, составленное из двух латинских имен. Имя Франциск ассоциируется со значением «француз» или «свободный», а имя Антоний имеет древнеримское происхождение, однако его точное значение до конца не установлено. 29 ноября почитают святого Франциска Антония Фазани — итальянского священника и проповедника.

Герард — имя германского происхождения. Оно образовано от слов, означающих «копье» и «сильный», поэтому его толкуют как «сильный копьем» или «мужественный воин». В календарях в этот день поминают святого Герарда.

Жиральдо — имя германского происхождения. Его составляющие связывают со словами «копьё» и «власть» или «правитель». В этот день почитают Жиральдо, аббата, которого также называют Геральдом.

Иаков — имя древнееврейского происхождения. Его традиционно толкуют как «тот, кто идет следом» или «тот, кто держится за пятку». 29 ноября поминают святого Иакова Серузского — сирийского епископа и богослова.

Парамон — имя греческого происхождения. Его связывают со значением «стойкий», «выносливый» или «надежный». В этот день почитают мученика Парамона и его сподвижников.

Филомен — имя греческого происхождения. Оно образовано от слов, означающих «любить» и «друг», поэтому его переводят как «тот, кто любит друзей» или «дружелюбный». В католическом календаре 29 ноября поминают мученика Филомена из Анкиры.

Питирим — имя греческого происхождения, которое связывают с древней монашеской традицией. Его точное значение не имеет общепринятого объяснения. В этот день поминают преподобного Питирима — египетского монаха, ученика святого Антония Великого.

Радбод — имя германского происхождения. Его составляющие связывают со словами «совет» и «посланник» или «вестник». Это имя носил святой Радбод, епископ Утрехта.

Садвен — имя валлийского происхождения. Оно связано с древней кельтской традицией, однако его точное значение не установлено. В календарях 29 ноября поминают святого Садвена — монаха из Уэльса.

Сисиний — имя греческого происхождения. Его этимология не имеет однозначного объяснения. 29 ноября почитают мучеников Сатурнина и Сисиния, погибших за христианскую веру.

Бернард — имя германского происхождения. Оно образовано от слов, означающих «медведь» и «смелый», поэтому его толкуют как «храбрый, как медведь». В календарях в этот день упоминают Бернарда из Назарета.

Блез — имя латинского происхождения. Его связывают со словом blaesus, которое означает «заикающийся» или «имеющий дефект речи». 29 ноября поминают святого Блеза из Вероли.

Деметрий — имя греческого происхождения, означающее «посвящённый Деметре» — богине земледелия и плодородия в древнегреческой мифологии. В этот день поминают мученика Деметрия из Вероли.

Филипп — имя греческого происхождения. Оно состоит из слов «любовь» и «конь», поэтому означает «любящий лошадей». В списках именинов 29 ноября поминают святого Филиппа, епископа.

Ратбод — имя германского происхождения. Его связывают с древними словами, означающими «совет» и «посланник» или «вестник». Это один из вариантов написания имени Радбод, которое носил епископ Утрехта.

Гульстан — редкое имя, встречающееся в европейских церковных календарях. Его происхождение и точное значение не имеют надёжного общепринятого объяснения. 29 ноября поминают святого Гульстана.

Гардойн — имя германского происхождения, которое встречается в старых французских церковных календарях. Его точное значение достоверно не установлено. В этот день поминают святого Гардойна из Бретани.

Эгелвин — древнее англосаксонское имя. Оно состоит из элементов, которые связывают со словами «меч» и «друг», поэтому его можно толковать как «друг меча». В католических списках в этот день поминают святого Эгелвина.

Что такое День ангела и как его праздновать

День ангела, или именины, — это день почитания святого, в честь которого человек получил имя. В христианской традиции святой считается небесным покровителем человека, а дата его памяти становится особым поводом для поздравлений.

Обычно именинники начинают этот день с молитвы или посещения храма. Также можно собраться с родными, провести время с друзьями или просто посвятить день отдыху. Самое главное — вспомнить об этом человеке, пожелать ему добра и поддержать теплыми словами.

Как поздравить с именинами 29 ноября

Поздравления с Днём ангела не обязательно должны быть длинными. Достаточно пожелать человеку здоровья, душевного спокойствия, любви и поддержки близких.

Вот несколько вариантов:

С Днём ангела! Пусть небесный покровитель всегда оберегает тебя, помогает преодолевать трудности и находить правильные решения. Желаю здоровья, мира и много счастливых моментов!

Поздравляю с именинами! Пусть в сердце всегда будет тепло, в доме — уют, а рядом — люди, которые любят и поддерживают. Желаю исполнения мечтаний и хороших новостей!

С Днём ангела! Желаю сил, вдохновения и уверенности в собственных силах. Пусть каждый день приносит радость, а ангел-хранитель всегда будет рядом!

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