Католические именины 9 ноября 2026 года: кто отмечает День ангела, а также значение имен

9 ноября католики отмечают освящение Латеранской базилики в Риме — одного из важнейших храмов западного христианства. В этот день в церковных календарях также поминают святых Феодора, Урсина, Витона, Агрипина и других подвижников. А в европейских календарях именных дней на эту дату есть немало женских и мужских имен — от привычных Ивана и Александра до Геновефы и Альмудены.

В католической традиции 9 ноября посвящено памяти освящения Латеранской базилики. Её построили в Риме во времена императора Константина, а освятил храм папа Сильвестр I. Базилику называют матерью и главой всех церквей Рима и мира. Именно поэтому этот день имеет особое значение для Католической церкви.

В церковных календарях 9 ноября также поминают святых и блаженных, чьи имена впоследствии распространились в разных странах. Кроме того, в этот день отмечают именины в Польше, Франции, Испании, Швеции, Литве, Норвегии и других европейских странах.

Женские имена 9 ноября

Елизавета — имя древнееврейского происхождения. Его значение — «Бог — моя клятва» или «та, что почитает Бога». Одной из известных носительниц этого имени была святая Елизавета от Пресвятой Троицы — французская монахиня, которую Католическая церковь поминает в ноябре.

Геновефа — имя германского происхождения. Его связывают с древними словами, которые могут означать «женщина рода» или «та, что принадлежит к своему народу». В Польше Геновефа отмечает именины 9 ноября.

Альмудена — испанское женское имя арабского происхождения. Его связывают со словом al-mudayna, которое означает «маленький город» или «крепость». Имя особенно известно в Испании благодаря образу Девы Марии Альмуденской — покровительницы Мадрида. В местном календаре 9 ноября отмечается как день Альмудены.

Эстела — имя латинского происхождения, означающее «звезда». Оно родственно именам Эстель и Эстрелла. Эстела входит в литовский календарь именинов на 9 ноября.

Скиртауте — литовское женское имя. Оно имеет балтийское происхождение, а его составляющие связывают с древними словами, относящимися к силе и стойкости. Имя можно найти в литовском календаре именинов на эту дату.

Тордис — женское имя скандинавского происхождения. Оно образовано от древнескандинавских элементов, связанных с богом Тором и понятием «богиня». В Норвегии Тордис отмечает именины 9 ноября.

Теодора — женская форма греческого имени Теодор. Оно состоит из слов theos — «Бог» и doron — «дар». Поэтому значение имени — «Божий дар». В шведском календаре у Теодоры именины 9 ноября.

Эустолия — редкое женское имя греческого происхождения. Его связывают со словами, передающими значение «хорошо снаряженная» или «надлежащим образом подготовленная». В церковных списках на 9 ноября упоминается святая Эустолия — римская дева, жившая в Константинополе.

Сопатра — имя греческого происхождения. Оно состоит из частей, которые можно перевести как «спаситель» и «отец», поэтому его значение передают как «та, что спасает отца» или «защитница рода». Святую Сопатру упоминают в католическом мартирологическом списке на 9 ноября.

Жанна — французская форма имени Иоанна, которое происходит от древнееврейского Йоханан. Его значение — «Бог милостивый» или «Божья благодать». В календарях именинов на 9 ноября это имя связано, в частности, с блаженной Жанной из Синьи.

Мужские имена 9 ноября

Теодор — имя греческого происхождения, состоящее из слов «Бог» и «дар». Его значение — «Божий дар». В разных странах имя имеет формы Теодоро, Теодорос, Теодор и Тео. В католических календарях 9 ноября поминают святого Теодора Амасийского.

Роланд — имя древнегерманского происхождения. Его связывают со словами, означающими «слава» и «земля», поэтому одно из распространённых толкований — «славный на своей земле». Роланд отмечает именины 9 ноября в Австрии.

Герфрид — имя германского происхождения. Его составляющие связывают со словами «войско» и «мир», поэтому значение можно передать как «тот, кто приносит мир войску». Имя есть в австрийском календаре именинов на 9 ноября.

Богдан — славянское имя, состоящее из слов «Бог» и «данный». Его значение — «данный Богом» или «Божий дар». В Чехии Богдан отмечает именины 9 ноября.

Божо — южнославянское мужское имя, распространённое в Хорватии. Оно происходит от слова «Бог» и означает «Божий» или «тот, кто принадлежит Богу». В хорватском календаре это имя отмечается 9 ноября.

