Католические именины 8 октября 2026 года: кто отмечает День ангела, а также значение имен

8 октября свои именины отмечают люди с разными именами — от знакомых Бригиты и Симеона до редких Пелагии, Таисии и Артемона. В этот день в католических календарях упоминаются несколько святых, а в европейских календарях именинов можно найти ещё больше мужских и женских имён. Рассказываем, кого можно поздравить 8 октября и что означает каждое из этих имён.

8 октября в католической традиции связано, в частности, с памятью святой Пелагии. В календарях святых также упоминаются Симеон, Репарата, Таисия и другие святые. В разных европейских странах в этот день есть свои списки именинников, поэтому перечень имен значительно шире. Среди женских имен 8 октября можно встретить Пелагию, Бригиту, Таисию, Репарату, Лаврентию, Веру, Ингеборг, Гилью, Анастасию, Аниту и другие.

Женские имена 8 октября

Пелагия — имя греческого происхождения, связанное со словом pelagos, то есть «море», «морская». В католической традиции 8 октября поминают святую Пелагию Антиохийскую. Её имя также фигурирует в календарях именинов Италии, Польши, Греции и других стран.

Бригита — имя кельтского происхождения. Его связывают со значениями «высокая», «возвышенная», «сильная». Имя имеет давнюю христианскую традицию и особенно известно благодаря святой Бригите Шведской. В календарях именинов 8 октября Бригита встречается, в частности, в Польше и Словакии.

Бенедикта — женская форма имени Бенедикт. Происходит от латинского Benedictus и означает «благословенная». Имя имеет давнюю христианскую традицию и встречается в католических списках святых.

Таисия — имя связывают с древнегреческим именем Таис. Его точное происхождение не считается однозначно установленным, а среди предложенных значений есть «повязка» или «та, что вызывает восхищение». Имя Таис и его формы встречаются в календарях Франции и Испании на 8 октября.

Репарата — редкое латинское имя. Оно происходит от reparatus и связано со значениями «восстановленная», «возрожденная», «спасенная». 8 октября католические календари упоминают святую Репарату, деву и мученицу.

Лаврентия — женская форма имени Лаврентий. Оно происходит от латинского Laurentius и буквально связано с Лаврентом — древним городом в Италии. Также имя связывают с лавром, который в древности был символом славы и победы. Лаврентия есть в польских календарях именинов на 8 октября.

Вера — славянское имя, которое буквально означает «вера», «доверие», «убежденность». В чешском календаре именинов на 8 октября записана форма Věra.

Ингборг — древнескандинавское имя. Оно состоит из частей, связанных с именем бога Ингви и понятием «защита», поэтому его значение можно передать как «защищённая Ингви» или «под защитой». В Дании это имя отмечают 8 октября.

Гилья — финское имя, которое связывают со значением «тихая», «спокойная». У него день имени 8 октября в Финляндии и Эстонии.

Анастасия — имя греческого происхождения. Оно означает «воскресение», «возрождение», «возвращение к жизни». 8 октября Анастасия входит в списки именинов Латвии.

Анита — форма имени Анна. Его связывают с древнееврейским именем Ханна и значениями «милость», «благодать», «ласка». Анита также фигурирует в латвийском календаре именинов 8 октября.

Бенедикта — ещё один вариант женской формы имени Бенедикт, который встречается в европейских календарях. Значение имени — «благословенная», «та, о которой хорошо говорят».

Войслава — славянское имя, образованное из частей, связанных с понятиями «воин», «война» и «слава». Его можно толковать как «славная в бою» или «та, что завоевывает славу». Имя присутствует в польских календарях на 8 октября.

Мужские имена 8 октября

Симеон — имя древнееврейского происхождения. Его связывают со значением «услышанный», «тот, кого услышал Бог». Симеон упоминается в католических календарях 8 октября, а также имеет именины в этот день в Австрии, Германии и Польше.

Деметрий — имя греческого происхождения. Оно происходит от имени богини Деметры и буквально означает «посвященный Деметре». В различных формах — Деметрий, Деметриус, Деметре — имя встречается в календарях Хорватии, Австрии, Германии и Польши.

Хуго — древнегерманское имя, связанное со словом hug, то есть «разум», «дух», «мысль». Его можно перевести как «умный», «тот, кто обладает сильным духом». 8 октября имя Гуго встречается в календарях именинов Испании и Хорватии.

Артемон — древнегреческое имя. Его связывают с греческим корнем, который может передавать значение «неповрежденный», «здоровый» или «безопасный». Артемон входит в польский календарь именинов 8 октября.

Пелагий — мужская форма имени Пелагия. Оно происходит от греческого слова, связанного с морем, поэтому значение можно передать как «морской», «тот, кто принадлежит морю». Имя встречается в польских списках именинов 8 октября.

Мартин — имя латинского происхождения. Оно происходит от имени римского бога Марса и означает «посвящённый Марсу», «воинственный». Мартин входит в число именинников Польши 8 октября.

Феликс — латинское имя, означающее «счастливый», «успешный», «счастливчик». Это одно из древних христианских имен, которое встречается в календарях святых. 8 октября его указывают среди именинников Австрии.

Гюнтер — древнегерманское имя. Оно состоит из элементов со значениями «война» и «войско», поэтому его толкуют как «боевой воин» или «воин». 8 октября Гюнтер фигурирует в австрийских и немецких календарях именинов.

Нильс — скандинавская форма имени Николай. Оно происходит от греческого имени Николаос, которое означает «победа народа». Нильс отмечает именины 8 октября в Швеции.

Коппань — венгерское имя древнего происхождения. Его связывают с древней венгерской традицией именования и историческим титулом. В современных венгерских календарях именины Коппаня приходятся на 8 октября.

Эводий — имя греческого происхождения. Его связывают с понятием «добрый путь», «счастливая дорога» или «тот, кто идёт добрым путём». Святой Эводий упоминается среди святых 8 октября.

Нестор — древнегреческое имя, которое связывают с мифологическим царем Нестором. Его традиционно толкуют как «тот, кто возвращается домой» или «тот, кто вернулся». Нестор входит в число святых, которых католические календари упоминают 8 октября.

Что такое День ангела

День ангела — это день, когда христианская традиция чтит святого, чье имя носит человек. Именно поэтому именины часто называют днём памяти святого покровителя.

У разных людей одно и то же имя может иметь несколько дат именинов в течение года. Традиционно человек выбирает ту дату, которая связана с его небесным покровителем, или отмечает день, который приходится ближе всего к дню рождения.

Как отметить именины

День ангела не обязательно превращать в большое застолье. Можно провести этот день в кругу семьи, сходить в храм, помолиться своему святому покровителю или просто встретиться с близкими. Главное — внимание к человеку. Даже короткое теплое поздравление может сделать этот день особенным.

Имениннику можно пожелать здоровья, спокойствия, любви, сил и исполнения важных мечтаний. А если хочется сделать поздравление более личным, можно упомянуть именно те качества, которые вы больше всего цените в этом человеке.

Как поздравить с Днём ангела

Имениннику можно сказать: «Поздравляю с Днём ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя, помогает преодолевать трудности и ведёт к добрым людям и счастливым событиям».

Женщине можно пожелать: «Поздравляю с именинами! Желаю тебе тепла, любви, душевного покоя, крепкого здоровья и много поводов для улыбок». Мужчине подойдет такое поздравление: «С Днем ангела! Пусть в жизни будет больше сил, уверенности, добрых людей рядом и побед, которыми можно гордиться».

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