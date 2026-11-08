Католические именины 8 ноября 2026 года: кто отмечает День ангела и значение имен

8 ноября — день, когда, согласно католическим церковным календарям, поминают нескольких святых, а в разных странах Европы и мира отмечают именины людей с десятками различных имен. Среди них есть как привычные для нас Михаил, Гавриил и Александра, так и менее распространённые Вендела, Нелле и Готфрид. Рассказываем, кого поздравлять в этот день и что означают эти имена.

В католической традиции 8 ноября связано с почитанием святой Елизаветы от Пресвятой Троицы, святого Годфрида Амьенского, святого Виллегада и других подвижников. Также в этот день поминают четырёх святых мучеников — группу ранних христиан, погибших за свою веру.

В календарях именинов разных стран на эту дату можно найти немало женских и мужских имен. Часть из них имеет библейское или древнегерманское происхождение, другие пришли из греческого, латинского и скандинавских языков.

Женские имена 8 ноября

Елизавета — имя древнееврейского происхождения. Его толкуют как «Бог — моя клятва» или «та, что почитает Бога». В католической традиции в этот день поминают святую Елизавету от Пресвятой Троицы — французскую монахиню, известную своим духовным трудом.

Мария — одно из самых известных библейских имен. Его происхождение имеет несколько объяснений: среди возможных значений — «любимая», «желанная» и «госпожа». 8 ноября в католических списках святых поминают блаженную Марию Распятую Сателлико, итальянскую монахиню.

Дора — имя греческого происхождения, которое связывают со словом «дар». Оно также может быть сокращённой формой имён Доротея и Теодор. 8 ноября Дору можно встретить в календарях именинов Франции и Канады.

Карина — имя, у которого есть несколько версий происхождения. Его связывают с латинским словом carus — «дорогая», «любимая». В некоторых европейских календарях Карина отмечает именины именно 8 ноября.

Вендела — женское имя немецкого происхождения. Оно образовано от древнего имени Вендель и связано с названием народа вандалов. В Швеции 8 ноября отмечают день Венделы.

Нелле — имя, распространённое в Эстонии. Чаще всего его рассматривают как краткую форму других женских имен, в частности Корнелии или Элеоноры. У него есть несколько вариантов написания: Нелла и Нелли. Все эти формы присутствуют в эстонском календаре именинов на 8 ноября.

Александра — женская форма древнегреческого имени Александр. Оно состоит из слов, означающих «защищать» и «человек». Поэтому имя часто переводят как «защитница людей». 8 ноября его можно найти в латвийском календаре именинов.

Ангелики — греческое женское имя, родственное имени Ангелина. Оно происходит от слова angelos, означающего «посланник» или «вестник». В греческой традиции именины Ангелики приходятся на 8 ноября.

Гавриела — женская форма библейского имени Гавриил. Оно имеет древнееврейские корни, а его значение передается как «Бог — моя сила» или «сила Божья». В греческом календаре именины Гавриэлы отмечаются 8 ноября вместе с Гавриилом.

Михаэла — женская форма имени Михаил. Происходит из древнееврейского языка и имеет форму риторического вопроса: «Кто, как Бог?». В греческих календарях Михаэла также отмечает именины 8 ноября.

Стаматия — женское греческое имя. Его связывают со словом stamatis, которое означает «останавливать» или «тот, кто останавливает». В Греции это имя также входит в список именинов 8 ноября.

Мужские имена 8 ноября

Михаил — имя древнееврейского происхождения. Его значение — «Кто как Бог?». Этот вопрос подчеркивает непревзойденность Бога. Имя связано с архангелом Михаилом, которого почитают в христианской традиции.

Гавриил — ещё одно библейское имя древнееврейского происхождения. Его толкуют как «Божья сила» или «Бог — моя сила». В христианстве архангел Гавриил известен как небесный вестник, принесший Деве Марии весть о рождении Иисуса.