Иван — имя древнееврейского происхождения, означающее «Бог милостивый» или «Божья благодать». Оно имеет множество форм в разных языках: Иоанн, Джон, Жан, Ян и другие. В хорватском календаре Иван также входит в число именинников 9 ноября.

Урсин — имя латинского происхождения, образованное от слова ursus — «медведь». Его можно перевести как «медвежий». В католической традиции в этот день поминают святого Урсина — первого епископа французского города Бурж.

Витон — имя, связанное с латинской формой Витонус. Его точное первоначальное значение не имеет однозначного объяснения. В католическом календаре 9 ноября поминают святого Витона Верденского, епископа, которого почитают во Франции.

Бенинньо — имя латинского происхождения, от слова benignus, означающего «добрый», «милосердный», «приветливый». В церковных списках 9 ноября упоминается святой Бениньйо из Армы — ирландский церковный деятель.

Агрипин — имя латинского происхождения, которое связывают с древнеримским родовым именем Agrippinus. Его точное значение остается предметом дискуссий. В католическом календаре в этот день поминают святого Агрипина, епископа Неаполя, которого почитали за его духовную деятельность и предания о чудесах.

Орест — имя греческого происхождения, образованное от слова oros — «гора». Его значение — «тот, кто живёт в горах» или «горный». В Италии 9 ноября отмечают именины Ореста.

Нестор — имя древнегреческого происхождения. Его связывают с глаголом, означающим «возвращаться домой», а также с образом мудрого и опытного мужчины. В Польше Нестор входит в календарь именинов на 9 ноября.

Богудар — славянское имя, образованное от слов «Бог» и «дар». Его значение — «Божий дар» или «подаренный Богом». В польском календаре именин Богудар упоминается 9 ноября.

Димитр — форма греческого имени Деметрий. Оно происходит от имени древнегреческой богини Деметры, которую считали покровительницей земледелия и плодородия. В Хорватии имя Димитр и его близкие формы можно встретить в календарях именинов.

Тео — сокращённая форма имён Теодор, Теодорос или Теофил. Оно имеет греческие корни и связано со значением «Божий дар» или «тот, кто любит Бога» — в зависимости от полной формы имени. В Финляндии и Эстонии Тео отмечает именины 9 ноября.

Теуво — финское мужское имя. Его считают традиционной финской формой, связанной с именем Теодор. Поэтому его значение также передают как «Божий дар». В Финляндии день Теуво приходится на 9 ноября.

Нектарий — имя греческого происхождения, связанное со словом nektar — «нектар», напитком богов в древнегреческой мифологии. Его часто толкуют как «сладкий» или «тот, кто обладает божественным наслаждением». В Греции и Румынии Нектарий отмечает именины 9 ноября.

Тивадар — венгерская форма имени Теодор. Оно имеет греческие корни и означает «Божий дар». В Венгрии Тивадар входит в число именинников 9 ноября.

Дартинтас — литовское мужское имя. Оно относится к традиционным балтийским именам, образованным от местных языковых корней. В литовском календаре его можно найти среди именинников 9 ноября.

Что такое День ангела

День ангела, или именины, — это день памяти святого, в честь которого человека назвали во время крещения. В христианской традиции считается, что святой является небесным покровителем человека и может заступаться за него перед Богом.

У католиков особое внимание уделяется святому, имя которого человек получил при крещении. Если в церковном календаре есть несколько святых с одинаковым именем, семья может выбрать покровителя в соответствии с датой крещения или другой важной для неё традицией.

Как отмечают именины

День ангела обычно проводят в кругу семьи или среди близких друзей. Верующие могут начать его с молитвы, посетить храм и поблагодарить своего небесного покровителя за поддержку.

Празднование не обязательно должно быть шумным. Можно собраться за общим столом, провести время с родными или просто позвонить человеку, которого хочется поздравить. Самое главное — внимание и искренние слова.

Как поздравить с Днём ангела

В День ангела именинникам желают здоровья, мира, любви, душевного покоя и Божьего благословения. Также уместно пожелать, чтобы небесный покровитель помогал преодолевать трудности, придавал сил и оберегал от невзгод.

Например, можно сказать: «Поздравляю с Днём ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда будет рядом, оберегает от всего плохого и помогает находить правильный путь. Желаю крепкого здоровья, искренней любви, душевного тепла, радости и мира. Пусть в жизни будет как можно больше светлых дней, добрых людей и поводов для улыбки!»

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