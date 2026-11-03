Католические именины 3 ноября 2026 года: кто отмечает День ангела, а также значение имен

Во вторник, 3 ноября, католическая церковь чтит память святого Мартина де Порреса, а также поминает других святых, чьи имена вошли в католические календари. Среди именинников этого дня — мужчины по имени Мартин, Губерт, Малакий, Пирмин и Руперт, а также женщины Сильвия, Ида и Винифреда. Рассказываем о происхождении этих имен, их значении и традициях празднования Дня ангела.

3 ноября в католическом календаре посвящено памяти нескольких святых. Главная фигура этого дня — святой Мартин де Поррес, доминиканский монах из Перу, посвятивший жизнь помощи бедным и больным. Также церковь поминает святую Сильвию Римскую, святую Винифреду и других христианских подвижников.

В календарях католических именинов на эту дату встречаются как распространённые, так и редкие имена. Некоторые из них имеют латинские или греческие корни, другие происходят из древних германских и кельтских языков.

Женские имена 3 ноября

Сильвия — имя латинского происхождения, связанное со словом silva, означающим «лес». Его можно перевести как «лесная» или «та, что живёт среди леса». Имя ассоциируется с природой, спокойствием и жизненной силой. 3 ноября католическая церковь поминает святую Сильвию Римскую — мать папы Григория Великого.

Ида — имя древнегерманского происхождения. Его связывают со словом, означающим «труд» или «деятельность». В некоторых толкованиях оно также имеет значение «трудолюбивая» или «усердная». Имя короткое, но имеет древнюю европейскую историю.

Винифреда — имя валлийского происхождения, которое также известно в форме Гвенфреви. Его составляющие связывают со значениями «святая» и «мир», поэтому имя часто толкуют как «благословленная миром». Оно связано со святой Винифредой из Уэльса, которую почитают как мученицу.

Одрада — редкое имя, которое связывают с бельгийской святой Одрадой из Балена. Его точное происхождение и значение не имеют однозначного объяснения. Имя сохранилось преимущественно в местной христианской традиции.

Мужские имена 3 ноября

Мартин — имя латинского происхождения, образованное от имени Марс — римского бога войны. Его значение связывают с понятием «посвященный Марсу» или «тот, кто принадлежит Марсу». 3 ноября католики чтят святого Мартина де Порреса, известного своей скромностью и заботой о нуждающихся.

Губерт — имя древнегерманского происхождения. Оно состоит из частей, означающих «разум» или «дух» и «яркий», «славный». Поэтому его часто переводят как «прославленный разумом» или «тот, кто обладает ясным умом». Имя связано со святым Губертом, епископом Льежа.

Малахия — имя древнееврейского происхождения. Оно означает «мой посланник» или «посланник Бога». Так звали одного из библейских пророков. Имя также связано со святым Малахией, епископом Армы, которого почитают в католической традиции 3 ноября.

Пирмин — имя древнегерманского происхождения. Его точное значение остается предметом споров, но оно известно благодаря святому Пирмину — миссионеру и епископу, который распространял христианство в Центральной Европе. Имя и сегодня встречается преимущественно в немецкоязычных регионах.

Руперт — имя древнегерманского происхождения. Оно образовано из частей, означающих «слава» и «яркий». Его значение можно передать как «славный» или «тот, чья слава сияет». Одним из известных носителей этого имени был блаженный Руперт Майер — немецкий иезуитский священник, выступавший против нацизма.

Фирмин — имя латинского происхождения, которое связывают со словом firmus — «крепкий», «стойкий», «надежный». Оно символизирует силу характера и выдержку. В католических календарях в этот день поминают святого Фирмина, епископа и мученика.

Викторин — имя латинского происхождения, родственное слову victor, то есть «победитель». Его значение — «победоносный» или «тот, кто одерживает победу». Имя связано со святым Викторином Петауским, раннехристианским епископом и толкователем Священного Писания.

Мариан — имя латинского происхождения, связанное с родовым именем Marianus. Его часто толкуют как «тот, кто принадлежит к роду Мария» или связывают с древнеримским именем Марий. В разных странах оно имеет несколько форм и по-прежнему распространено в Центральной и Восточной Европе.

Эрменгол — редкое имя германского происхождения, получившее распространение в Каталонии. Его связывают с древними словами, означающими «великий» и «защита». Это имя носил святой Эрменгол, епископ Уржеля.

Либерти́н — имя латинского происхождения. Оно связано со словом libertinus, которое означало «вольноотпущенник», то есть человека, обретшего свободу после рабства. В католическом календаре 3 ноября поминают святого Либертина, епископа Агридженто.

Что такое День ангела

День ангела, или именины, — это день памяти святого, в честь которого человек получил имя при крещении. В католической традиции святого считают небесным покровителем человека и примером христианской жизни.

Именины не обязательно приходятся на день рождения. Если в церковном календаре есть несколько святых с одинаковым именем, семья или сам человек может ориентироваться на того святого, в честь которого его назвали. В разных странах также существуют собственные традиции определения именины.

Как католики празднуют именины

В католической традиции День ангела часто начинают с молитвы. Верующие могут посетить мессу, поблагодарить Бога за жизнь и попросить своего небесного покровителя о заступничестве. После богослужения именины обычно отмечают в кругу семьи или с друзьями. Это может быть совместный ужин, небольшое торжество или просто тёплая встреча с близкими. В некоторых странах именины отмечают даже более активно, чем день рождения.

Главное в этот день — вспомнить святого покровителя и уделить внимание человеку, носящему его имя. Не обязательно готовить дорогой подарок: искренние поздравления и добрые пожелания также имеют большое значение.

Как поздравить с Днём ангела

Поздравление с именинами может быть простым и искренним. Главное — пожелать человеку того, что действительно важно: здоровья, мира, любви и поддержки близких. «Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель оберегает тебя, помогает находить правильный путь и придает сил в сложные моменты. Желаю крепкого здоровья, душевного покоя, любви и много счастливых дней».

«С именинами! Пусть в жизни будет больше света, добрых людей и приятных событий. Желаю, чтобы все мечты находили путь к осуществлению, а рядом всегда были те, кто поддерживает и вдохновляет».

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