Рафаил — имя древнееврейского происхождения, означающее «Бог исцелил» или «Божье исцеление». В библейской традиции архангел Рафаил связан с исцелением и защитой путешественников. Это имя фигурирует в календарях именинов на 8 ноября.

Годфрид — имя древнегерманского происхождения. Оно состоит из частей, означающих «Бог» и «мир», поэтому его переводят как «мир Божий». Во французской традиции известна форма Годфруа, а в англоязычной — Годфри. 8 ноября католическая традиция почитает святого Годфрида Амьенского.

Виллегад — древнее германское имя, связанное со святым Виллегадом, епископом Бремена. Его имя имеет исторические германские корни, хотя точное значение составляющих толкуют по-разному. В католических календарях святого Виллегада поминают 8 ноября.

Адеодат — имя латинского происхождения. Оно буквально означает «данный Богом». Такое имя носили несколько церковных деятелей, в частности папы римские. 8 ноября в католических списках святых поминают папу Адеодата I.

Касторий — древнее латинское имя, связанное с именем Кастор. Его носил один из раннехристианских мучеников, которого упоминают в католических списках святых 8 ноября.

Киби — имя кельтского происхождения, известное благодаря святому Киби из Уэльса. Он был христианским миссионером и основателем религиозной общины. В католических списках святых его упоминают 8 ноября.

Тисилио — древнее валлийское имя. Оно связано со святым Тисилио, христианским священнослужителем из Уэльса. Его имя также фигурирует в списках католических святых на эту дату.

Ангелос — греческое имя, которое происходит от слова angelos — «посланник» или «вестник». Оно родственно именам Ангел и Ангелики. В Греции Ангелос отмечает именины 8 ноября.

Димитр — форма греческого имени Деметрий. Оно происходит от имени древнегреческой богини Деметры, покровительницы земледелия и плодородия. В Польше Димитр входит в календарь именинов на 8 ноября.

Геоффруа — французская форма древнегерманского имени, родственного Годфриду. Его значение связывают с понятиями Бога и мира. Во французских календарях именин это имя также приходится на 8 ноября.

Клавдий — имя латинского происхождения, образованное от родового имени Claudius. Его традиционно связывают с латинским словом claudus — «хромой». Имя Клавдий, или Клаудиус, присутствует в датском календаре именинов 8 ноября.

Северин — имя латинского происхождения, образованное от слова severus. Его значение — «суровый», «сдержанный» или «серьезный». Это имя и его формы можно найти в литовских календарях именных дней на эту дату.

Что такое День ангела

День ангела, или именины, — это день почитания святого, в честь которого человек получил имя во время крещения. В христианской традиции святой считается небесным покровителем человека, к которому можно обращаться с молитвой и просьбой о заступничестве.

У католиков особое значение имеет день памяти святого, имя которого носит человек. Если в церковном календаре есть несколько святых с одинаковым именем, семья или сам человек может ориентироваться на дату, наиболее близкую к дню рождения, или на святого, которого выбрали во время крещения.

Как отмечают именины

Именины обычно проводят в кругу семьи или среди близких друзей. Верующие могут начать день с молитвы, посетить храм, поблагодарить своего небесного покровителя и попросить у него поддержки.

Празднование не обязательно должно быть шумным. Часто достаточно теплой встречи, совместного обеда или телефонного звонка от родных. Главное — внимание к человеку и искренние пожелания.

Как поздравить с Днём ангела

В День ангела именинникам желают здоровья, мира, душевного равновесия, любви и Божьего благословения. Также можно пожелать, чтобы небесный покровитель оберегал от невзгод и помогал находить правильный путь.

Поздравление может быть простым и искренним: «Поздравляю с Днём ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя, придаёт сил в сложные моменты и помогает осуществлять мечты. Желаю крепкого здоровья, любви, мира и тепла рядом с самыми дорогими людьми!»

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