Католические именины 30 октября 2026 года: кто отмечает День ангела, а также значение имен

30 октября свои именины отмечают мужчины и женщины с разными именами — от распространённого Альфонса до редких Арильды и Евтропии. В этот день католическая церковь чтит святых и блаженных, среди которых епископ Герман Капуанский, монах Альфонс Родригес и мученики Зиновий и Зиновия. Рассказываем, кого поздравить с Днём ангела, что означают эти имена и как можно отметить праздник.

Женские именины 30 октября

В католических календарях 30 октября упоминаются несколько святых женщин. Среди имен этого дня — Арильда, Доротея, Евтропия и Зиновия. Также в некоторых европейских именинных календарях можно встретить имена Эльза и Изабелла.

Арильда — редкое имя английского происхождения. Оно связано со святой Арильдой, которую почитают 30 октября. Точное значение имени до конца не установлено, но оно имеет давнюю историю в английской традиции.

Доротея — имя греческого происхождения, означающее «дар Божий». Оно образовано от двух слов: «дар» и «Бог». Имя известно в разных европейских странах, а его сокращённые формы — Дора и Теа.

Евтропия — имя греческого происхождения. Его связывают со значениями «ловкая», «гибкая» или «та, кто умеет найти выход». В церковной традиции 30 октября поминают святую Евтропию, мученицу из Александрии.

Зиновия — женская форма имени Зиновий, имеющего греческое происхождение. Значение имени связывают с божественной силой и жизнью под Божьей защитой. В этот день поминают святую Зиновию, сестру священномученика Зиновия.

Эльза — имя германского происхождения, которое считается сокращённой формой имени Елизавета. Его значение связывают с древнееврейским выражением «Бог — моя клятва». Имя распространено в странах Северной и Центральной Европы.

Изабелла — имя, имеющее несколько языковых форм и связанное с именем Елизавета. Его традиционное значение — «Бог — моя клятва». Имя стало популярным во многих европейских странах и имеет древнюю историю.

Мужские именины 30 октября

В этот день в католических календарях поминают Альфонса, Ангела, Германа, Максима, Сатурнина, Серапиона и других святых. Часть этих имен редко встречается в Украине, однако каждое из них имеет свою историю и значение.

Альфонс — имя древнегерманского происхождения. Его значение связывают с готовностью к борьбе и благородством. 30 октября католическая церковь чтит Альфонса Родригеса — монаха-иезуита, известного своей скромностью и преданностью служению.

Ангел — имя греческого происхождения, означающее «вестник» или «посланник». Оно связано с греческим словом, от которого происходит и название небесных ангелов. В этот день поминают блаженного Ангела из Акры, итальянского священника и проповедника.

Герман — имя, у которого есть несколько версий происхождения. В древнегерманской традиции его связывают со значением «воин» или «копьеносец». 30 октября католики чтят святого Германа, епископа Капуанского, жившего в VI веке.

Артемас — древнегреческое имя, известное также по Новому Завету. Его точное значение не совсем ясно, однако оно может быть сокращённой формой более длинного греческого имени. Артемас упоминается в послании апостола Павла к Титу.

Астерий — имя греческого происхождения, означающее «звёздный» или «связанный со звёздами». Оно происходит от слова «астер» — «звезда». 30 октября чествуют святого Астерия, епископа Амасейского.

Герард — имя древнегерманского происхождения. Его значение связывают со словами «копьё» и «сильный», поэтому его можно толковать как «сильный копьём». В католической традиции 30 октября поминают святого Герарда, епископа Потенции.

Герберт — имя германского происхождения. Его составляющие связывают со значениями «войско» и «светлый» или «знаменитый». Имя распространилось в Европе благодаря древним германским традициям.

Максим — имя латинского происхождения, означающее «величайший». Оно происходит от слова maximus и было распространено ещё в Древнем Риме. В католическом календаре 30 октября поминают святого Максима, мученика из города Кумы.

Сатурнин — имя латинского происхождения, связанное с древнеримским богом Сатурном. Оно имеет античные корни и встречается в истории раннего христианства. В этот день поминают святого Сатурнина, мученика из Кальяри на Сардинии.

Серапион — имя древнегреческого происхождения, связанное с именем египетского божества Сераписа. Оно известно благодаря нескольким раннехристианским деятелям. 30 октября католическая церковь поминает святого Серапиона, епископа Антиохийского, известного своей образованностью.

Теонест — редкое имя, имеющее давнюю историю в европейской церковной традиции. Его носил святой Теонест, епископ и мученик, которого поминают 30 октября. Точное толкование имени не имеет общепринятой версии.

Зиновий — имя греческого происхождения. Его значение традиционно связывают с божественной силой. 30 октября почитают святого Зиновия, епископа, который, согласно церковному преданию, погиб за христианскую веру вместе со своей сестрой Зиновией.

Маркиян — имя латинского происхождения, связанное с римским родовым именем Марций. Оно имеет древнюю историю и распространено в Украине и других странах Европы.

Что такое День ангела

День ангела, или именины, — это день памяти святого, в честь которого назвали человека. В христианской традиции святого считают небесным покровителем, к которому можно обращаться в молитве за поддержку и заступничество.

Именины не всегда совпадают с днём рождения. Если в церковном календаре есть несколько святых с одинаковым именем, дату Дня ангела обычно связывают с памятью святого, в честь которого человека крестили.

Как отмечать именины и поздравлять близких

День ангела можно отметить в кругу семьи, встретиться с друзьями или просто уделить время духовным практикам. Верующие могут посетить храм, помолиться своему небесному покровителю или совершить доброе дело. Для поздравления не обязательно готовить дорогой подарок. Самое главное — искренние слова и внимание к человеку.

Например, можно пожелать: «Поздравляю с Днём ангела! Пусть небесный покровитель оберегает тебя, помогает преодолевать трудности и придаёт сил. Желаю здоровья, душевного покоя, любви и много хороших событий в жизни».

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