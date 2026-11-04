Католические именины 4 ноября 2026 года: кто отмечает День ангела, а также значение имен

4 ноября католическая церковь чтит память святого Карла Борромео — архиепископа Миланского, посвятившего свою жизнь церковным реформам и помощи людям. В этот день также поминают других святых и блаженных, а в европейских календарях именинов есть немало женских и мужских имен. Рассказываем, кого можно поздравить в этот день и что означают эти имена.

В католическом литургическом календаре 4 ноября посвящено святому Карлу Борромео. Также в этот день в церковных списках поминаются святые Виталий и Агрикола, Модест, Перпетуя, Никандр, Гермас и другие. Некоторые европейские календари именинов добавляют в список имена, которые традиционно празднуются в определенных странах.

Среди женских имен есть Модеста, Карла, Гелена, Перпетуя, Герта и другие. Мужская часть списка включает различные формы имени Карл, а также Отто, Эмерик, Виталий, Амандий и другие.

Женские имена 4 ноября

Модеста — имя латинского происхождения. Оно связано со словом modestus, означающим «скромная», «сдержанная», «умеренная». В католическом календаре в этот день поминают святую Модесту.

Карла — женская форма имени Карл. Оно имеет древнегерманские корни и связано со значением «свободный человек» или «человек». Имя распространено в европейских странах, в частности в Австрии.

Гелена — имя греческого происхождения. Его традиционно толкуют как «светлая», «сияющая» или «факел». В списках святых на 4 ноября упоминается блаженная Гелена Энсельмини.

Перпетуя — имя латинского происхождения, означающее «вечная», «постоянная». Оно связано со святой Перпетуей — раннехристианской мученицей, которую упоминают в церковных календарях.

Герта — имя германского происхождения. Его связывают с древнегерманским именем богини земли Нертус, которую в некоторых традициях называли Гертой. В календарях именинов это имя встречается, в частности, в Эстонии и Финляндии.

Гертта — финская форма имени Герта. Оно имеет то же происхождение и связано с древнегерманской традицией.

Эрла — имя, распространённое в странах Северной Европы. Его связывают со скандинавскими языками, где оно может означать «благородная женщина» или «знатная». Точное происхождение и толкование имени в разных источниках различаются.

Эрле — эстонская форма имени, которую также включают в местные календари именинов на 4 ноября. Её значение не имеет единого общепринятого объяснения.

Вайдмина — литовское женское имя. Оно образовано из балтийских языковых элементов, но его точное значение зависит от толкования составляющих. Имя присутствует в литовских календарях именинов на эту дату.

Кассандра — имя древнегреческого происхождения. Его чаще всего связывают с мифологической пророчицей Кассандрой, дочерью троянского царя Приама. Точное первоначальное значение имени остается предметом дискуссий.

Мужские имена 4 ноября

Карл — имя древнегерманского происхождения. Наиболее распространённое толкование — «свободный человек» или «мужчина». Именно это имя носил святой Карл Борромео, которого католическая церковь чествует 4 ноября.

Карло — итальянская форма имени Карл. Оно имеет то же значение — «свободный человек». Имя распространено в Италии, где 4 ноября также отмечают день святого Карла Борромео.

Карол — форма имени Карл, которую используют в Польше, Словакии и других странах Центральной Европы. Значение остаётся неизменным — «свободный человек».

Карел — чешская форма имени Карл. Оно также имеет германские корни и связано со значением «свободный человек».

Карой — венгерская форма имени Карл. Его традиционное значение — «свободный человек».

Отто — имя древнегерманского происхождения. Оно происходит от элементов, связанных с богатством и достатком, поэтому его толкуют как «зажиточный», «богатый».

Эмерик — имя германского происхождения. Его связывают со словами, означающими «труд», «власть» или «правитель». Одним из известных носителей этого имени был святой Эмерик Венгерский.

Виталий — имя латинского происхождения, образованное от слова vitalis, то есть «жизненный», «тот, кто даёт жизнь». В церковных списках на 4 ноября упоминается святой Виталий.

Агрикола — имя латинского происхождения, которое буквально означает «земледелец», «тот, кто обрабатывает землю». Святой Агрикола, которого поминают в этот день вместе со святым Виталием, был раннехристианским мучеником.

Никандр — имя древнегреческого происхождения. Оно образовано от слов, связанных со значениями «победа» и «мужчина», поэтому его можно толковать как «победитель». В католических списках 4 ноября упоминается святой Никандр.

Гермас — имя греческого происхождения, которое связывают с именем Гермес. В древнегреческой мифологии Гермес был вестником богов и покровителем путешественников и торговли. В церковном календаре в этот день поминают святого Гермаса.

Амандий — имя латинского происхождения, образованное от слова amandus, то есть «тот, кого стоит любить» или «достойный любви». Оно встречается в отдельных европейских календарях именинов.

Аймерик — имя германского происхождения. Его связывают со значениями «правитель» и «могущественный», хотя точное толкование зависит от происхождения конкретной формы. Имя встречается во французских календарях именинов на 4 ноября.

Жессе — французская форма библейского имени Иесей. Оно имеет древнееврейское происхождение, а его значение часто передают как «дар» или «богатство». Во Франции это имя также указывается среди именинов 4 ноября.

Атис — латвийское мужское имя. Его происхождение и значение не имеют однозначного объяснения, однако оно входит в официальный латвийский календарь именинов на эту дату.

Отомар — имя германского происхождения. Оно состоит из элементов, связанных с богатством и славой, поэтому его толкуют как «богатый и знаменитый».

Олгерд — имя балтийского происхождения, распространённое, в частности, в Литве и Польше. Его составляющие связывают со значениями «слава» и «копьё», хотя толкование может различаться в разных источниках.

Драго — имя славянского происхождения, которое связывают со словом «дорогой». Оно может означать «любимый», «ценный». Имя встречается в хорватских календарях именинов.

Драгутин — южнославянское имя, образованное от корня со значением «дорогой», «любимый». Его также можно найти в хорватских списках на 4 ноября.

Что такое День ангела

День ангела, или именины, — это день памяти святого, в честь которого человек получил имя во время крещения. В католической традиции этот день связан с почитанием небесного покровителя, пример которого может вдохновлять человека в повседневной жизни.

Если в календаре есть несколько святых с одним именем, дату именины обычно связывают с днем памяти того святого, в честь которого человека назвали. Поэтому в разных странах и семьях дата празднования может отличаться.

Как отмечают именины

День ангела обычно проводят в кругу семьи или с близкими друзьями. В католических семьях в этот день могут посетить мессу, помолиться своему святому покровителю или поблагодарить его за заступничество.

Празднование не обязательно должно быть шумным. Достаточно теплой встречи, совместного ужина, небольшого подарка или телефонного звонка. Главное — внимание к человеку и искренние пожелания.

Как поздравить с Днём ангела

В поздравлениях именинникам желают здоровья, мира, любви, сил и поддержки близких. Также можно пожелать, чтобы небесный покровитель оберегал от невзгод и помогал находить правильный путь.

Например: «Поздравляю с Днём ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя, придаёт сил и помогает преодолевать трудности. Желаю здоровья, душевного покоя, любви и много счастливых моментов».

«С именинами! Пусть в жизни будет больше поводов для радости, рядом всегда будут родные люди, а каждый новый день приносит хорошие новости, тепло и вдохновение».

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