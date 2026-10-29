Католические именины 29 октября 2026 года: кто отмечает День ангела, а также значение имен

29 октября День ангела могут отмечать обладатели и обладательницы имен Эрмелинда, Эусебия, Анна, Наркис, Зенобий и Теодор. В католической традиции в этот день поминают нескольких святых, среди которых епископ Наркис Иерусалимский, святая Эрмелинда и мученица Евсевия. Рассказываем, что означают эти имена и кого стоит поздравить с именинами.

Женские имена 29 октября

Эрмелинда — имя древнегерманского происхождения. Его связывают со словами, означающими «великая» или «могущественная» и «нежная», «мягкая». Поэтому значение имени можно передать как «нежная сила». В католической традиции 29 октября поминают святую Эрмелинду, жившую в VI веке на территории современной Бельгии. По преданию, она отказалась от замужества, раздала часть наследства бедным и посвятила жизнь молитве.

Эусебия — женская форма древнегреческого имени Эусебий. Его значение связано с благочестием, почтением и уважением. Имя можно толковать как «набожная» или «та, которая чтит». В католических списках святых 29 октября упоминается святая Эусебия, которую почитают как мученицу.

Анна — имя древнееврейского происхождения, означающее «милость», «благодать» или «благосклонность». Оно имеет древнюю библейскую историю и распространено во многих странах. В католических календарях 29 октября также упоминается святая Анна, связанная с монашеской жизнью.

Ида — короткое имя германского происхождения. Его связывают с древними словами, означавшими труд, действие или деятельность. Имя распространено в нескольких европейских странах и встречается в календарях именинов на 29 октября.

Лонгина — женская форма имени Лонгин, происходящего от латинского Longinus. Его обычно связывают с латинским словом longus — «длинный» или «высокий». Это редкое имя можно встретить в польских календарях именинов на эту дату.

Виолетта — имя латинского происхождения, связанное со словом viola — «фиалка». Оно ассоциируется с нежным цветком фиолетового цвета. Имя Виолетта фигурирует в календарях именинов некоторых европейских стран на 29 октября.

Сильвия — имя латинского происхождения, образованное от слова silva, означающего «лес». Его можно перевести как «лесная» или «связанная с лесом». Вариант Сильвия отмечается в чешских календарях именинов 29 октября.

Клара — имя латинского происхождения, означающее «светлая», «ясная» или «известная». Оно распространилось в Европе благодаря христианской традиции, в частности через почитание святой Клары Ассизской. В словацких календарях имя Клара указано среди именинов этого дня.

Зинаида — имя греческого происхождения. Его связывают с именем Зевса, а также толкуют как «принадлежащая Зевсу» или «божественная». Зинаида встречается в календарях именинов на 29 октября, в частности в русском календаре.

Мелинда — имя, которое в некоторых традициях рассматривают как вариант или родственную форму Эрмелинды. Его точное происхождение объясняют по-разному, поэтому единого общепринятого значения нет. В Австрии Мелинда также указана среди именинов 29 октября.

Мужские имена 29 октября

Наркис — имя греческого происхождения, известное также в форме Наркисий или Наркис. Его связывают с древнегреческим словом, означавшим «оцепенение» или «сон». В то же время в христианской традиции имя известно благодаря святому Наркису, епископу Иерусалимскому, которого поминают 29 октября. В разных языках имя имеет формы Наркис, Наркисий и Нарсис.

Зенобий — имя древнегреческого происхождения. Его связывают с компонентами, относящимися к Зевсу и жизни, поэтому одно из возможных толкований — «жизнь, дарованная Зевсом». В католическом календаре 29 октября поминают святого Зенобия, священника и мученика, жившего в период гонений на христиан.

Теодор — имя греческого происхождения, означающее «дар Божий». Оно образовано от слов theos — «Бог» и doron — «дар». Имя имеет множество форм в разных языках: Теодор, Тодор, Федор, Тео. В польских календарях именины Теодора указаны среди имен 29 октября.

Франциск — имя, которое происходит от латинского Franciscus и изначально означало «франк» или «француз». Оно стало особенно известным благодаря святому Франциску Ассизскому — основателю францисканского ордена. В польском календаре именинов Франциск также указан на 29 октября.

Альфред — имя древнеанглийского происхождения. Его составляющие связывают со словами «эльф» и «совет», поэтому значение можно передать как «совет эльфов». Имя присутствует в календарях именинов Эстонии и Финляндии на 29 октября.

Урмас — эстонское мужское имя, которое встречается в финских и эстонских календарях именинов. Его происхождение и точное значение объясняются неоднозначно, поэтому не стоит приписывать ему одно устоявшееся толкование. В Финляндии и Эстонии это имя связано с датой 29 октября.

Лонгин — имя латинского происхождения, родственное имени Лонгина. Его связывают со словом longus — «длинный» или «высокий». Лонгин упоминается среди именинов в польском календаре на 29 октября.

Часлав — славянское имя, образованное из составляющих, связанных с понятиями «честь» и «слава». Его значение можно передать как «тот, кто обретает славу» или «славный честью». Имя Часлав указано в хорватском календаре именинов на 29 октября.

Гонорий — имя латинского происхождения, образованное от слова honor, то есть «честь». Его значение связывают с уважением и достоинством. В некоторых календарях именных дней на эту дату встречаются формы Гонорий или Онорий.

Франко — имя, распространенное в Италии и других европейских странах. Оно может быть сокращенной формой имен Франциск или Франческо. Его историческое значение связано с названием германского племени франков. В немецких календарях именинов Франко также отмечается 29 октября.

Что такое День ангела

День ангела, или именины, — это день почитания святого, имя которого носит человек. В христианской традиции святой считается небесным покровителем, а дата его памяти становится особым днём для тех, кто носит соответствующее имя.

Именины не всегда совпадают с днём рождения. Их дата зависит от церковной традиции и календаря, по которому человек отмечает праздник. В католической традиции именины часто связывают с днём памяти святого, в честь которого человека назвали.

Как отмечают именины

День ангела обычно проводят в кругу семьи или среди близких друзей. Кто-то начинает день с молитвы или посещения храма, другие устраивают небольшую встречу с родными. Главное — не масштаб празднования, а внимание к человеку и теплые слова в его адрес.

Если именинник придерживается религиозных традиций, можно поздравить его, пожелав Божьей защиты, здоровья и мира. А если человек не придает празднику религиозного значения, уместны будут простые пожелания радости, благополучия и поддержки близких.

Как поздравить с Днём ангела

Для поздравления не обязательно искать длинное стихотворение или сложные слова. Часто лучше всего звучат искренние пожелания, сказанные от души. Можно пожелать имениннику здоровья, внутреннего спокойствия, добрых людей рядом и сил для осуществления задуманного.

Например: «Поздравляю с Днём ангела! Пусть твой небесный покровитель оберегает тебя, а рядом всегда будут люди, с которыми тепло и спокойно. Желаю здоровья, радости, любви и как можно больше поводов улыбаться». Ещё один вариант: «С именинами! Пусть в жизни будет больше светлых дней, хороших новостей и приятных встреч. Желаю мира, душевного равновесия и исполнения самых важных мечтаний».

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