Католические именины 7 ноября 2026 года: кто отмечает День ангела и значение имен

В субботу, 7 ноября 2026 года, в католических календарях отмечаются дни памяти святых Виллиброрда, Энгельберта, Ахилла, Эрнеста и других подвижников. Среди женских имен, связанных с этой датой, — Карина, Урания, Гертруда и Зденка. Рассказываем, что означают эти имена, откуда они происходят и кого можно поздравить с именинами.

7 ноября в католической традиции поминают нескольких святых и блаженных. Среди них — святой Виллиброрд, епископ и миссионер, распространявший христианство в Западной Европе, святой Энгельберт Кельнский, епископ Ахилл Александрийский и блаженный Антоний Бальдинуччи.

В этот день также поминают мучеников Меласиппа, Карину и их сына Антония. В разных странах к этой дате приурочивают и местные именины, поэтому перечень имен может отличаться. Среди них есть как мужские, так и женские.

Женские имена 7 ноября

Карина — имя латинского происхождения. Его связывают со словом carus, означающим «дорогая», «любимая» или «милая». Также существует версия о связи имени с латинским словом carina — «киль». В католической традиции в этот день поминают святую Карину Анкирскую, которая пострадала за христианскую веру вместе с мужем Меласиппом и сыном Антонием.

Урания — имя древнегреческого происхождения. Оно образовано от слова ouranos, то есть «небо». Уранию можно перевести как «небесная» или «принадлежащая небу». В древнегреческой мифологии так называли музу астрономии.

Гертруда — имя древнегерманского происхождения. Оно образовано из двух частей, означающих «копьё» и «сила» или «защита». Поэтому имя часто толкуют как «сильная копьём» или «защитница». В католических календарях встречается форма Гебетруда, связанная со святой Гертрудой Ремирмонской.

Зденка — женское имя славянского происхождения, распространенное прежде всего в Чехии, Хорватии и других странах Центральной Европы. Его связывают с именами, образованными от основы «Здень-», в частности Здислава. Точное значение зависит от версии происхождения. В календарях именинов некоторых европейских стран Зденка также отмечена 7 ноября.

Мужские имена 7 ноября

Виллиброрд — имя древнегерманского происхождения. Его составляющие связывают со словами «воля» и «слава». Поэтому имя можно толковать как «тот, кто стремится к славе» или «славный своей волей». Святой Виллиброрд был миссионером, епископом Утрехта и одним из тех, кто распространял христианство среди народов Фризии.

Энгельберт — древнегерманское имя. Оно состоит из частей, означающих «ангел» и «светлый» или «знаменитый». Его толкуют как «светлый, как ангел». Одним из известных носителей этого имени был святой Энгельберт Кельнский, архиепископ, которого почитают 7 ноября.

Ахилл — имя древнегреческого происхождения. Его точное значение остается предметом дискуссий. Чаще всего его связывают с героем древнегреческих мифов Ахиллом, известным своей силой и отвагой. 7 ноября в католических календарях упоминается святой Ахилл, епископ Александрийский.

Эрнест — имя германского происхождения. Оно происходит от слова, означающего «серьёзный», «решительный» или «усердный». Его также толкуют как «тот, кто не отступает от своих убеждений».

Антоний — имя древнеримского происхождения, связанное с родовым именем Антониев. Его первоначальное значение точно не установлено. В католической традиции 7 ноября поминают блаженного Антония Бальдинуччи, итальянского священника и проповедника. Имя также имеет формы Антон и Антонио.

Меласипп — редкое имя греческого происхождения. Оно связано с древнегреческими словами, которые могут означать «чёрный» и «лошадь». В церковной истории известно благодаря святому Меласиппу Анкирскому, которого поминают вместе со святой Кариной и их сыном Антонием.

Флорентий — имя латинского происхождения. Оно происходит от слова florens, означающего «цветущий», «процветающий». Имя связано с пожеланием благополучия и успеха. 7 ноября поминают святого Флорентия Страсбургского.

Петр — имя древнегреческого происхождения. Оно происходит от слова petros, то есть «камень» или «скала». В христианстве это имя имеет особое значение благодаря апостолу Петру. В католических списках святых 7 ноября поминают также блаженного Петра У.

Руф — имя латинского происхождения. Оно происходит от слова rufus, что означает «рыжий» или «русый». В католических календарях в этот день поминают святого Руфа Метского.

Эрнест — имя германского происхождения, означающее «серьёзный», «решительный» или «усердный». Его также связывают с силой характера и верностью своим убеждениям.

Что такое День ангела

День ангела, или именины, — это день почитания святого, имя которого человек получил при крещении. В католической традиции святого считают небесным покровителем, к которому можно обращаться в молитве.

Именины не обязательно совпадают с днём рождения. Если в календаре есть несколько святых с одинаковым именем, человек может почитать того, в честь кого его назвали, или святого, которого выбрали покровителем во время крещения.

Как отмечают именины

В католической традиции этот день можно провести в молитве, посетить храм или принять участие в богослужении. Некоторые посвящают время добрым делам, помогают близким или делают пожертвования на благотворительность.

Также именины отмечают в кругу семьи. Это не обязательно должно быть большое застолье — иногда достаточно встретиться с родными, пообщаться и уделить внимание человеку, который празднует День ангела.

Как поздравить с Днём ангела

Именинникам 7 ноября можно пожелать здоровья, мира, любви, благополучия и Божьего благословения. Также уместно вспомнить о небесном покровителе и пожелать, чтобы он помогал в сложные моменты и поддерживал на жизненном пути.

Например, поздравление может звучать так: «С Днём ангела! Пусть твой небесный покровитель оберегает тебя, придаёт сил и помогает находить правильный путь. Желаю крепкого здоровья, искренней любви, душевного покоя и много счастливых моментов».

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