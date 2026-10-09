Католические именины 9 октября 2026 года: кто отмечает День ангела и значение имен

9 октября свои именины отмечают люди с различными мужскими и женскими именами. Среди них — Дионисий, Иоанн, Арнольд, Людовик, Авраам, а в некоторых католических календарях также Сара и Атаназия. В этот день Католическая церковь поминает нескольких известных святых, в частности Дионисия Парижского, Иоанна Леонарди и Иоанна Генри Ньюмана.

9 октября в Католической церкви приходится на 27-ю неделю обычного периода. В этот день в литургическом календаре отмечается память святого Дионисия, епископа, и его товарищей-мучеников, а также святого Иоанна Леонарди. В некоторых странах в этот день также особо поминают святого Иоанна Генри Ньюмана.

Имена, связанные с этой датой, различаются в зависимости от страны и конкретного календаря именинов. Например, польские календари на 9 октября называют Арнольда, Дионисия, Иоанна и Сару, а другие списки добавляют Людовика, Абрахама и редкие формы имен.

Женские имена 9 октября

Сара — имя древнееврейского происхождения. Оно означает «госпожа», «княжна» или «принцесса». Это библейское имя жены Авраама, ставшее одним из самых известных женских имен в христианской традиции. В некоторых католических календарях именины Сары указываются среди именинниц 9 октября.

Атаназия — женская форма имени Атанасий, происходящего из греческого языка. Имя связано со словом «бессмертие» и традиционно толкуется как «бессмертная». Это редкое имя встречается в польских календарях именинов на 9 октября.

Мужские имена 9 октября

Дионисий — имя древнегреческого происхождения. Оно связано с именем античного бога Диониса, поэтому его точное первоначальное значение не имеет однозначного толкования. В христианской традиции имя известно благодаря святому Дионисию Парижскому — первому епископу Парижа и одному из покровителей Франции.

Иоанн — форма библейского имени, происходящего от древнееврейского Йоханан. Его значение — «Бог милостивый» или «Бог явил милость». 9 октября Католическая церковь поминает святого Иоанна Леонарди, итальянского священника и основателя ордена регулярных клириков Божьей Матери.

Арнольд — древнегерманское имя. Оно образовано от слов, связанных со значениями «орел» и «сила», поэтому его обычно толкуют как «сила орла» или «сильный, как орел». В польских календарях именинов Арнольд указан среди именинников 9 октября.

Людовик — имя германского происхождения. Его связывают со словами «слава» и «известный», поэтому значение передают как «славный воин» или «прославленный в бою». Имя встречается среди именинов 9 октября в отдельных европейских календарях.

Авраам — библейское имя древнееврейского происхождения. Его традиционно переводят как «отец многих» или «отец множества народов». В католическом календаре святых 9 октября также упоминается Авраам, патриарх.

Винсент — имя латинского происхождения, связанное со словом vincens — «тот, кто побеждает», «победитель». В польском католическом календаре на 9 октября среди именинников также указан Винсент, хотя в популярных списках это имя встречается не всегда.

Что такое День ангела

День ангела, или именины, — это день, когда христианская традиция почитает святого, чьё имя носит человек. Для католиков это прежде всего повод вспомнить своего святого покровителя и обратиться к нему с молитвой. В этот день можно пойти в храм на мессу, помолиться, зажечь свечу или просто провести время с близкими. Не обязательно устраивать большое торжество — главное, чтобы этот день был приятным и имел особое значение для именинника.

Поздравить человека можно простыми словами. Например: «Поздравляю с Днём ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя, помогает в сложные моменты и ведёт к добру. Желаю здоровья, любви, радости и мира». Также на именины можно пожелать человеку сил, добрых людей рядом, семейного тепла и исполнения важных мечтаний. Лучшее поздравление — искреннее, без лишней торжественности.

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